Эх, тройка

Второе место в регионе и 31-е в ЦФО заняло ООО «ТМК Сервис», специализирующееся на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. 35% долей компании принадлежит Роману Тогушову, еще по 25% владеют Алексей Коростелев и Дмитрий Медведев, а по 5% — Вероника, София и Никита Тогушовы. Среднегодовой прирост выручки компании за четыре года составил 83%, а сама выручка в 2025 году достигла 2 млрд руб. При этом у предприятия фиксируется сравнительно низкая рентабельность по чистой прибыли на уровне 3,3% — типичная, как отмечают в «СПАРК-Интерфакс», для массового производства.