Ценнометаллическая оболочка

Группа «Ареал», ранее известная как Highland Gold, входит в пятерку крупнейших российских золотодобытчиков. Ее владельцем является Владислав Свиблов. Основные производственные центры группы расположены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и на Чукотке. По данным инвестора, штат насчитывает более 16 тыс. сотрудников.

Помимо золота, группа развивает проекты в сфере цветных и редких металлов. Как писал «Ъ», в портфель связанных с господином Свибловым структур входят проекты по добыче лития и ниобия, а также переработке вольфрама.