Будущий писатель-декадент Федор Сологуб родился в 1863 году в семье портного и крестьянки. Как пишет филолог Маргарита Павлова в книге «Писатель-инспектор», мать по отношению к детям была строга и взыскательна до жестокости, наказывала за каждую оплошность: ставила в угол на голые колени, прибегала к розгам. Она секла его, когда Сологуб был уже учителем, а после ее смерти — секла младшая сестра, а он был уже инспектором. Сестра говорила брату: «Пиши, секли ли тебя, и сколько раз»; «Ты пишешь, что маменька тебя часто сечет, но ты сам знаешь, что тебе это полезно, а когда тебя долго не наказывают розгами, ты бываешь раздражителен, и голова болит»; «Маменька тебя высекла за дело, жаль тебя, что так больно досталось, да это ничего, тебе только польза», «Маменька хорошо делает, что часто тебя сечет розгами, польза даже и для здоровья». Естественно, Сологуб сек своих учеников. Более того, он в 30 лет написал статью «О телесных наказаниях», но не напечатал, возможно, понимая, что одиозный текст помешает карьере.