Плюс электификация
Продажи гибридов выросли в Черноземье почти вдвое на фоне дефицита топлива
08.10.2026, 22:16
В январе–августе 2026 года в Черноземье продали 2,6 тыс. гибридных автомобилей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из данных «Автостата». Более чем вдвое увеличились в макрорегионе и продажи электрокаров. Доля гибридов и электромобилей в общем объеме продаж выросла, однако по-прежнему значительно уступает доле бензиновых машин. Участники рынка называют бензиновый кризис дополнительным стимулом к покупке гибридов и электрокаров, но предупреждают об ограничениях в наличии таких авто.
В январе–августе 2026 года продажи гибридных автомобилей, оснащенных одновременно двигателем внутреннего сгорания и электромотором, в Черноземье увеличились на 89,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — с 1,4 тыс. до 2,6 тыс. Реализация электромобилей выросла более чем вдвое — со 172 до 356 машин. Продажи автомобилей только с бензиновым двигателем тоже увеличились, но гораздо меньше — на 8,7%, с 45,4 тыс. до 49,4 тыс. машин. Это следует из данных «Автостата», которыми агентство поделилось с «Ъ-Черноземье».
Структура рынка в макрорегионе постепенно меняется в пользу машин с альтернативными силовыми установками. Доля автомобилей только с бензиновым двигателем в общем объеме продаж сократилась с 95,8% до 93,5%, а гибридов и электромобилей выросла — с 2,9% до 5% и с 0,4% до 0,7% соответственно. На остальные категории автомобилей пришлось менее 1% рынка: за восемь месяцев продали 469 таких машин против 445 годом ранее (рост на 5,4%).
Тенденция прослеживается во всех регионах Черноземья, отметили в «Автостате» (данные в разрезе областей там не привели). По итогам января–августа 2026 года доля гибридов на региональных рынках выросла с 2–3,6% до 3,7–6% по сравнению с тем же периодом 2025-го, а электрокаров — с 0,1–0,6% до 0,4–1%. Доля машин только с бензиновым двигателем в областях макрорегиона уменьшилась с 95–97% до 92–95%.
Отдельную статистику «Автостат» приводит по рынку новых автомобилей в России. В первом полугодии 2026 года продажи подключаемых гибридов — моделей, батарею которых можно заряжать от внешнего источника, — выросли на 132% год к году, а электромобилей — на 4,7%. Согласно данным министерства промышленности и торговли РФ, за тот же период в России было продано 54,3 тыс. новых гибридов и электромобилей, что на 90,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На них пришлось почти 8% продаж всех новых автомобилей против 5,4% годом ранее.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», продажи всех категорий легковых авто в Черноземье в январе–августе 2026 года увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — до 52,8 тыс. Наиболее активно рынок восстанавливался в Орловской области, где реализация выросла на 19,3%, до 3,8 тыс. машин.
В автодилерской группе компаний «А-Драйв» рассказали «Ъ-Черноземье», что наблюдают «заметный рост продаж» электромобилей и гибридов в макрорегионе, в частности, бренда Voyah (ГК является его официальным дилером в Воронеже и Белгороде).
В «А-Драйв» отметили рост продаж Voyah в этих двух городах за май–август. «Самая заметная динамика в нашем случае пришлась именно на летние месяцы. При этом важно учитывать, что динамика складывается не только из изменения спроса, но и из наличия и поставок автомобилей. Например, в июле в Воронеже количество заявок по Voyah выросло до 248 против 189 в июне, однако месячные выдачи снизились с 33 до 20 автомобилей. В этот период у нас были ограничения по наличию машин, поэтому количество выдач не всегда напрямую отражало уровень спроса»,— пояснил «Ъ-Черноземье» коммерческий директор ГК «А-Драйв» Дмитрий Загорский.
Также на фоне ситуации с топливом в «А-Драйв» фиксируют спрос на автомобили Evolute (бренд появился в портфеле автодилера в декабре 2025 года, представлен также в Воронеже и Белгороде). Число желающих приобрести автомобиль этой марки в салонах группы в июле достигло пика в 900 человек.
«Электромобиль перестал восприниматься исключительно как интересная технологичная машина и для части клиентов стал рассматриваться еще и как способ снизить зависимость от ситуации на рынке топлива. Однако не следует думать, что люди массово отказались от автомобилей с бензиновым двигателем и начали покупать электромобили только из-за дефицита бензина. Скорее ситуация с топливом стала дополнительным аргументом в пользу автомобиля на новых источниках энергии для тех покупателей, которые и раньше рассматривали такой вариант»,— заключил Дмитрий Загорский.
Руководитель отдела продаж Evolute ГК «Ринг» в Липецке Сергей Чайка рассказал в разговоре с «Ъ-Черноземье», что только в июне продажи гибридов в липецких салонах ГК выросли в 2,7 раза год к году. Наибольший спрос, по его словам, пришелся на гибридный кроссовер Evolute i-Space: в сентябре на него пришлось 69% продаж данного бренда. Интерес к электрокарам, как отмечает господин Чайка, увеличился более умеренно.
Господин Чайка связывает рост интереса к гибридам с возможностью совершать часть поездок на электротяге при дефиците бензина: «При нормализации ситуации автомобиль используется как обычный гибрид, а в случае дефицита владелец может совершать часть поездок на электротяге». У подключаемых моделей такая возможность зависит от заряда батареи.
Руководитель отдела продаж дилерского центра Mazda в Воронеже, бренд-менеджер по продажам Voyah в ГК «Ринг» Юлия Настоящая отметила в беседе с «Ъ-Черноземье», что топливный кризис «стал мощным катализатором покупок гибридов и электрокаров по всей стране». «Господдержка сделала покупку доступнее»,— отметила она. По ее прогнозу, продажи электрокаров и гибридов будут расти: «Мы переживаем плавный переход, где гибриды — мост к полностью электрическому транспорту».
С ней согласен руководитель автосалона Electric Motors Club (EMC) auto в Воронеже Роман Рябых. Он пояснил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что в EMC auto количество покупателей гибридов и электрокаров «увеличилось примерно вдвое относительно прошлого года». «Многие клиенты, узнав, сколько будет стоить тот электромобиль, который их интересует, передумывают из-за высоких таможенных пошлин и утильсбора. Сейчас ощущается снижение спроса по сравнению с началом бензинового кризиса в июле–августе. Тем не менее он стабильный и выше, чем в 2025 году»,— заметил господин Рябых.