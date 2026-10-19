Эх, тройка
Три компании из Черноземья вошли в топ быстрорастущих в ЦФО
Из регионов Черноземья только три компании вошли в топ-50 самых быстрорастущих в Центральном федеральном округе (ЦФО), следует из отчета «СПАРК-Интерфакс». Ни одна из черноземных фирм не попала в федеральный топ-50. Всего в макрорегионе зафиксировано 47 быстрорастущих компаний, большая часть из которых — воронежские. Их специализация разнится в зависимости от региона. Эксперты считают, что лидерство воронежских компаний объясняется благоприятной средой для среднего бизнеса в области, и обращают внимание на условия отбора участников исследования.
Две воронежские фирмы и одна курская вошли в топ-50 компаний с наивысшими темпами роста выручки в ЦФО. Это следует из аналитического отчета «СПАРК-Интерфакс», которым система поделилась с «Ъ-Черноземье».
При этом ни одно из предприятий макрорегиона не попало в аналогичный федеральный топ-50 «СПАРК-Интерфакс». Всего в Черноземье зарегистрировано 47 компаний с приростом выручки более 10% в каждом из четырех лет после базового 2021 года, что составляет 7,5% от общего числа быстрорастущих фирм в ЦФО, где их зафиксировано 626.
В Воронежской области зарегистрировано 24 компании-«газели» — 4% от всех предприятий ЦФО с высокими темпами роста выручки. В числе лидеров в округе отметилось ООО «ДРСУ "Магистраль"» Карапета Нагапетяна и Сергея Мкртчяна, занимающееся строительством автодорог. Общество заняло в рейтинге 28-е место и расположилось выше всех в Черноземье. Компания также стала лидером в регионе: среднегодовой прирост выручки «Магистрали» с 2021 по 2025 год составил 85%. Выручка компании в 2025 году достигла 2,4 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли — ее доля в выручке — составила 11,2%.
Второе место в регионе и 31-е в ЦФО заняло ООО «ТМК Сервис», специализирующееся на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. 35% долей компании принадлежит Роману Тогушову, еще по 25% владеют Алексей Коростелев и Дмитрий Медведев, а по 5% — Вероника, София и Никита Тогушовы. Среднегодовой прирост выручки компании за четыре года составил 83%, а сама выручка в 2025 году достигла 2 млрд руб. При этом у предприятия фиксируется сравнительно низкая рентабельность по чистой прибыли на уровне 3,3% — типичная, как отмечают в «СПАРК-Интерфакс», для массового производства.
В Белгородской области зафиксировано восемь компаний-«газелей», что составляет 1% от всех аналогичных по темпам роста предприятий в ЦФО. Лидером по темпам прироста в области стал старооскольский производитель строительных конструкций из металла — ООО «Завод металлоконструкций» (ЗМК) Андрея Жукова. Среднегодовой прирост выручки компании составил 43%, ее оборот в 2025-м достиг 1,3 млрд руб. Рентабельность ЗМК по чистой прибыли оказалась довольно скромной — 0,2%, что, по мнению аналитиков «СПАРК-Интерфакс», «свидетельствует о высоких финансовых рисках».
Еще одним региональным лидером стало старооскольское ООО «Белгородские корма» Артема Корчагина и Алексея Локтева со среднегодовым приростом выручки в 42%. В прошлом году оборот специализирующейся на производстве готовых кормов для животных компании достиг 1 млрд руб. при рентабельности по чистой прибыли в 16,3%.
В Липецкой области зарегистрировано семь быстроразвивающихся компаний (1% от всех «газелей» в ЦФО). Самой быстрорастущей в области фирмой признано ООО «Метмонтаж-2» Сергея Кошкарова, занимающееся ремонтом машин и оборудования. Среднегодовой прирост выручки компании составил 56%. В 2025 году ее выручка достигла 1,2 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли составила 2,3%. Аналитики «СПАРК-Интерфакс» считают, что столь низкая рентабельность типична для ремонтных предприятий, где рост достигается за счет расширения клиентской базы и увеличения объемов работ.
В Курской области зарегистрировано всего три компании-«газели», но одна из них — ООО «Агросемена» Бориса Токолова — вошла в рейтинг по ЦФО, заняв в нем 39-е место. Агропредприятие занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур в Рыльском районе. Среднегодовой прирост его выручки составил 78%. В 2025 году выручка достигла 2,5 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли составила 42,5%. Как отмечают в «СПАРК-Интерфакс», показатели «Агросемян» говорят о «благоприятной ситуации на рынке сельхозпродукции и оптимизации посевных площадей».
В Орловской области представлено четыре быстроразвивающихся компании. Наиболее высокие темпы прироста выручки в регионе демонстрирует мценское ООО «Футурусс» Юрия Бешенцева, специализирующееся на производстве замков и петель. Среднегодовой прирост выручки общества за 2021–2025 годы составил 63%. Выручка в 2025 году достигла 3,6 млрд руб. при рентабельности по чистой прибыли 12,6%, что «свидетельствует о востребованности продукции в смежных строительных и производственных сегментах», замечают в «СПАРК-Интерфакс».
В Тамбовской области зарегистрирована всего одна компания-«газель» — ООО «Рыбоптмаркет» Александра Комиссарова, занимающееся переработкой и консервированием рыбы. Среднегодовой прирост ее выручки составил 40%. В 2025 году выручка достигла 550 млн руб., а рентабельность по чистой прибыли оказалась крайне низкой — 0,1%. Это, по мнению аналитиков, «отражает специфику отрасли, где значительная часть доходов поглощается затратами на сырье, логистику, упаковку и соблюдение жестких санитарных требований».
Данные по быстрорастущим компаниям были получены с помощью системы «СПАРК-Интерфакс». Было проанализировано 2,3 млн частных коммерческих компаний без госучастия и связей с крупнейшими холдингами через владение или управление. Среди основных критериев отбора — выручка свыше 100 млн руб. в базовом 2021 году и ее прирост более чем на 10% в каждом из следующих четырех лет. В итоговый общероссийский список попали 1536 компаний. Их ранжировали по среднегодовому приросту выручки за 2021–2025 годы.
Старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова отмечает, что лидерство Воронежской области по числу быстрорастущих компаний в Черноземье и попадание двух из них в рейтинг по ЦФО объясняются «благоприятной экосистемой для стартапов и среднего бизнеса». «Регион располагает развитой инфраструктурой, упрощенным доступом к финансированию и квалифицированными кадрами. Здесь сильны сектора, где проще масштабироваться, включая строительство и пищевую промышленность»,— считает госпожа Тулупникова.
Экономист предупреждает, что показатель темпов роста «требует аккуратной интерпретации»: «Рост может быть достигнут за счет разовых сделок или "раздувания" долгов, что не всегда устойчиво.
После сортировки компаний по темпам роста нелишне сопоставить их с другими характеристиками: отраслевой принадлежностью, размером, долей на рынке региона».
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский оценивает численность быстрорастущих компаний в макрорегионе как «неплохую». «Росту, на мой взгляд, способствуют стабильно высокий спрос на продукцию аграрного и пищевого секторов, строительство и инфраструктурные заказы. И все-таки по числу компаний в рейтинге нельзя судить, насколько часто быстрорастущий бизнес возникает в Черноземье»,— полагает эксперт.
По мнению господина Жарского, непопадание черноземных компаний в федеральный топ-50 «не следует трактовать как отсутствие у них перспектив». Их отсутствие в списке означает лишь, что по темпам роста выручки они уступили лидерам общероссийской выборки.
Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева обращает внимание на условия отбора быстрорастущих компаний — выручку на старте и отсутствие связей с крупными холдингами. Эти фильтры определяют состав общей выборки участников исследования. «Для попадания в топ компаниям следует кардинально масштабироваться, что в принципе подходит не всем на определенном этапе развития»,— заключает эксперт.