«Найти черту и превратить в бренд»
В Воронеже обещают направять налоги туристов на маршруты для них же
08.10.2026, 22:12
Воронеж впервые начал собирать туристический налог и рассчитывает получить по итогам года около 50 млн руб. Город намерен направить эти средства на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство экскурсионных маршрутов, подсветку зданий, установку стереоскопов и другие проекты. О том, как превратить уже существующие достопримечательности в полноценный туристический продукт, чиновники, депутаты и представители бизнеса говорили 8 октября на форуме «Города встречают — 2026», собравшем делегации из 57 городов и 31 региона. Мэр считает, что Воронежу пока не хватает собственного турбренда, а участники обсуждали, как увеличить продолжительность пребывания гостей и их расходы в городе.
Всероссийский форум муниципалитетов, туристического бизнеса и туристско-информационных центров «Города встречают — 2026» впервые прошел в Воронеже 8 октября в отеле «Дегас» в центре города. В нем приняли участие представители 57 городов и 31 региона России, а также делегация из Белоруссии. Организаторами выступили администрация Воронежа и туристско-информационный центр города при поддержке регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма.
Одной из центральных тем форума стало финансирование городской туристической повестки. С 1 января 2026 года Воронеж ввел туристический налог по ставке 2%. Его платят организации и предприниматели, оказывающие услуги временного проживания, а рассчитывается он от стоимости этих услуг без НДС и самого туристического налога.
Первоначально город рассчитывал собрать за год около 80 млн руб., однако теперь прогнозирует поступления на уровне 50 млн руб. На 1 октября, по словам главы Воронежа Сергея Петрина, было собрано чуть более 30 млн руб.
В конце октября власти намерены представить городской думе перечень приоритетных мероприятий на 2027 год, которые предлагается финансировать за счет туристического налога. В числе возможных проектов — благоустройство туристических маршрутов, восстановление Нагорной лестницы, обустройство подпорной стены и замена освещения на участке от ВГУ до Адмиралтейской площади. Также предлагается продолжить декоративную подсветку фасадов, установить стереоскопы — приборы для просмотра объемных изображений — и разместить на Адмиралтейской площади карту старого Воронежа. По словам господина Петрина, заявок и предложений больше, чем город сможет профинансировать в 2027 году.
Туристический налог стал одним из элементов более системного подхода города к отрасли. Воронеж переименовал муниципальную программу развития культуры в программу развития «культуры и туризма», а также разработал концепцию развития туризма до 2030 года. В ней предусмотрены проекты, которые должны объединить городскую среду, бизнес, культуру и туристическую инфраструктуру. Одно из направлений — водный транспорт. Воронежское водохранилище, расположенное в центре города, хотят «активнее использовать в туристических целях».
При этом одной из главных проблем остается отсутствие четко сформулированной туристической идентичности.
Сергей Петрин считает, что Воронежу необходимо «найти собственную отличительную черту и превратить ее в бренд». В качестве одного из потенциальных направлений он называл гастрономический туризм.
Во время общения с журналистами господин Петрин отметил, что точное количество туристов посчитать затруднительно: одним из ключевых показателей остается число ночевок. По приведенным им данным, в 2025 году в Воронеже их было около 700 тыс.
Отдельная дискуссия на форуме развернулась вокруг того, какие проекты способны увеличить продолжительность пребывания туристов в городе. Депутат Воронежской городской думы Андрей Суверин (совладелец ООО «Стерх», выступившего партнером форума) рассказал, что направления расходования туристического налога собираются обсудить 21 октября на заседании комиссии городской думы. Одновременно депутат выступил с разными инициативами по развитию городской среды. Одна из самых ярких — установка памятника Юрию Хою. Образ и место установки планируется обсудить с жителями, а также провести конкурс проектов. Вторая инициатива — строительство сторожевой башни у Советской площади со смотровой площадкой, музеем и лавкой сувениров.
В числе потенциальных туристических брендов господин Суверин перечислил статус «колыбели российского флота», «родину ВДВ», «столицу Черноземья» и более новый образ Воронежа как «города куража».
Для продвижения таких брендов предлагается использовать продукцию с городской символикой, сувениры и гастрономические продукты.
Схожие задачи решают и другие города. Глава Смоленска Александр Новиков рассказал, что в городе развитие туризма строится вокруг благоустройства — освещения и обновления территорий. За три года там архитектурно-художественной подсветкой оборудовали более 30 объектов, а бывшие неиспользуемые пространства превратили в туристические и общественные центры притяжения. Появились пешеходные улицы: по словам господина Новикова, это стало одним из факторов роста общепита — сейчас в Смоленске работает около 380 предприятий этой сферы (80 из них открылись за последний год).
Немногим позднее дали высказаться малым городам. Черноземье представил Елец, где делают ставку на оживление исторической среды. Заместитель главы администрации города Ольга Прохорова рассказала о приспособлении объектов культурного наследия под кафе, магазины, частные музеи и бутик-отели.
В Павловске туризм предложили строить вокруг местной идентичности. Глава города Вячеслав Щербаков говорил о сохранении исторической памяти, связанной с верфью, и создании городской среды, удобной для всех.
Из-за нарушения регламента зрители не успевали задавать вопросы, как и спикеры друг другу. Лишь в конце дня на экспертно-практической сессии участникам удалось поговорить о туристической привлекательности и о том, что именно город дает не только туристу, но и жителю. По мнению участников этой сессии, у Воронежа базовая настройка уже есть — это исторический центр, водохранилище, музеи, гастрономия.
Теперь с помощью туристического налога и концепции развития туризма это будут пробовать превращать в связанную систему.