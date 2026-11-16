Лавров обсудил с Арагчи пути решения конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Стороны обсудили решение конфликта на Ближнем Востоке.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути урегулирования нынешней кризисной ситуации на Ближнем Востоке, сложившейся вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана»,— говорится в сообщении российского МИДа.
В середине ноября Владимир Путин в Кремле встречался с секретарем Высшего совета национальной безопасности Мохсеном Резаи. Российскому президенту передали семь условий Ирана для конфликта с США, только после исполнения которых будет открыт Ормузский пролив.