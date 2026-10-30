Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%
Банк продолжает смещать фокус в сторону корпоративного кредитования
Группа ВТБ опубликовала обобщенную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев. На 30 сентября 2026 года чистая прибыль группы достигла 407,5 млрд руб., увеличившись на 7% год к году.
В третьем квартале 2026 года банк заработал 182,3 млрд руб. чистой прибыли при рентабельности капитала 24,8% против 14,5% годом ранее. По итогам девяти месяцев рентабельность капитала составила 19,1% по сравнению с 18,6% за аналогичный период 2025 года.
Как отметил первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов, ключевым фактором роста операционных доходов стало восстановление чистой процентной маржи, обеспечившее рост чистых процентных доходов в 2,3 раза.
По словам Пьянова, банк продолжает смещать фокус в сторону корпоративного кредитования, что позволяет эффективнее использовать капитал. Он подтвердил прогноз по чистой прибыли группы на 2026 год в размере 600 млрд руб.
Активы группы ВТБ на 30 сентября 2026 года составили 39,1 трлн руб., увеличившись на 6% за девять месяцев. Совокупный кредитный портфель вырос на 6,3%, до 26,0 трлн руб. При этом кредиты физлицам сократились на 5%, до 6,9 трлн руб., а кредиты юрлицам выросли на 11,2%, до 19,1 трлн руб. В результате доля розницы в совокупном кредитном портфеле снизилась до 27% с 30% на конец 2025 года.
Совокупные средства клиентов группы увеличились на 1,7%, до 28,4 трлн руб. Средства юридических лиц выросли на 4,3%, до 14,5 трлн руб., физических лиц — сократились на 0,8%, до 13,9 трлн руб. Соотношение кредитов и средств клиентов составило 86,8% против 83,2% на конец 2025 года.
Показатели достаточности капитала банка выросли на 0,7–0,9 процентных пункта с начала года и превышают регуляторные минимумы: норматив Н20.0 на 1 октября составил 10,5% при минимуме 10,0%, Н20.1 — 7,1% при минимуме 6,5%, Н20.2 — 8,6% при минимуме 8,0%.