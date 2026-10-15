Парковки готовят к съезду
В Воронеже депутаты обсуждают расторжение парковочной концессии
Воронежская городская дума 14 октября согласовала кандидатуру вице-спикера Олега Черкасова в рабочую группу по вопросу расторжения концессии с ООО «Городские парковки». По словам депутата, группе предстоит обсудить дальнейшие отношения с оператором. Однако в мэрии заявляют, что создана только комиссия по приемке имущества, а группы по расторжению договора нет. Срок соглашения истекает в октябре 2027 года. В компании отказались обсуждать его судьбу до получения официального запроса. Источник предупреждает, что подготовка к смене управления парковками требует как минимум года.
Вопрос о будущем парковочного пространства Воронежа вновь оказался в повестке гордумы после многочисленных претензий к исполнению концессионного соглашения. Воронежская городская дума 14 октября согласовала кандидатуру вице-спикера Олега Черкасова для включения в рабочую группу по вопросу расторжения концессионного соглашения с ООО «Городские парковки». Депутат Иван Кандыбин предложил также включить в ее состав себя. Как пояснил «Ъ-Черноземье» господин Черкасов, рабочей группе предстоит рассмотреть позиции обеих сторон и определить дальнейший формат сотрудничества.
По предварительной информации господина Черкасова, месяц назад у концессионера не было желания продолжать договорные отношения с администрацией города. Решение о судьбе соглашения, по словам депутата, еще предстоит принять.
«Посмотрим, выслушаем все стороны, дальше будем принимать решение: расторжение либо продление»,— заявил он.
Депутат подчеркнул, что обсуждать возможную передачу парковок муниципальному учреждению или поиск нового частного оператора пока преждевременно. Сначала необходимо определиться с судьбой действующего соглашения. При этом сам депутат ранее выступал за муниципальную модель управления парковками.
Господин Черкасов указал на проблемы с исполнением договорных обязательств, прозрачностью бухучета и содержанием парковочного пространства. По его словам, городу важно понимать не только объем поступлений, но и структуру расходов оператора. Речь идет о раздельном учете именно по Воронежу, а не о финансовых результатах ООО в целом.
Ранее в компании объясняли, что часть недостатков проекта связана с условиями, которые не были должным образом урегулированы при заключении соглашения.
В администрации Воронежа, однако, опровергли информацию о создании рабочей группы по расторжению парковочной концессии. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщила пресс-секретарь мэрии Ирина Науменко: «Есть комиссия по приемке имущества, входящего в состав объектов концессионного соглашения. Это распоряжение от 1 октября 2026 года № 662. Никакой комиссии или группы, которая бы занималась расторжением договора, нет». По ее словам, комиссию возглавляет заместитель руководителя управления транспорта Геннадий Боев, в состав входят сотрудники оператора городских пассажирских перевозок и управления транспорта.
Госпожа Науменко также прокомментировала перспективы управления парковками силами мэрии. «Глава говорил, что этот вопрос пока обсуждается. Концессионное соглашение завершается, и какие будут варианты — еще рассматриваем. В рамках этой работы создана комиссия, затем будут приниматься решения»,— пояснила она. На вопрос о возможных новых инвесторах пресс-секретарь ответила, что такой информацией не располагает, но не исключила их наличия.
Руководитель местного подразделения ООО «Городские парковки» Алексей Роммель отказался комментировать ситуацию по существу до получения официального запроса. Он сообщил «Ъ-Черноземье», что с компанией не обсуждали инициативу о создании рабочей группы и не запрашивали ее позицию по вопросу расторжения соглашения. При этом он подтвердил, что срок концессии истекает в октябре 2027 года. «Ъ-Черноземье» направил в ООО официальный запрос.
ООО «Городские парковки» — оператор платного парковочного пространства в Белгороде и Воронеже. Также у него есть контракт на сервисное и техническое обслуживание парковок в Курске. Первоначально бизнес принадлежал Федору Жерновому. В конце 2022 года структура госкорпорации «Росатом» приобрела 75% долей в компании — учредителе оператора.
Концессионное соглашение с ООО «Городские парковки» было заключено 2 октября 2017 года. С тех пор к компании неоднократно возникали претензии со стороны мэрии и депутатов. Контрольно-счетная палата Воронежа в прошлом году выявляла целый ряд нарушений со стороны концессионера. За семь лет оператора платных парковок в Воронеже оштрафовали на 19,9 млн руб. При этом действующая стоимость — 40 руб. в час — уже не выполняет функцию регулирования загруженности улиц, уверен мэр облцентра Сергей Петрин.
«Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году общая сумма собранной платы за пользование платными парковками составила около 195 млн руб., из которых более 49 млн руб. поступило в бюджет города в виде концессионной платы. Штрафы за неоплату парковки учитываются отдельно от платы за пользование парковочными местами.
Общественная палата Воронежской области недавно предложила предусмотреть возможность предупреждения вместо штрафа при первом нарушении.
Комментировать смену концессионера «Ъ-Черноземье» в палате отказались.
Источник, знакомый с ситуацией, считает, что городу следует начать подготовку к приему имущества как можно раньше. По его оценке, осмотр объектов, устранение замечаний и повторная приемка могут занять около полугода. «Это сложный объект. Это не просто дорожные знаки, разметка, уборка. Это только часть. Нужно потратить месяца два, чтобы обойти все, посчитать, проверить, зафиксировать в акте, выслать замечания, потом это все устранят, потом повторно принять»,— рассказал он.
Самой сложной частью собеседник называет работу с ИТ-инфраструктурой и договорами с банками и операторами: «Я почти уверен, что только на это уйдет минимум год».
По оценке собеседника, запуск системы платных парковок требует как минимум года. Если Воронеж выберет муниципальную модель управления, процесс, по его словам, будет сопоставим с запуском с нуля: городу потребуется создать учреждение, организовать закупки, заключить или переоформить договоры с банками и операторами. «По-хорошему, практически с этой осени они должны были начать всю процедуру: создать учреждение, набрать штат, обучить, в следующем году торговаться, закупать. Чтобы это произошло бесшовно. В противном случае после ухода Росатома это все встанет на какое-то неопределенное время. Они даже просто принять платежи не смогут»,— предупредил источник.
По его оценке, операционные расходы на содержание инфраструктуры, включая оплату труда, пару лет назад составляли около 100 млн руб. в год.
«Какие сейчас цены, мне трудно сказать, два года прошло»,— добавил он.
По словам источника, после перехода бизнеса под контроль структуры «Росатома» управление компанией перенесли из Белгорода в Москву. «В Белгороде только юридический адрес»,— пояснил он. Собеседник связывает переезд в том числе с обстрелами южной части Белгорода, где располагался офис компании. По его словам, там сотрудники оставались «без отопления, без электричества».