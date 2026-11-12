«Почему мы дискриминируем районы?»
Воронежский замгубернатора раскритиковал министерства за неэффективное развитие соцблока
На совещании о развитии социального блока в Воронежской области 11 ноября замгубернатора Игорь Лотков подверг критике министерства здравоохранения и соцзащиты за «лоскутную модернизацию» и недостаточное масштабирование лучших практик на весь регион. Представители министерств попытались переубедить господина Лоткова, приведя в пример ряд проектов в райцентрах. Помогли им в этом министр труда региона и глава Хохольского района. За обсуждением наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.
Совещание об итогах проекта «Эффективный регион» в социальной сфере Воронежской области прошло 11 ноября в знаковом для темы месте — в открытом в 2023 году пятом корпусе городской поликлиники №4 в облцентре. Парковка возле здания была заполнена машинами, что, по наблюдениям корреспондента «Ъ-Черноземье», вызывало недоумение у местных жителей, пришедших в поликлинику. «Тут что — праздник какой-то?» — спросил один из них у корреспондента «Ъ-Черноземье».
Вход осуществлялся через отделение женской консультации. Номерков в гардеробе не хватало, так что некоторым участникам совещания было предложено просто запомнить номер крючка, на который повесили их верхнюю одежду. Гостей встречали чистые белые стены и двери, а рядом с регистратурой ездил робот-уборщик с электронными «глазами» на передней панели.
Само мероприятие провели в конференц-зале на четвертом этаже. Открыл совещание замгубернатора Воронежской области Игорь Лотков, порассуждав о том, как качество оказания социальных и медицинских услуг влияет на восприятие власти со стороны жителей: «Если государство заставляет людей часами ожидать доступа к услугам, те однозначно воспринимают это как неуважение к личности со стороны власти».
Еще одной болезненной проблемой господин Лотков назвал разочарование воронежцев результатами полученных госуслуг. «Особенно болезненно люди воспринимают, когда речь идет о детях и стариках. Если, отстояв длинные очереди, заполнив кучу документов, они получили разочаровывающую их услугу — это еще более страшная вещь, чем то время, которое они потратили»,— пояснил замгубернатора.
Среди других проблемных точек в развитии соцблока чиновник назвал демографический кризис, ограниченность трудовых ресурсов и конкуренцию бюджетных учреждений с коммерческими компаниями за сотрудников. По словам господина Лоткова, госорганизации проигрывают частным, так как последние «более свободны с точки зрения условий оплаты труда». Кроме того, замгубернатора обратил внимание на так называемую «лоскутную модернизацию» соцучреждений в регионе, задав тон дальнейшего обсуждения.
«Сделали несколько пилотных проектов, отчитались о них. В это же самое время 90% других учреждений остались в исходном состоянии. И это катастрофа, на самом деле. Это не должно быть для показухи»,— подчеркнул Игорь Лотков.
Министр здравоохранения региона Игорь Банин далее отметил, что корпус поликлиники, где проходило мероприятие, «является одним из архитектурных флагманов». «Но какие бы красивые стены ни были, пока не налажены процессы, люди останутся недовольны»,— заметил министр. И рассказал, что в системе здравоохранения региона реализовано 122 «бережливых проекта», еще 116 внедряются. Речь идет об улучшении организации работы учреждений и сокращении лишних процедур.
Среди лучших практик господин Банин назвал оптимизацию выявления бронхолегочных заболеваний в Воронеже. В медучреждения облцентра закупили новые томографы. По словам министра, у 48% обследованных пациентов удалось выявить рак легких. Он также сообщил, что эту практику распространили на Семилукскую райбольницу.
Комментируя выступление министра, Игорь Лотков заметил, что из всей Воронежской области, кроме облцентра, в докладе прозвучали только Семилуки: «В остальных районах работа не ведется?»
«Все 32 района активно участвуют в наших проектах. Открываются центры долголетия в шести райцентрах — к примеру, в Борисоглебске, Боброве, Павловске»,— ответил Игорь Банин.
«Открывают — звучит не очень убедительно. У нас идет отток в облцентр, так как в области люди не могут получить качественное медобслуживание. И сегодняшнее выступление нас в очередной раз в этом убеждает: все внимание Воронежу. Почему мы дискриминируем жителей районов?» — сказал Игорь Лотков.
«Мы стараемся оказывать самую качественную помощь именно в муниципалитетах. К примеру, у районов есть преференция на консультирование рентгенологами»,— парировал господин Банин.
После этого замгубернатора сдался: «Чтобы не делать еще один доклад, будем считать, что убедили».
Выступавшая следом первый замминистра соцзащиты региона Алла Дьячкова попыталась учесть ошибку предшественника, сходу заявив, что 249 реализованных министерством проектов «были тиражированы на все муниципалитеты». В качестве примеров назвала реабилитационные центры для инвалидов «Парус надежды» и «Семь ступеней» в облцентре. Впрочем, Игоря Лоткова не впечатлил и этот доклад:
«Все та же болезнь: нет системы тиражирования. В Москве жизнь есть только в пределах Садового кольца, а в нашем регионе — в пределах Воронежской агломерации».
«Мы тиражируем наши центры, вся область у нас охвачена»,— поспорила госпожа Дьячкова.
«Все равно складывается ощущение, что жители Воронежа важны, а в области только “охвачены”. Нет лиц, лидеров. Дискриминация в рассказах звучит»,— пояснил свою позицию Игорь Лотков .
Чтобы переубедить замгубернатора, Алла Дьячкова привела в пример центр для детей-инвалидов «Журавлик» в Борисоглебске, который перенимает практики воронежского «Паруса надежды». По словам замминистра, благодаря одному из таких проектов теперь семьи с детьми, живущие в отдаленных районах, имеют право без посещения центра получить необходимые консультации по электронному сертификату.
Не обошла стороной проблему «лоскутной модернизации» в своем докладе и министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина, рассказав, что служба занятости в России «единственная пережила модернизацию всей сети», включая Воронежскую область. По ее словам, речь идет «не только о цвете стен центров занятости, но и об универсальных мерах поддержки».
В качестве примера местной практики госпожа Мандрыкина привела проект по «оптимизации ярмарок вакансий» в Грибановске. По ее словам, благодаря этому проекту в 2026-м удалось увеличить пропускную способность ярмарок во всем регионе до 25 тыс. человек.
«Ну хотя бы министерство труда вспомнило, что есть жизнь за пределами Воронежской агломерации»,— заметил в конце доклада министра Игорь Лотков.
Одним из последних на совещании выступил глава Хохольского района Михаил Ельчанинов — словно чтобы окончательно убедить господина Лоткова, что полезные практики есть и за пределами облцентра. И, кажется, получилось.
Господин Ельчанинов рассказал, что в результате одного из проектов в районе удалось сократить срок получения компенсаций пострадавшим от атак БПЛА с 59 до 39 дней. Для повышения туристической привлекательности муниципалитета были сделаны сайт «Куда сходить в Хохольском районе» и чат-бот для обратной связи с туристами.
«Приятное впечатление осталось после выступления. Мы-то думали, что нужно идти в область, чтобы нести туда свет знания, а, оказывается, надо самим просвещаться в области»,— отреагировал замгубернатора.
Удостоившийся похвалы глава Хохольского района добавил, что на октябрьской международной конференции по защите прав потребителей в Москве после его доклада опытом Воронежской области заинтересовались представители ЮАР и Бразилии: «После нескольких рюмок чая, когда общение пошло более свободно, они пообещали к нам приехать и нашу практику перенять». Что именно захотели перенять иностранцы, Михаил Ельчанинов, впрочем, не пояснил.