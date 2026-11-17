Галибаф: прекращение войны в Ливане будет обязательным условием мира для Ирана
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в разговоре с ливанским коллегой Набихом Берри заявил, что война в Ливане должна быть закончена для установления мира в регионе.
«Прочный мир и стабильность в регионе не могут быть достигнуты без прекращения войны в Ливане и полного восстановления суверенитета Ливана над всей его территорией»,— приводит слова иранского политика телеканал Press TV.
Господин Галибаф подчеркнул, что Тегеран придает особое значение ливанскому вопросу при выдвижении своих требований и условий в переговорах с США.
С начала боевых действий США и Ирана 28 февраля Армия обороны Израиля вела активные боевые действия против движения «Хезболла» на юге Ливана. В июне Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение. Согласно ему, удары по региону прекращаются, однако израильские военные продолжили периодически атаковать позиции группировки.