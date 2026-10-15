Парковки готовят к съезду

По оценке собеседника, запуск системы платных парковок требует как минимум года. Если Воронеж выберет муниципальную модель управления, процесс, по его словам, будет сопоставим с запуском с нуля: городу потребуется создать учреждение, организовать закупки, заключить или переоформить договоры с банками и операторами. «По-хорошему, практически с этой осени они должны были начать всю процедуру: создать учреждение, набрать штат, обучить, в следующем году торговаться, закупать. Чтобы это произошло бесшовно. В противном случае после ухода Росатома это все встанет на какое-то неопределенное время. Они даже просто принять платежи не смогут»,— предупредил источник.