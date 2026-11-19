КСИР сообщил о подрыве трех танкеров на минах к востоку от Ормузского пролива
Три нефтяных танкера подорвались на морских минах к востоку от Ормузского пролива, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сообщение ведомства приводит телеканал IRIB.
По данным ведомства, три судна-нарушителя двигались в запретной зоне с отключенными навигационными системами утром 18 ноября. Отключение систем навигации позволяет скрыть местоположение и маршрут.
После подрыва на мине на танкерах начался пожар, добавили в КСИР. «Любое судоходство в Ормузском проливе обусловлено соблюдением правил, объявленных вооруженными силами Исламской Республики Иран… Проход без соблюдения… требований не приведет ни к чему, кроме столкновения с морской миной и пожара»,— указано в сообщении.