С начала боевых действий США и Ирана 28 февраля Армия обороны Израиля вела активные боевые действия против движения «Хезболла» на юге Ливана. В июне Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение. Согласно ему, удары по региону прекращаются, однако израильские военные продолжили периодически атаковать позиции группировки.