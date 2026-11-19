Господин Багаи упомянул выступление на тот момент госсекретаря США Колина Пауэлла в Совете безопасности ООН в феврале 2003 года. Целью доклада было обосновать позицию администрации Джорджа Буша-младшего о том, что режим Саддама Хусейна в Ираке скрывает оружие массового поражения и располагает программами его разработки. В марте того же года коалиция во главе с США и Великобританией начала военную операцию против Ирака. После окончаения операции, эксперты выяснили, что в стране не существовало ни действующих производственных мощностей, ни скрытых арсеналов ОМП.