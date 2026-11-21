Стихия обрушилась на штат Риу-Гранди-ду-Сул — больше всего разрушений зафиксировали в городе Тупансиретане с населением около 20 тыс. человек. Шторм бушевал там меньше часа, но скорость ветра при порывах достигала 114 км/ч. В результате город остался без воды и электричества, а подъездные дороги оказались заблокированы. Ветер повалил около 100 деревьев и сорвал крышу с местной больницы, откуда пришлось эвакуировать 11 пациентов. Всего стихия затронула еще 32 муниципалитета штата.