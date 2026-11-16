Две золотые награды «Хайтек: навыки будущего» привезли на Нововоронежскую АЭС
Представители НВАЭС внесли вклад в успех сборной «Росатома», завоевавшей 38 медалей
Сотрудники Нововоронежской АЭС стали победителями XIII Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего». Представители атомной станции завоевали две золотые награды и еще в одной компетенции показали второй результат по количеству набранных баллов.
Золотые награды завоевали Константин Сластухин вместе с командой в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», а также Валентина Поварова со своей участницей в компетенции «Управление коммуникациями». Еще один высокий результат показали Антон Лубенский и Константин Земсков в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». По количеству баллов они уступили лишь коллегам по сборной «Росатома».
Для Константина Сластухина эта победа стала продолжением успешного выступления на чемпионатах профессионального мастерства. В 2025 году он вместе с командой уже завоевывал золото «Хайтека» в этой же компетенции, но в качестве конкурсанта. Константин — один из семи трехкратных действующих золотых призеров чемпионатов 2025-2026 годов (AtomSkills и Хайтек).
Валентина Поварова со своей участницей Екатериной Соловьевой (Концерн «Росэнергоатом») также прошла весь чемпионатный путь этого сезона. Они взяли золото AtomSkills-2026 и REASkills-2026. Компетенция «Управление коммуникациями» была впервые представлена на «Хайтеке».
«За каждой чемпионатной наградой стоят профессионализм, целеустремленность и постоянная работа над собой. Для нас важно создавать условия, в которых сотрудники могут раскрывать свои способности, развивать компетенции и реализовывать профессиональные амбиции. Победы на «Хайтеке» показывают, что на Нововоронежской АЭС работают специалисты, способные успешно решать самые сложные задачи», — отметил заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.
История участия Нововоронежской АЭС в «Хайтеке» насчитывает несколько лет. В 2019 году представитель атомной станции Александр Зимин завоевал серебряную медаль на VI Национальном чемпионате профессионального мастерства высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Кстати, Александр вместе со своим коллегой Александром Русиновым выступили на «Хайтеке» как организаторы компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» (главный эксперт и его заместитель).
В 2025 году НВ АЭС вернулась на пьедестал уже с золотой наградой. Стоит сказать, что команда Нововоронежской АЭС в компетенции «Цифровое ПСР-предприятие» в прошлом году также набрала большое количество баллов, но уступила коллегам по отрасли. Нынешний результат подтвердил, нововоронежские специалисты продолжают успешно представлять предприятие на профессиональных соревнованиях.
В этом году сборная «Росатома» объединила 276 сотрудников 76 предприятий атомной отрасли. Атомщики соревновались в 36 компетенциях из 49 представленных на чемпионате. В копилке команды 22 золотые, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. При этом в 12 компетенциях «Росатом» выступил в качестве организатора соревнований, ориентированных на решение актуальных производственных задач и развитие технологических компетенций.
«По сравнению с прошлым годом мы увеличили количество наград и сохранили лидерство по золоту. Высшее признание профессионализма наших специалистов — то, что в 16 компетенциях главными экспертами стали представители предприятий отрасли. Это и есть высокое доверие к нашей работе», — подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.