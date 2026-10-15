Александр Шуваев делегировал полномочия
Господин Зверков присоединился к команде Александра Шуваева в июне, став советником главы региона. С декабря 2023 года по май 2025-го он занимал пост заместителя председателя правительства ДНР, до этого руководил министерством экономического развития республики. Еще раньше около десяти лет работал в Минэкономразвития РФ, где дорос до заместителя директора департамента регионального развития.
Господин Ткаченко, по данным местного издания «Фонарь», до прихода в команду Александра Шуваева занимался общественными и политическими проектами, в том числе работал пресс-секретарем движения Putin Team, созданного в поддержку Владимира Путина, а позднее участвовал в гуманитарных проектах на Донбассе.