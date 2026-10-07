Безвоздушная тревога

По данным аптечного портала, в Воронежской, Курской и Тамбовской областях отсутствует в продаже препарат «Атаракс» (производитель — бельгийская UCB Pharma SA). При этом за январь—август 2026 года его продажи в Черноземье выросли на 8,8%, до 27,8 млн руб. Лидером роста стала Липецкая область, где продажи в денежном выражении увеличились на 58,6%. В регионе препарат еще доступен. Продажи всех препаратов на основе гидроксизина в Черноземье выросли на 18,8%, до 32,8 млн руб. Эксперты допускают перебои в поставках, но точная причина дефицита неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Атаракс» стал недоступен для покупки на фоне ощутимого роста продаж с начала года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ «Атаракс» стал недоступен для покупки на фоне ощутимого роста продаж с начала года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На портале yavapteke.ru нет сведений о наличии «Атаракса» в аптеках Воронежской, Курской и Тамбовской областей. В Белгородской области препарат указан в наличии в шести аптеках, в Липецкой и Орловской — в семи и 13 соответственно. При этом во всех областях Черноземья, по данным портала, доступны аналоги с тем же действующим веществом.

Всего в Черноземье за январь—август 2026 года было продано «Атаракса» на 27,8 млн руб., что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го (25,5 млн руб.). Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства DSM Group, которыми с «Ъ-Черноземье» поделились в компании. По данным DSM Group, продажи всех препаратов на основе гидроксизина — действующего вещества «Атаракса» — в макрорегионе за этот период выросли на 18,8% в денежном выражении (до 32,8 млн руб.).

Больше всего продажи «Атаракса» за январь—август выросли в Липецкой области — на 58,6%, с 2,4 млн до 3,9 млн руб. Она же лидер роста продаж всех препаратов на основе гидроксизина: они увеличились на 60% в денежном выражении (с 2,7 млн до 4,4 млн руб.).

В Орловской области продажи «Атаракса» увеличились на 16,1% в денежном выражении — с 1,6 млн до 1,9 млн руб. Продажи всех препаратов на основе гидроксизина выросли на 31% (с 1,8 млн до 2,4 млн руб.).

В тамбовских аптеках продажи «Атаракса» выросли на 5,8% — с 2,6 млн до 2,8 млн руб. Продажи всех препаратов на основе его действующего вещества увеличились на 15,1% в денежном выражении (с 2,8 млн до 3,2 млн руб.).

В Воронежской области продажи «Атаракса» выросли на 5,5% — с 8,6 млн до 9,1 млн руб. Продажи всех препаратов на основе гидроксизина увеличились на 16,6% в денежном выражении (с 9,4 млн до 10,9 млн руб.).

В Белгородской области продажи «Атаракса» увеличились на 3,6% — с 7,2 млн до 7,4 млн руб. Продажи всех препаратов на основе гидроксизина выросли на 12,6% в денежном выражении (с 7,6 млн до 8,6 млн руб.).

В Курской области продажи «Атаракса», напротив, сократились на 10,9% — с 3,1 млн до 2,7 млн руб. При этом продажи всех препаратов на основе гидроксизина выросли на 1,5% в денежном выражении (с 3,3 млн до 3,4 млн руб.).

По данным Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов (автор — Минздрав РФ), «Атаракс» (гидроксизин) — оригинальный транквилизатор бельгийской UCB Pharma SA, зарегистрированный в России (РУ ЛП-№(004181)-(РГ-RU)) в двух формах: таблетки и раствор. Препарат включен в перечень официальный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не содержит наркотических и психотропных веществ.

Владелица аптечной сети в Воронежской области Елена Губина подтверждает, что препарат отсутствует в поставках уже около трех недель. «Пока я бы не говорила о полном исчезновении "Атаракса" с российского рынка. "Атаракс" — это торговое название препарата с действующим веществом гидроксизин. Его регистрационное удостоверение в России пока действует»,— отметила госпожа Губина.

Тем не менее отсутствие «Атаракса» наблюдается во многих регионах. «Это может возникать по нескольким причинам: из-за временного разрыва в цепочке поставок, распределения препарата между дистрибьюторами и аптечными сетями либо в результате резкого увеличения спроса»,— пояснила эксперт. Госпожа Губина обращает внимание, что отсутствие «Атаракса» не означает отсутствия других препаратов на основе гидроксизина.

По ее словам, клиенты аптек уже переходят на аналоги. «Некоторые из покупателей уже вернулись с обратной связью, что они тоже работают»,— рассказала госпожа Губина. По ее словам, решения по замене одного препарата на другой рекомендуется согласовывать с лечащим врачом, но в случае строго одного и того же действующего вещества у пациентов меньше рисков, если они примут такое решение и самостоятельно.

Психиатр и лектор Московского института психологии Антон Елисеенко также допускает временное отсутствие препарата: «Многих крайне взволновала пропажа "Атаракса"». Он мог пропасть, вероятнее всего, из-за перерегистрации. В это время препараты часто пропадают на два или три месяца. Он достаточно прост в производстве».

«Насколько известно, препарат не отзывали из-за проблем с безопасностью, его регистрация действует. Вероятно, предыдущая партия уже закончилась, а следующая еще не поступила либо ее оказалось недостаточно. Если „Атаракс“ как бренд не вернется, серьезных последствий не будет, пока пациентам доступны дженерики (копии лекарственных средств). Проблемы могут возникнуть, если на фоне дефицита люди начнут скупать остатки, самостоятельно менять дозировку или переходить на более сильные седативные препараты»,— считает психиатр и автор телеграм-канала «Доктор Софья» Софья Мотренко.

Анна Швечикова