Ценнометаллическая оболочка
Группа «Ареал», ранее известная как Highland Gold, входит в пятерку крупнейших российских золотодобытчиков. Ее владельцем является Владислав Свиблов. Основные производственные центры группы расположены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и на Чукотке. По данным инвестора, штат насчитывает более 16 тыс. сотрудников.
Помимо золота, группа развивает проекты в сфере цветных и редких металлов. Как писал «Ъ», в портфель связанных с господином Свибловым структур входят проекты по добыче лития и ниобия, а также переработке вольфрама.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Сегмент» зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года как АО «Менделеев капитал», нынешнее название получило в сентябре 2025-го. Юридический адрес находится в одной из башен «Москва-сити». Основной вид деятельности — аренда и управление нежилой недвижимостью. Уставный капитал составляет 100 млн руб., акционеры не раскрываются. Гендиректор — Михаил Хабаров. В 2025 году выручка отсутствовала, чистый убыток составил 60,1 млн руб.
Месторождение «Центральное» открыли в 1959 году. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», ранее его освоением занимались структуры «Норникеля» и «ВСМПО-Ависмы». Позднее проект перешел под контроль Тамбовской области. Регион планировал привлечь инвесторов к строительству опытной обогатительной фабрики мощностью 2 млн т песков в год, а затем расширить производство. Эти планы не были реализованы.
Восточный участок месторождения площадью 31,36 кв. км расположен в Рассказовском округе Тамбовской области. Срок пользования недрами составляет 20 лет. Условия аукциона предусматривают начало геологоразведочных работ «не позднее двух лет с даты регистрации лицензии, утверждение технического проекта — не позднее пяти лет, начало промышленной добычи — не позднее шести лет».
«Приход "Ареала" дает проекту промышленного инвестора, способного финансировать разведку и подготовку ГОКа. Но размер группы сам по себе не решает вопросы извлечения полезных компонентов, себестоимости и сбыта»,— отмечает он.