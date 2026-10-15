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Черноземье

Александр Шуваев делегировал полномочия

В Белгородской области утвердили новый состав регионального правительства
Белгородская облдума утвердила новый состав облправительства. Его возглавит вместо самого губернатора его первый зам. Это Владимир Зверков, ранее работавший в ДНР. Во многом команде выигравшего сентябрьские выборы Александра Шуваева остались бывшие вице-губернаторы, получившие теперь должности зампредов правительства. Аналогичные посты получили экс-министр финансов Запорожской области Андрей Захаров и экс-депутат Госдумы от региона Наталия Полуянова. Политолог считает, что губернатор господин Шуваев стремится замкнуть на себе стратегическое управление регионом, делегировав руководство экономикой правительству.
Александра Шуваева не устроила структура региональной исполнительной власти, доставшаяся ему по наследство

Александра Шуваева не устроила структура региональной исполнительной власти, доставшаяся ему по наследство

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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На внеочередном заседании 15 октября депутаты Белгородской областной думы согласовали назначения в новый состав регионального правительства. Его возглавит Владимир Зверков, который одновременно станет первым заместителем губернатора. Ранее председателем правительства был сам губернатор. Новая структура исполнительной власти начнет действовать с 16 октября. Об изменениях рассказал сам господин Шуваев в своем Telegram-канале.

Господин Зверков присоединился к команде Александра Шуваева в июне, став советником главы региона. С декабря 2023 года по май 2025-го он занимал пост заместителя председателя правительства ДНР, до этого руководил министерством экономического развития республики. Еще раньше около десяти лет работал в Минэкономразвития РФ, где дорос до заместителя директора департамента регионального развития.

Посты заместителей губернатора получили Эдуард Петрухин и Константин Ткаченко. Господин Петрухин, которому поручено направление безопасности, в начале сентября был назначен врио заместителя губернатора. Ранее он работал в системе ФСИН, в том числе занимал должность первого заместителя директора ведомства, а также был заместителем руководителя Росреестра. Кроме того, господин Петрухин является ветераном боевых действий в Чечне.

Господин Ткаченко, по данным местного издания «Фонарь», до прихода в команду Александра Шуваева занимался общественными и политическими проектами, в том числе работал пресс-секретарем движения Putin Team, созданного в поддержку Владимира Путина, а позднее участвовал в гуманитарных проектах на Донбассе.

Первым заместителем председателя правительства стал Илья Пономарев, ранее занимавший должность первого заместителя губернатора и курировавший в регионе экономику, финансы, цифровое развитие и туризм. Посты зампредов правительства также получили Андрей Антоненко, Татьяна Киреева и Андрей Милехин, ранее работавшие в должностях вице-губернаторов. В команде предыдущего главы региона Вячеслава Гладкова господин Антоненко курировал сельскохозяйственный блок, господин Милехин — образовательный, а госпожа Киреева — молодежную политику.

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Зампредом облправительства также стал Алексей Гержик, в начале октября назначенный министром строительства Белгородской области. До переезда в регион он работал заместителем председателя правительства Московской области — министром транспорта и дорожной инфраструктуры.
Должность зампреда регионального правительства также получила Наталия Полуянова, ранее представлявшая Белгородскую область в Госдуме. Ее кандидатура рассматривалась на должность сенатора от исполнительной власти региона, однако полномочия в итоге получил бывший вице-губернатор Александр Лоренц.
Финансовый блок возглавит Андрей Захаров, назначенный заместителем председателя правительства — министром финансов и бюджетной политики. В июне он стал референтом Александра Шуваева. До перехода в Белгородскую область господин Захаров с октября 2023 года руководил министерством финансов Запорожской области, а до этого 13 лет занимал должность первого заместителя директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Комментируя обновленный состав облправительства, в числе его приоритетов Александр Шуваев назвал сбалансированность бюджета, экономический рост и повышение инвестиционной привлекательности области, поддержку участников СВО и их семей, а также вопросы демографии, семейной политики и работы с детьми и молодежью.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», вступая в должность губернатора 2 октября, господин Шуваев заявлял, что около 90% состава регионального правительства останется прежним. В начале этой недели губернатор утвердил новую структуру правительства и перераспределил обязанности между его членами. Министерства образования, цифрового развития и по делам молодежи возглавят министры области. Руководитель министерства финансов и бюджетной политики будет также занимать должность зампреда правительства.
Политолог Владимир Слатинов в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что самым заметным изменением в обновленной структуре белгородского правительства стало учреждение самостоятельной должности премьера — это второй такой случай в Черноземье после Курской области, где правительством руководит первый замгубернатора Александр Чепик:
«Как я понимаю, Шуваев пытается выстроить губернаторско-премьерскую модель, в которой он замкнет на себя общее и стратегическое руководство регионом, а также вопросы безопасности».
«Это заметно по назначениям заместителей губернатора: их немного, что напоминает воронежскую модель. Они будут сосредоточены преимущественно на вопросах безопасности и отдельных специальных проектах»,— заметил политолог.

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Текущее же руководство экономикой и хозяйственной деятельностью, по наблюдениям господина Слатинова, поручается правительству во главе с отдельным председателем, у которого будут свои заместители. Разграничение функций заместителей губернатора и зампредов правительства эксперт сопоставил с воронежской системой управления, оговорив различие в статусе премьера: «Правда, там председателем правительства является сам губернатор Гусев».
Соотношение в новой структуре облправительства «варягов» и местных кадров политолог назвал «традиционным»:
«Для губернатора-варяга такая команда представляет собой конгломерат местных и приглашенных управленцев, которым еще предстоит сформироваться в единую команду».
«Однако от других приглашенных глав Шуваев отличается тем, что он армейский генерал и практически не имеет собственной кадровой базы, которую можно было бы перенести в регион. Поэтому среди занявших руководящие должности немало людей, рекомендованных прежде всего федеральным центром»,— заключил господин Слатинов.
Егор Якимов
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Отставки и назначения Черноземья