Хуситы заявили об ударе по аэропорту Эр-Рияда

Представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сария заявил, что группировка провела четыре операции, в результате которых были убиты солдаты арабской коалиции, а также поражены объекты в Эр-Рияде и нефтяной компании Saudi Aramco. Удары нанесли баллистическими ракетами и беспилотниками.