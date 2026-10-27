«Большая часть молодежи подвержена этому злу»

«Под лицензирование попадает 4,5 тыс. предприятий розничной торговли, которые на текущий момент осуществляют продажу сигарет»,— начал свою речь министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов. Он напомнил, что регион уже проходил историю с алкоголем: «зачастую это одни и те же магазины». Отвечая на вопрос, как запрет продажи вейпов скажется на предпринимателях, господин Москальцов сообщил, что, по данным министерства, число специализированных магазинов сокращается. По его мнению, запрет не повлияет на поступления от лицензирования торговли. Министр уверен, что «никакие предприниматели практически не пострадают». Он добавил, что ведомство заканчивает подготовку к выдаче лицензий для торговли с 1 марта 2027 года.