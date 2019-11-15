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Воронеж. Черноземье
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01:22
Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия
22/11
В Тамбове ликвидировали аварию на теплосетях
22/11
«Газпром» может поучаствовать в создании производства минудобрений в Курской области
22/11
Лискинский завод «БМА Руссланд» в полтора раза нарастил переработку металла
22/11
Валерий Карташов покидает пост руководителя правового управления воронежского облправительства
22/11
ГК Хамина должна открыть воронежский технополис до конца 2026 года
22/11
Воронежское «Созвездие» увеличило уставный капитал на треть
22/11
Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией»
22/11
В Курске после аварии восстановили теплоснабжение 72 многоквартирных домов
22/11
Депутаты белгородской облдумы подняли зарплату Евгению Савченко на треть
22/11
Годовая инфляция в ЦФО в октябре снизилась из-за роста АПК в Черноземье
21/11
Мэрия Липецка взыскивает с подрядчика 130 млн рублей неустойки
21/11
Губернатор хочет помочь курянам зарегистрировать жилье у заповедника с помощью министра
21/11
Воронежский «Молвест» планирует нарастить выручку в 2019 году до 27 млрд рублей
21/11
Элитный курский санаторий «Марьино» хотят реконструировать за 7 млрд рублей
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правосторонний сколиоз 4-й степени, спасет операция, требуется металлоконструкция
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(обновлено: 23.11.2019)
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия