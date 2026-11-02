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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Ценнометаллическая оболочка

«Ареал» Владислава Свиблова вложится в добычу титана в Тамбовской области
Как стало известно «Ъ-Черноземье», горно-металлургическая группа «Ареал» (ранее — Highland Gold, входит в топ-5 российских золотопромышленников) предпринимателя Владислава Свиблова стала основным инвестором освоения Восточного участка месторождения «Центральное» в Тамбовской области. Акционеры победившей на аукционе Роснедр компании ранее оставались неизвестными. Проект предусматривает геологоразведку и последующее создание в регионе производственных мощностей по выпуску титановых и циркониевых концентратов — сырья с повышенным содержанием полезных компонентов. Эксперты оценивают объем инвестиций в проект в 15–35 млрд руб. в зависимости от его итоговой мощности, с которой инициаторы пока определяются.
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Евгения Яблонская / Коммерсантъ

О планах в Тамбовской области «Ъ-Черноземье» сообщили в самой ГК «Ареал». Практической реализацией проекта займется победившее на аукционе Роснедр АО «Сегмент». Эта компания, состав акционеров которой ранее не раскрывался, является «новой операционной структурой» группы. Планируемые вложения в «Ареале» пока не раскрывают, характеризуя их как «многомиллиардные». Окончательная сумма будет зависеть от последующих этапов работ. Ее прокомментируют позднее вместе с другими параметрами разработки.

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Как сообщили «Ъ-Черноземье» в ГК, в четвертом квартале 2026 года «Сегмент» должен получить регистрацию в Тамбове по адресу: улица Максима Горького, 17/129. Офис предполагаемых разработчиков титанового месторождения будет расположен в бизнес-центре «Галерея», одном из крупнейших в Тамбове, рядом с правительством области. По словам представителя инвестора, после перерегистрации АО «станет самостоятельным налогоплательщиком в бюджеты Тамбовской области и Рассказовского округа» (там находится месторождение).
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в октябре АО «Сегмент» оказалось единственным участником аукциона на право пользования Восточным участком месторождения «Центральное». Торги формально признали несостоявшимися, но право пользования недрами решено предоставить единственному участнику. Размер разового платежа составил 627 млн руб. при начальной цене аукциона 570 млн руб. По данным «Ъ-Черноземье», платеж уже внесен.

Группа «Ареал», ранее известная как Highland Gold, входит в пятерку крупнейших российских золотодобытчиков. Ее владельцем является Владислав Свиблов. Основные производственные центры группы расположены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и на Чукотке. По данным инвестора, штат насчитывает более 16 тыс. сотрудников.

Помимо золота, группа развивает проекты в сфере цветных и редких металлов. Как писал «Ъ», в портфель связанных с господином Свибловым структур входят проекты по добыче лития и ниобия, а также переработке вольфрама.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Сегмент» зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года как АО «Менделеев капитал», нынешнее название получило в сентябре 2025-го. Юридический адрес находится в одной из башен «Москва-сити». Основной вид деятельности — аренда и управление нежилой недвижимостью. Уставный капитал составляет 100 млн руб., акционеры не раскрываются. Гендиректор — Михаил Хабаров. В 2025 году выручка отсутствовала, чистый убыток составил 60,1 млн руб.

Господин Хабаров также возглавляет зарегистрированное по тому же адресу в Москве АО «Эльбрусметалл». Как писал «Ъ», партнерами по «Эльбрусметаллу» являются владелец «Ареала» Владислав Свиблов и госкорпорация «Ростех». С этим направлением бизнеса связан проект освоения Тастыгского месторождения лития в Туве: лицензией владеет ООО «Эльбрусметалл-литий», в перечне аффилированных лиц которого указан господин Свиблов. Таким образом, по открытым данным связь «Сегмента» с бизнесом предпринимателя прослеживается через общего с «Эльбрусметаллом» руководителя и юридический адрес.

Месторождение «Центральное» открыли в 1959 году. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», ранее его освоением занимались структуры «Норникеля» и «ВСМПО-Ависмы». Позднее проект перешел под контроль Тамбовской области. Регион планировал привлечь инвесторов к строительству опытной обогатительной фабрики мощностью 2 млн т песков в год, а затем расширить производство. Эти планы не были реализованы.

Восточный участок месторождения площадью 31,36 кв. км расположен в Рассказовском округе Тамбовской области. Срок пользования недрами составляет 20 лет. Условия аукциона предусматривают начало геологоразведочных работ «не позднее двух лет с даты регистрации лицензии, утверждение технического проекта — не позднее пяти лет, начало промышленной добычи — не позднее шести лет».

В правительстве Тамбовской области и координирующем работу с инвестором АО «Корпорация развития Тамбовской области» (также выступает учредителем ООО «ГПК Титан», которое ранее занималось проектом геологоразведки месторождения) предпочли воздержаться от официальных комментариев «Ъ-Черноземье».
Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев оценивает вложения в первую очередь освоения Восточного участка «Центрального» с инфраструктурой примерно в 5–12 млрд руб., в более крупный горно-обогатительный комбинат (ГОК) — в 15–35 млрд руб. Лицензионный платеж учитывается отдельно. Эксперт подчеркивает предварительный характер расчетов: окончательная сумма зависит от технологии, мощности и условий строительства.

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По мнению господина Тедеева, прежних инвесторов могло сдерживать сочетание геологических и экономических факторов. «Центральное» — крупная, но достаточно бедная россыпь, поэтому для получения концентратов потребуется перерабатывать значительные объемы песков. Низкое содержание полезных компонентов, стоимость обогащения и зависимость от сбыта остаются существенными рисками, считает эксперт.
«Приход "Ареала" дает проекту промышленного инвестора, способного финансировать разведку и подготовку ГОКа. Но размер группы сам по себе не решает вопросы извлечения полезных компонентов, себестоимости и сбыта»,— отмечает он.
Начать промышленную добычу за шесть лет возможно при поэтапном запуске, полагает Вадим Тедеев. За это время предстоит завершить доразведку и испытания сырья, согласовать проект, построить и наладить предприятие. Выход на полную мощность за тот же срок эксперт считает значительно менее вероятным.

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Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает необходимые вложения в освоение участка в 6–10 млрд руб., включая проектирование, строительство ГОКа, закупку оборудования и инфраструктуру. Он также считает шестилетний срок реалистичным и не ожидает существенных геологических трудностей. При этом, по его мнению, важен выбор способа добычи. Карьерная разработка потребует значительных площадей, а скважинная гидродобыча, при которой песок извлекают с помощью воды, зависит от геологических условий, водоснабжения и температурного режима.
Отдельный вопрос, по мнению господина Хазанова,— финансовые возможности инвестора с учетом количества его проектов и высокой стоимости заемных средств. Эксперт допускает, что при приобретении активов группа могла использовать как собственное финансирование, так и кредиты.
Оба собеседника видят возможности для замещения импортных титановых концентратов. Однако, подчеркивает Леонид Хазанов, продукция должна быть сопоставима с зарубежным сырьем по качеству и конкурентоспособна по цене.
Вадим Тедеев уточняет, что речь идет именно о замещении руд и концентратов, а не готового пигмента или металла. По его оценке, производство пигментного диоксида титана потребовало бы отдельного химического предприятия и дополнительных вложений на десятки миллиардов рублей.
Сергей Калашников
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