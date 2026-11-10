Хуситы заявили об ударе по аэропорту Эр-Рияда
Представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сария заявил, что группировка провела четыре операции, в результате которых были убиты солдаты арабской коалиции, а также поражены объекты в Эр-Рияде и нефтяной компании Saudi Aramco. Удары нанесли баллистическими ракетами и беспилотниками.
Согласно заявлению, в Эр-Рияде поражены здание международного аэропорта им. короля Халида, несколько насосных станций нефтепровода «Восток — Запад» и финансовый квартал. Кроме того, хуситы атаковали крупнейшие нефтяные объекты компании Saudi Aramco на востоке страны, в Абкайке. Группировка также заявляет, что удар пришелся по скоплениям арабской коалиции на юге Йемена, в результате чего было убито «множество солдат». Саудовская Аравия и международно признанное правительство Йемена пока не подтвердили эти удары.
Представитель хуситов призвал иностранных инвесторов вывести свои активы из Саудовской Аравии в «мирные и безопасные страны», поскольку группировка намерена продолжить удары. Яхья Сария также опроверг вчерашнее заявление саудовских властей о том, что хуситы атаковали нефтепровод «Восток — Запад» в Медине, священном для мусульман городе.