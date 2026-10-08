«Найти черту и превратить в бренд»

Воронеж впервые начал собирать туристический налог и рассчитывает получить по итогам года около 50 млн руб. Город намерен направить эти средства на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство экскурсионных маршрутов, подсветку зданий, установку стереоскопов и другие проекты. О том, как превратить уже существующие достопримечательности в полноценный туристический продукт, чиновники, депутаты и представители бизнеса говорили 8 октября на форуме «Города встречают — 2026», собравшем делегации из 57 городов и 31 региона. Мэр считает, что Воронежу пока не хватает собственного турбренда, а участники обсуждали, как увеличить продолжительность пребывания гостей и их расходы в городе.