Соседей Тегерана настраивают на войну

В отдельном заявлении в соцсети Truth Social 12 ноября господин Трамп сообщил, что Джей Ди Вэнсу поручено прекратить переговорные усилия с Ираном и заняться сугубо американскими внутренними проблемами. «Те дни (когда с Исламской Республикой можно было строить диалог.— “Ъ”) давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов (имеются в виду активы иранских властей, замороженные в зарубежных банках в рамках санкций.— “Ъ”), и у нас есть их пролив (имеется в виду Ормуз, в южной части которого Центральное командование ВС США в летние месяцы смогло пробить альтернативный коридор для прохода коммерческих рейсов.— “Ъ”)!»