«Атомные каникулы» прошли в финал

«Мы хотим показать, что Нововоронеж — это город, где молодые люди могут реализовать себя, найти интересную работу и построить счастливую жизнь. Для нас важно и познакомить школьников с атомной отраслью, и помочь им увидеть свое будущее здесь. Даже если мы не станем победителями конкурса, этот опыт уже многое нам дал и обязательно пригодится в дальнейшей работе», — прокомментировала руководитель Нововоронежского политехнического института Елена Булатова.