Танкер у берегов Омана подвергся атаке
Неизвестным снарядом атакован танкер в 19 морских милях к северо-востоку от порта Лима в Омане. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Согласно заявлению капитана, экипаж находится в безопасности. Никаких негативных последствий для окружающей среды не зафиксировано. Оценку полученных повреждений судна проведут с наступлением рассвета. Под каким флагом шел танкер, а также его маршрут и назначение в сообщении UKMTO не указаны.
Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении маршрута и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO, пока проводится расследование.