Атака титана
Группа «Ареал», ранее известная как Highland Gold, входит в пятерку крупнейших российских золотодобытчиков. Ее владельцем является Владислав Свиблов. Основные производственные центры группы расположены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и на Чукотке. По данным группы «Ареал», ее штат насчитывает более 16 тыс. сотрудников. Помимо золота, группа развивает проекты в сфере цветных и редких металлов. Как писал «Ъ», в портфель связанных с господином Свибловым структур входят проекты по добыче лития и ниобия, а также переработке вольфрама.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Сегмент» зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года как АО «Менделеев капитал», нынешнее название получило в сентябре 2025-го. Юридический адрес находится в одной из башен «Москва-сити». Основной вид деятельности — аренда и управление нежилой недвижимостью. Уставный капитал составляет 100 млн руб., акционеры не раскрываются. Гендиректор — Михаил Хабаров. В 2025 году выручка отсутствовала, чистый убыток составил 60,1 млн руб.
«Сам по себе комбинат будет занимать достаточно большую площадь, потребуется подвести дороги, наладить водоснабжение и протянуть инженерные сети. Основными факторами воздействия станут выбросы от работающей техники, шумовое загрязнение и дополнительная нагрузка на подземные воды».