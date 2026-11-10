Танкер у берегов Омана подвергся атаке

Согласно заявлению капитана, экипаж находится в безопасности. Никаких негативных последствий для окружающей среды не зафиксировано. Оценку полученных повреждений судна проведут с наступлением рассвета. Под каким флагом шел танкер, а также его маршрут и назначение в сообщении UKMTO не указаны.