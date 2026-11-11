Юра, мы все просчитали

По данным директора по работе с ключевыми клиентами NF Group Ивана Соколова, по итогам первого полугодия 2026 года общий объем качественной офисной недвижимости классов А и В в Воронежской области составил 236 тыс. кв. м. Из них 71,7 тыс. кв. м приходилось на класс А, еще 164,3 тыс. кв. м — на класс В. Доля вакантных площадей в целом по рынку достигла 8,7%: в классе А свободно 2,2%, в классе В — 11,6%. Запрашиваемая ставка аренды в классе А составила 18,1 тыс. руб. за кв. м в год, в классе В — 19,4 тыс. руб. «Средневзвешенная ставка по обоим классам — 19,3 тыс. руб. за кв. м в год. До 2030 года в регионе заявлен ввод пяти офисных объектов общей площадью 31,8 тыс. кв. м. На 2026 год ввод новых объектов не запланирован»,— сообщил господин Соколов.