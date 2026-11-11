Юра, мы все просчитали
Проект реализуется по соседству с кварталом, застроенным ДСК (через структуру ООО СЗ «ДСК-2»), в границах улиц Девицкий Выезд, Бахметьева и Ворошилова. Жилкомплекс «Парад Планет» состоит из 11 отдельно стоящих домов башенного типа переменной этажности (от 18 до 30 этажей). Его стоимость в 2024 году оценивалась в 13 млрд руб. Срок реализации — до 2030 года. Общая площадь квартир превысит 190 тыс. кв. м, планируемая численность населения — около 6 тыс. человек. В проекте предусмотрены подземные паркинги на 3 тыс. машиномест, двухэтажный детский сад на 140 мест и объекты стрит-ритейла на первых этажах. Сейчас, по данным сайта проекта, в продаже находятся квартиры в одном доме (со сроком ввода во втором квартале 2028 года).
«Спрос на крупные креативные площади нестабилен. 1,5 млрд руб. — это серьезные инвестиции, которые требуют реалистичной окупаемости. Эксплуатационные затраты на энергию, вентиляцию и безопасность здесь будут выше, чем у обычных офисов».
«Воронежскому арендатору и его клиентам новое место точно придется по вкусу, но застройщику стоит заложить резерв на непредвиденные расходы»,— резюмировала эксперт.