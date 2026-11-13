Атака титана

Господин Мурашко называет основным покупателем и переработчиком титанового сырья площадку «Ависма» корпорации «ВСМПО-Ависма» в Березниках Пермского края. По его оценке, на нее приходится 95% российского производства титановой губки — пористого металла, из которого производят титановые полуфабрикаты. «Соликамский магниевый завод, к примеру, не будет являться покупателем, так как производит титан из определенного сырья. Поэтому один из главных вопросов — будет ли полученный продукт востребован на внутреннем рынке»,— отмечает эксперт. По его оценке, возможности поставок в страны Западной Европы и США ограничены санкциями, а выход на альтернативные рынки, например в Китае, может потребовать скидок. «И не факт, что такая цена окажется экономически выгодной»,— добавляет он.