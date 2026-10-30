Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев выросла на 7%

Активы группы ВТБ на 30 сентября 2026 года составили 39,1 трлн руб., увеличившись на 6% за девять месяцев. Совокупный кредитный портфель вырос на 6,3%, до 26,0 трлн руб. При этом кредиты физлицам сократились на 5%, до 6,9 трлн руб., а кредиты юрлицам выросли на 11,2%, до 19,1 трлн руб. В результате доля розницы в совокупном кредитном портфеле снизилась до 27% с 30% на конец 2025 года.