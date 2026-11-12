«Почему мы дискриминируем районы?»

Удостоившийся похвалы глава Хохольского района добавил, что на октябрьской международной конференции по защите прав потребителей в Москве после его доклада опытом Воронежской области заинтересовались представители ЮАР и Бразилии: «После нескольких рюмок чая, когда общение пошло более свободно, они пообещали к нам приехать и нашу практику перенять». Что именно захотели перенять иностранцы, Михаил Ельчанинов, впрочем, не пояснил.