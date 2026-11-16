Две золотые награды «Хайтек: навыки будущего» привезли на Нововоронежскую АЭС

Золотые награды завоевали Константин Сластухин вместе с командой в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», а также Валентина Поварова со своей участницей в компетенции «Управление коммуникациями». Еще один высокий результат показали Антон Лубенский и Константин Земсков в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». По количеству баллов они уступили лишь коллегам по сборной «Росатома».