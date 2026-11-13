Соседей Тегерана настраивают на войну
США оповестили Израиль и арабские страны о возможном возобновлении войны с Ираном
Центральное командование вооруженных сил США оповестило 12 ноября Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и армейских представителей стран Персидского залива о необходимости готовиться к возобновлению войны с Ираном. Уведомление пришло после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что переговорный процесс с Тегераном давно потерял смысл. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который в последние недели пытался открыть с Тегераном диалоговый канал, получил распоряжение прекратить все дипломатические усилия на иранском направлении.
Американские военные предупредили Израиль, что ему необходимо готовиться к возобновлению полномасштабной войны с Ираном. Об этом сообщила вечером 12 ноября израильская новостная корпорация Kan. По ее сведениям, такое же уведомление Центральное командование вооруженных сил (ВС) США направило военным стран Персидского залива. В ту же ночь американские силы совершили точечный воздушный обстрел телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на побережье Ормузского пролива, после чего иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.
Вечером 12 ноября Дональд Трамп дал понять, что не верит в дипломатическое урегулирование ситуации с Ираном. В интервью Salem News Channel он заявил, что счел бы своим поражением, если бы к концу его второго президентского срока иранский политический режим устоял. Он выразил уверенность, что за последние полгода США удалось добиться успехов на поле боя. «Мы контролируем Персидский залив,— подчеркнул глава Белого дома.— Режим рушится… У них (иранцев.— “Ъ”) инфляция в 301%. Их экономика разрушена. Они не платят своим солдатам. Их армия уничтожена. Их флот уничтожен. Их военно-воздушные силы уничтожены».
В отдельном заявлении в соцсети Truth Social 12 ноября господин Трамп сообщил, что Джей Ди Вэнсу поручено прекратить переговорные усилия с Ираном и заняться сугубо американскими внутренними проблемами. «Те дни (когда с Исламской Республикой можно было строить диалог.— “Ъ”) давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов (имеются в виду активы иранских властей, замороженные в зарубежных банках в рамках санкций.— “Ъ”), и у нас есть их пролив (имеется в виду Ормуз, в южной части которого Центральное командование ВС США в летние месяцы смогло пробить альтернативный коридор для прохода коммерческих рейсов.— “Ъ”)!»
Американский лидер решил сохранить некоторую интригу, дав понять, что не определился с решением по Ирану.
В интервью Salem News Channel он сообщил, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива попросили его «оставить все как есть на некоторое время» в том, что касается боевых действий. «Не уверен, что согласен с этим»,— добавил господин Трамп.
Что касается ближневосточного союзника США — Израиля, то его премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается убедить в необходимости возобновления войны не только военачальников, но и оппозицию, которой в эти дни поручено формировать правительство по итогам прошедших 27 октября парламентских выборов. 12 ноября господин Нетаньяху встретился со своим главным соперником в борьбе за пост премьер-министра — лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом, чтобы провести для него брифинг о ситуации в сфере безопасности и убедить в целесообразности новой военной кампании против Ирана.
Но, судя по всему, встреча закончилась без видимого успеха. Позиция господина Нетаньяху пока не подкреплена принципиально новыми отчетами разведки, подчеркивает издание Ynet. По его данным, представители ЦАХАЛа утверждают, что в новой операции против Исламской Республики никакой срочности нет. Если и входить в новую фазу конфликта в регионе, то при условии полной координации с Соединенными Штатами и после формирования устойчивого правительства в Израиле, приводит Ynet мнение высокопоставленных военачальников.
Сам Иран подчеркивает, что готов к любому развитию событий на Ближнем Востоке. Заместитель командующего КСИР Мостафа Изади заявил 13 ноября, что иранские ВС могут наносить удары по целям на расстоянии 1,5 тыс. км с помощью ракет, несущих двухтонные боеголовки. Он подчеркнул, что сейчас Исламская Республика находится в состоянии полной боевой готовности во всех сферах и в любой удобный момент может в очередной раз развеять миф о защищенности американских военных баз, расположенных на Ближнем Востоке.