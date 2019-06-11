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Новости
16:36
ОНК: полиция и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова
17:43
Суд условно-досрочно освободил Оюба Титиева
20:01
Токаев победил на выборах президента Казахстана с результатом 70,96% голосов
20:50
Москалькова предложила пересмотреть законодательство о незаконном обороте наркотиков
16:04
Экс-главу штаба Навального повторно арестовали за нарушение правил организации митинга
20:34
Разработчик Salesforce покупает Tableau Software за $15,7 млрд
20:17
Москалькова: Путин одобрил просьбу о контроле за делом журналиста Голунова
20:02
Бывший глава волгоградского СКР задержан по делу о покушении на губернатора
19:43
Reuters рассказало о связях американского банкира с Маттиасом Варнигом
19:36
«РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией
19:09
Москвичи определили округа для поведения в них электронного голосования
18:57
Мосгорсуд отменил решение об аресте счетов Абызова почти на 4,3 млн рублей
18:53
«Лаборатория Касперского» разработала систему против кибератак бортовых компьютеров автомобилей
18:37
Кадыров положительно отнесся к условно-досрочному освобождению Титиева
18:36
Путин назначил нового посла России в Сербии
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№99 от 10.06.2019
Страхование
Первая смена для омбудсмена
Споры по ОСАГО и каско рассмотрит новая служба
Агрострахование возвращается к корням
Восстановление модели господдержки изменит сектор
Страховая оттепель
Страховщики ненадолго снизили тарифы
№98 от 07.06.2019
Малый бизнес
Кредитам уточняют размер
Минэкономики расширило спектр льготных кредитов для малого бизнеса
«Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса многократно возрастает»
Андрей Перчян, аудитор Счетной палаты, о перспективах достижения целей нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса
Большие перспективы для малого бизнеса
На ПМЭФ оценят крупнейших заказчиков у субъектов МСП
№98 от 07.06.2019
Review Агропромышленный комплекс Курской области
Вкус Черноземья
Как развивается сельское хозяйство Курской области
«Важно использовать накопленный опыт»
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт о развитии региона
Еду на вывоз
Как Курская область может нарастить экспорт продовольствия
№98 от 07.06.2019
Review Железнодорожный транспорт
Объединенный вагонзавод
Предчувствие падения спроса на вагоны подталкивает производителей к консолидации
Колесная лирика
Рынку не хватает железнодорожных колес даже по заоблачным ценам
Из лизингодателей — в операторы
Сделка по созданию крупнейшего оператора инновационных вагонов на базе ГТЛК не состоялась
№25 от 06.06.2019
Business Guide «Почта России»: цифровая трансформация
Цифровая трансформация тяжелого наследства
Как «Почта России» будет реализовывать цифровизацию сервисов и инфраструктуры
Курс на цифру
«Почта России» меняет свой облик
Розница в шаговой доступности
«Почта России» будет обновлять собственный розничный бизнес
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия