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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Всевидящие очи

Воронежскую систему видеонаблюдения расширят и обучат распознавать правонарушителей и вандалов
В Воронеже городскую систему видеонаблюдения «Безопасный город» расширят за счет частных камер и интеграции с программой SecurOS. В новом формате система, по расчетам городских властей, заработает к концу ноября. Она призвана распознавать автомобильные номера, а также лица для выявления актов вандализма и «антисоциального поведения». Часть подключенных к муниципальной системе камер можно будет использовать не только для просмотра записей, но и для автоматического обнаружения происшествий. Эксперты подчеркивают: доступ к биометрии есть только у силовиков, а за ее утечку — многомиллионные штрафы.
«Умное» видеонаблюдение в Воронеже попытаются сделать еще умнее

«Умное» видеонаблюдение в Воронеже попытаются сделать еще умнее

Егор Снетков / Коммерсантъ

За последние два года число частных камер, интегрированных в «Безопасный город», выросло более чем в полтора раза, рассказал на еженедельном совещании в мэрии Воронежа 2 ноября директор муниципального казенного учреждения (МКУ) «Безопасный город» Роман Образцов. Если в 2024 году к муниципальной системе было подключено 5,4 тыс. таких устройств, то сейчас — 8 287 (на 1,6 тыс. объектов). Всего центр мониторинга имеет доступ к 9 806 камерам. Из них 1 519 установлены за счет областного и городского бюджетов, остальные принадлежат физлицам и коммерческим организациям. Собственная муниципальная сеть насчитывает 457 камер. При этом охват города, по словам чиновника, остается «фрагментарным».

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Как пояснил господин Образцов, расширить возможности наблюдения власти рассчитывают за счет «новой верхнеуровневой» программы SecurOS. Она заменит прежнее программное обеспечение. Заявленная возможность новой платформы — увеличение числа «каналов видеоперехвата» с 50 до 3 тыс. Аналогичное расширение на прежней платформе потребовало бы, по оценке МКУ, около 200 млн руб. бюджетных средств.
Для подключения камер к новому программному обеспечению предусмотрено до 2 тыс. лицензий. Десять из них — с интеллектуальной аналитикой, 50 — с распознаванием государственных регистрационных знаков автомобилей.
Таким образом, автоматический анализ предусмотрен для части подключений. В части распознавания номеров планируется интеграция с федеральной системой «Паутина», используемой для отслеживания и розыска автомобилей. Частные камеры подключают бесплатно — на основании двусторонних соглашений об информационном взаимодействии. Передача видеоданных происходит через интернет.
Главное изменение коснется не столько количества подключенных камер, сколько их возможностей. «Внедрение платформы выведет систему "Безопасный город" на качественно новый уровень. В рамках модернизации системы планируется внедрение комплекса "нейросетевых детекторов базовой аналитики", а также реализация функционала по выявлению "антисоциального поведения" граждан и актов вандализма»,— уточнил чиновник.

Работа аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» входит в программу «Обеспечение общественного порядка» (ее финансирование в этом году — около 88,9 млн руб., включая около 85,4 млн руб. на внедрение самого АПК). В начале года господин Образцов говорил, что «резервов на серверах для дополнительного подключения нет», а приобретать серверное оборудование «очень дорого». О необходимости подключать больше камер мэр Воронежа Сергей Петрин заявлял еще в 2024 году. В администрации отмечают, что комплекс предназначен не только для фиксации происшествий, но и для обмена видеоинформацией между региональными и муниципальными властями, УМВД и УФСБ. Среди задач — профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и противодействие терроризму.

Ключевое направление — распознавание лиц. Соответствующий программный комплекс внедрили в 2025 году в рамках подсистемы идентификации физических лиц и приоритетного управления видеонаблюдением. С момента запуска система выявила 681 случай «относительного сходства» лиц с изображениями разыскиваемых людей. С ее помощью задержали двух подозреваемых в совершении преступлений, установили местонахождение трех разыскиваемых (в том числе одного человека, находившегося в международном розыске) и обнаружили одного пропавшего без вести.
Сергей Петрин в ходе пресс-подхода отметил, что платформа должна повысить эффективность использования уже установленных камер.
«Естественно, основные пользователи — это наши силовые структуры, и все направлено как раз на безопасность жителей нашего города и гостей города»,— пояснил он.
Подготовка к запуску заняла больше времени, чем планировалось: затянулись согласование технического задания и закупочные процедуры в соответствии с законом о госзакупках №44-ФЗ. Мэр рассчитывает, что к концу ноября система заработает в новом формате. Он также отметил, что выбранный поставщик, сведения о котором не приводятся, соответствует предъявленным требованиям.
Технический директор Tendence.ru Александр Щукин обращает внимание, что мотивация частных владельцев камер, безвозмездно участвующих в этом проекте, «не совсем понятна»: «Для передачи видеопотока камера должна быть настроена: она потребляет, пусть и немного, электроэнергию; необходимо подключение к интернету для передачи потока на городской сервер. Все это требует хоть и относительно небольших, но материальных затрат. Возможная правовая форма такого взаимодействия — договор безвозмездного оказания услуг согласно ст. 423 ГК РФ, по которому частные лица предоставляют городу услугу видеонаблюдения с помощью своих камер». По его словам, заключать такой договор можно на основе оферты — предложения заключить его на заранее определенных условиях.
Руководитель направления по спорам в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что само по себе подключение частных камер к городской системе закон не запрещает: «Спорный момент связан с использованием изображения для установления личности, потому что видеозапись становится биометрическими персональными данными, а их обработка по статье 11 закона о персональных данных допускается либо с письменного согласия гражданина, либо в установленных законом случаях, связанных с безопасностью, противодействием терроризму, оперативно-розыскной деятельностью и правосудием. Розыск преступников относится к полномочиям правоохранительных органов, а не муниципалитета, поэтому законной может считаться модель, при которой город предоставляет инфраструктуру, а идентификацию проводят уполномоченные органы».

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По его словам, после принятия закона о Единой биометрической системе сбор биометрии за ее пределами «жестко ограничен». Эксперт добавил, что за утечку таких данных предусмотрены штрафы до 20 млн руб., а при повторном нарушении — оборотные штрафы. Отдельные незаконные действия с персональными данными могут повлечь уголовную ответственность по статье 272.1 УК РФ. Для жителей риски еще серьезнее: биометрию, в отличие от пароля, нельзя поменять, поэтому ее утечка «необратима».
Анна Швечикова
Главное. «Ъ-Черноземье»