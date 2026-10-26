«Атомные каникулы» прошли в финал
Проект Нововоронежского политехнического института — в финале конкурса Росатома
Команда Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ вышла в финал грантового конкурса «Высшая школа гостеприимства Росатома — 2026». Участники представили проект профориентационной программы «Атомные каникулы», направленной на знакомство школьников с атомной отраслью и возможностями профессиональной реализации в Нововоронеже.
«Атомные каникулы» — это пятидневная профориентационная программа для школьников, интересующихся инженерией, физикой, технологиями и естественными науками. В течение смены ребята познакомятся с молодыми учеными и опытными специалистами атомной отрасли, узнают об истории и традициях Нововоронежа, примут участие в мастер-классах. Завершится программа защитой проектов участников, каждый получит «инженерный паспорт».
Идея проекта связана с задачей привлечения молодежи в атомную отрасль. В перспективе строительство энергоблока №8 Нововоронежской АЭС потребует новых квалифицированных кадров. По оценке генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, до 2030 года отрасли потребуется 30–35 тысяч новых специалистов.
«Мы хотим показать, что Нововоронеж — это город, где молодые люди могут реализовать себя, найти интересную работу и построить счастливую жизнь. Для нас важно и познакомить школьников с атомной отраслью, и помочь им увидеть свое будущее здесь. Даже если мы не станем победителями конкурса, этот опыт уже многое нам дал и обязательно пригодится в дальнейшей работе», — прокомментировала руководитель Нововоронежского политехнического института Елена Булатова.
Команда уже проверила отдельные элементы будущей программы на практике. Летом этого года в городе прошел молодежный фестиваль «Атомный июнь», а также была организована пятидневная программа адаптации для будущих первокурсников. Этот опыт помог подготовить основу для дальнейшего развития профориентационных инициатив.
НВПИ НИЯУ МИФИ более 15 лет занимается профориентационной работой, создаёт собственные образовательные форматы и участвует в региональных и федеральных проектах, в том числе «Билет в будущее» и «Первая профессия».
Выход в финал конкурса «Высшая школа гостеприимства Росатома» позволит команде продолжить работу над проектом, направленным на развитие Нововоронежа, популяризацию инженерных профессий и формирование интереса школьников к работе в атомной отрасли.
Справка:
Конкурс «Высшая школа гостеприимства Росатома» объединяет команды городов присутствия предприятий атомной отрасли и поддерживает инициативы, которые помогают развивать туристический потенциал территорий и рассказывать об их возможностях на региональном и федеральном уровнях. Перед участием в конкурсе команда НВПИ НИЯУ МИФИ прошла акселератор проектов и вошла в число его победителей.