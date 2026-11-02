Всевидящие очи

Работа аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» входит в программу «Обеспечение общественного порядка» (ее финансирование в этом году — около 88,9 млн руб., включая около 85,4 млн руб. на внедрение самого АПК). В начале года господин Образцов говорил, что «резервов на серверах для дополнительного подключения нет», а приобретать серверное оборудование « очень дорого». О необходимости подключать больше камер мэр Воронежа Сергей Петрин заявлял еще в 2024 году. В администрации отмечают, что комплекс предназначен не только для фиксации происшествий, но и для обмена видеоинформацией между региональными и муниципальными властями, УМВД и УФСБ. Среди задач — профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и противодействие терроризму.