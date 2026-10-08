Плюс электификация

В «А-Драйв» отметили рост продаж Voyah в этих двух городах за май–август. «Самая заметная динамика в нашем случае пришлась именно на летние месяцы. При этом важно учитывать, что динамика складывается не только из изменения спроса, но и из наличия и поставок автомобилей. Например, в июле в Воронеже количество заявок по Voyah выросло до 248 против 189 в июне, однако месячные выдачи снизились с 33 до 20 автомобилей. В этот период у нас были ограничения по наличию машин, поэтому количество выдач не всегда напрямую отражало уровень спроса»,— пояснил «Ъ-Черноземье» коммерческий директор ГК «А-Драйв» Дмитрий Загорский.