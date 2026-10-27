«Большая часть молодежи подвержена этому злу»
Не все воронежские парламентарии готовы пойти на полный запрет продажи вейпов
В воронежской областной думе во вторник, 27 октября, на круглом столе о «перспективах законодательного регулирования» оборота и потребления электронных систем доставки никотина, известных как вейпы, предложили много ярких идей. С 1 марта 2027 года регионы смогут запрещать их розничную продажу и продажу жидкостей для них. Такое право предоставлено на период до 1 марта 2032 года. По итогам дискуссии воронежские депутаты и чиновники приступят к разработке областного законопроекта, обратившись к опыту других регионов.
В работе круглого стола участвовали депутаты облдумы, представители региональных министерств предпринимательства, здравоохранения и образования, отделений «Опоры России» и «Деловой России», ГУ МВД России по Воронежской области и областной прокуратуры, уполномоченный по правам ребенка, председатель торгово-промышленной палаты, руководители молодежного парламента и медучреждений. Открывая заседание, руководитель фракции КПРФ в облдуме Андрей Рогатнев напомнил, что одной из наиболее чувствительных сфер публичного регулирования остается оборот и потребление никотина.
Право регионов запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них предусмотрено статьей 5 федерального закона от 26 июня 2026 года №186-ФЗ. Основная часть закона вступила в силу 1 октября. Запреты смогут действовать в пределах периода с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.
«Но наша дискуссия не может и не должна сводиться к простому вопросу: запрещать или не запрещать»,— подчеркнул ведущий.
Он отметил, что за внешней простотой решения скрывается целый комплекс проблем: «обеспечить эффективный контроль и не создавать теневой рынок; как соотнести региональные запреты с федеральным лицензированием; как защитить здоровье детей и подростков».
Заместитель председателя облдумы Кирилл Левит отметил «злободневность» темы: «С одной стороны — для всех, мне кажется, очевиден вред, который причиняется этими устройствами… С другой стороны — прямой запрет никогда не был и не может быть реальным решением». По его словам, «можно, конечно, запретить все и сказать "мы свою функцию выполнили"», но проблема «значительно шире».
Полномочный представитель губернатора в Воронежской областной думе Михаил Бородин первым приступил к рассуждениям в категориях добра и зла: «Даже вот в этом зале, наверное, нет ни одного человека, равнодушного к тому, что большая часть молодежи подвержена этому злу». Он подчеркнул, как важно вести борьбу, а не просто говорить, чтобы «остался след действия». Господин Бородин предложил свое видение:
«бороться не только с потребителями, а, как в случаях с наркотиками, со "сбытовиками" — лицами, которые реализуют данную продукцию».
«Под лицензирование попадает 4,5 тыс. предприятий розничной торговли, которые на текущий момент осуществляют продажу сигарет»,— начал свою речь министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов. Он напомнил, что регион уже проходил историю с алкоголем: «зачастую это одни и те же магазины». Отвечая на вопрос, как запрет продажи вейпов скажется на предпринимателях, господин Москальцов сообщил, что, по данным министерства, число специализированных магазинов сокращается. По его мнению, запрет не повлияет на поступления от лицензирования торговли. Министр уверен, что «никакие предприниматели практически не пострадают». Он добавил, что ведомство заканчивает подготовку к выдаче лицензий для торговли с 1 марта 2027 года.
Говоря уже о торговле сигаретами, министр обратил внимание на ее значение для сельских магазинов:
«За пределами крупного города продажа никотина позволяет малому бизнесу в районах и селах выживать. Люди приходят в магазин за сигаретами, а затем покупают остальную продукцию».
Министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин подчеркнул, что здоровье имеет цену. Говоря об утрате трудоспособности по состоянию здоровья и инвалидности, он оценил потери для регионального продукта в 318–600 тыс. руб. на одного человека «по самым оптимистичным сценариям». В целом, по его словам, экономические потери региона составляют несколько миллиардов рублей.
Затем министр обратился к распространенности вейпов среди молодежи:
«Знакомство с вейпами происходит в 10–12 лет, а кратность курения вейпов у молодого поколения и старшего возраста отличается в 40 раз».
Говоря о контроле, он высоко оценил эффективность действующих антитабачных мер.
Руководитель молодежного парламента при облдуме Мария Русина похвасталась, что большинство его членов вейпы не курят, чем отличаются от ровесников: «Мы выходим на проспект Революции и видим всю ту молодежь — она прямо перед нами, перед глазами, и думаем, что все такие». Чтобы понять, сколько молодых людей курят и как с ними работать, госпожа Русина предложила провести опрос и попросила содействия министерства образования. В ответ представители министерства ей подсказали, что никто честно не признается.
Член комитета облдумы по образованию, науке и молодежной политике Ольга Ортина констатировала: запрет на курение до 18 лет не работает. Она предложила штрафовать родителей, поскольку ответственность за детей несут они:
«Дома дети видят эти вейпы или сигареты — раз родитель получит штраф, два… Потом можно нарколога привлечь как воспитателя».
По ее мнению, возлагать ответственность на школу нельзя, так как образование и так «достаточно много делает». «И, конечно же, полный запрет»,— резюмировала она.
В ходе обсуждения первым не выдержал господин Левит:
«У меня все больше крепнет мысль, что мы с вами дозапрещаемся до того, что посадим всех на наркотики. Сигареты мы запретили — произошло перетекание в электронные системы и вейпы».
При этом полного запрета продажи сигарет в России нет. Депутат также обратил внимание, что обсуждаемое региональное ограничение касается продажи, а не потребления. Поэтому, по его мнению, само по себе оно не позволит привлекать детей и родителей к административной ответственности за потребление. Действующий федеральный закон, однако, уже запрещает несовершеннолетним использовать вейпы. «Запретительный путь — это хороший путь, но простой и очень неэффективный»,— заключил депутат.
Специалист по реабилитации людей с зависимостью Андрей Блонский отметил, что многих детей привлекают вкус и ароматизаторы: «Если запретить испарители с ароматизаторами и они будут просто безвкусные, бестабачные, то многие откажутся». Более того, уже есть «функциональные электронки» с играми, возможностью отправлять СМС и звонить.
«Развитие зависимости перетекает из одной в другую. Если мы полностью запрещаем одно — оно будет выливаться в другое, соответственно, это приведет к наркотикам»,— предупредил он.
По итогам круглого стола воронежские парламентарии приступят к разработке областного законопроекта об ограничении или запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. При подготовке документа учтут поступившие предложения и опыт других регионов. Михаилу Москальцову и Игорю Банину предложено представить замечания для совместной работы. «Думаю, что все мы вместе с вами поработаем на благо нашей Воронежской области и подрастающего поколения»,— подвел итог господин Рогатнев, добавив, что можно сворачиваться и «идти уничтожать эти все вейпы на улицу».
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