На Пхукете задержали двоих россиян по делу о мошенничестве на 150 млн рублей
Иммиграционная полиция Таиланда задержала на острове Пхукет российскую супружескую пару, которая находится в розыске по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщило издание The Phuket News. По данным полиции, ущерб превышает 149,9 млн рублей.
Чтобы скрыться от правоохранительных органов и получить возможность въехать в королевство, подозреваемые сменили имена и оформили гражданство Вануату. На Пхукете они снимали дом в элитном жилом комплексе в районе Чернгталай.
Следователи установили за парой наблюдение, а затем задержали супругов во время посещения салона красоты. В иммиграционной полиции заявили, что выйти на пару помогли базы данных, сообщения местных жителей и проверки регистрации иностранцев по месту проживания.
Разрешения на пребывание в Таиланде супругам аннулировали. Власти готовят их депортацию в Россию. Имена задержанных и обстоятельства получения гражданства Вануату тайская сторона не раскрыла.