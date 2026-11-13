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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

Атака титана

Разработку месторождения «Центральное» в Тамбовской области спланировали до 2031 года
АО «Сегмент», входящее в горно-металлургическую группу «Ареал» Владислава Свиблова, раскрыло параметры освоения Восточного участка месторождения «Центральное» в Тамбовской области. Ориентировочные затраты на строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) компания оценивает в 30 млрд руб. Строительство ГОКа планируется начать в 2028 году, поэтапный запуск — в 2029–2031 годах. Эксперты отмечают, что окупаемость проекта будет зависеть от спроса на титановые концентраты и возможностей их сбыта, а экологическая безопасность — от соблюдения технологий добычи и рекультивации земель.
Гендиректор АО «Сегмент» Михаил Хабаров (слева) и губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (справа) на брифинге для СМИ по проекту освоения титанового месторождения «Центральное»
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Гендиректор АО «Сегмент» Михаил Хабаров (слева) и губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (справа) на брифинге для СМИ по проекту освоения титанового месторождения «Центральное»

Егор Снетков / Коммерсантъ

Гендиректор АО «Сегмент» Михаил Хабаров на брифинге для СМИ по проекту освоения титанового месторождения «Центральное»
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Гендиректор АО «Сегмент» Михаил Хабаров на брифинге для СМИ по проекту освоения титанового месторождения «Центральное»

Егор Снетков / Коммерсантъ

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на брифинге для СМИ по проекту освоения титанового месторождения «Центральное»
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Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на брифинге для СМИ по проекту освоения титанового месторождения «Центральное»

Егор Снетков / Коммерсантъ

Председатель Тамбовской областной думы Алексей Поздняков (слева) и генеральный директор АО «Корпорация развития Тамбовской области» Максим Сеструхин на брифинге для СМИ по проекту освоения титанового месторождения «Центральное»
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Председатель Тамбовской областной думы Алексей Поздняков (слева) и генеральный директор АО «Корпорация развития Тамбовской области» Максим Сеструхин на брифинге для СМИ по проекту освоения титанового месторождения «Центральное»

Егор Снетков / Коммерсантъ

Параметры проекта на брифинге для СМИ в Тамбовском драмтеатре с участием главы региона Евгения Первышова 12 ноября представил гендиректор «Сегмента» Михаил Хабаров. Проект предусматривает геологоразведку и создание в регионе мощностей по выпуску титановых и циркониевых концентратов — сырья с повышенным содержанием полезных компонентов. Как уточнили «Ъ-Черноземье» представители компании после брифинга, 30 млрд руб. — ориентировочные затраты именно на строительство комбината. Проектная мощность первой очереди по добыче песков составит 3,7 млн т в год.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (справа) демонстрирует журналистам и коллегам копию документа с рукописной визой президента РФ Владимира Путина

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (справа) демонстрирует журналистам и коллегам копию документа с рукописной визой президента РФ Владимира Путина

Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Первышов на брифинге с видимым удовольствием демонстрировал копию одного из документов по вопросу освоения месторождения «Центральное» с рукописной визой Владимира Путина поверх текста. Губернатор подчеркнул, что разработка планируется по поручению президента. Организаторы даже предложили журналистам самим рассмотреть копию и подержать ее в руках, однако фотографировать документ не разрешили. По словам губернатора, поручение президента предусматривает также размещение в области сопутствующих промышленных производств.
В проекте «Сегмента» заявлено создание не менее 500 рабочих мест на предприятии и еще около 1,5 тыс. — в обслуживающих и смежных сферах, включая торговлю, общественное питание и логистику.
В «Сегменте» отмечают, что разработка карьера будет вестись с соблюдением экологических норм, включая сохранение плодородного слоя и возвращение около 95% песчаного материала в отработанные участки. Планируется замкнутый водооборот без использования воды из близлежащих рек Ворона и Ломовис. Предполагается применять преимущественно электрическую технику, что позволит снизить выбросы. Пылевое воздействие компания рассчитывает минимизировать за счет высадки лесополос и увлажнения песков.
Гендиректор АО «Сегмент» Михаил Хабаров

Гендиректор АО «Сегмент» Михаил Хабаров

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», до конца 2026 года «Сегмент» планирует сменить место регистрации с Москвы на Тамбов. Офис компании будет расположен в бизнес-центре «Галерея», одном из крупнейших в городе, рядом с правительством области. По словам представителя инвестора, после перерегистрации АО «станет самостоятельным налогоплательщиком в бюджеты Тамбовской области и Рассказовского округа».
В октябре АО «Сегмент» оказалось единственным участником аукциона на право пользования Восточным участком месторождения «Центральное». Торги формально признали несостоявшимися, но право пользования недрами решено предоставить единственному участнику. Размер разового платежа составил 627 млн руб. при начальной цене аукциона 570 млн руб.

Группа «Ареал», ранее известная как Highland Gold, входит в пятерку крупнейших российских золотодобытчиков. Ее владельцем является Владислав Свиблов. Основные производственные центры группы расположены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Бурятии и на Чукотке. По данным группы «Ареал», ее штат насчитывает более 16 тыс. сотрудников. Помимо золота, группа развивает проекты в сфере цветных и редких металлов. Как писал «Ъ», в портфель связанных с господином Свибловым структур входят проекты по добыче лития и ниобия, а также переработке вольфрама.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Сегмент» зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года как АО «Менделеев капитал», нынешнее название получило в сентябре 2025-го. Юридический адрес находится в одной из башен «Москва-сити». Основной вид деятельности — аренда и управление нежилой недвижимостью. Уставный капитал составляет 100 млн руб., акционеры не раскрываются. Гендиректор — Михаил Хабаров. В 2025 году выручка отсутствовала, чистый убыток составил 60,1 млн руб.

Согласно материалам «Сегмента», площадь Восточного участка «Центрального» составляет 31,36 кв. км. Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых зарегистрирована 20 октября 2026 года и действует до 20 октября 2046-го. В справке о месторождении, которая была представлена на брифинге, приведены запасы 6,396 млн т «песка на титан», 830 тыс. т «песка на цирконий» и 55,556 млн т глауконитов.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Егор Снетков / Коммерсантъ

Евгений Первышов на брифинге оценил долю «импорта титана» в России примерно в 90%, не уточнив конкретный вид продукции. Заявленный продукт ГОКа — концентраты, которые направят на другие заводы для дальнейшей переработки. Одно из направлений использования титанового сырья — выпуск диоксида титана, белого пигмента для красок, пластмасс и бумаги. По уточненной оценке представителей «Сегмента», потребление такого пигмента в России составляет около 120 тыс. т в год. В Тамбовской области работает химическое предприятие АО «Пигмент», которое является крупным потребителем такой продукции.

Что еще в «Ареале» сообщали о планах освоения месторождения в Тамбовской области

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Директор по связям с общественностью ОАО «Соликамский магниевый завод» (входит в горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» — АО «Росатом Недра») Юрий Мурашко считает, что перспективы окупаемости проекта будут зависеть от конъюнктуры мирового рынка титана, возможностей экспорта и емкости внутреннего рынка. По его словам, принципиальное значение имеют не столько состав добываемого сырья, сколько характеристики конечного продукта обогащения и наличие покупателей.
Господин Мурашко называет основным покупателем и переработчиком титанового сырья площадку «Ависма» корпорации «ВСМПО-Ависма» в Березниках Пермского края. По его оценке, на нее приходится 95% российского производства титановой губки — пористого металла, из которого производят титановые полуфабрикаты. «Соликамский магниевый завод, к примеру, не будет являться покупателем, так как производит титан из определенного сырья. Поэтому один из главных вопросов — будет ли полученный продукт востребован на внутреннем рынке»,— отмечает эксперт. По его оценке, возможности поставок в страны Западной Европы и США ограничены санкциями, а выход на альтернативные рынки, например в Китае, может потребовать скидок. «И не факт, что такая цена окажется экономически выгодной»,— добавляет он.
И.о. завкафедрой экологии и природопользования Тамбовского госуниверситета имени Державина Любовь Абрамова считает, что разработка месторождения «Центральное» при соблюдении экологических требований не должна нанести значительного ущерба окружающей среде. Вместе с тем, по словам ученой, любое недропользование неизбежно меняет ландшафт и рельеф, а строительство комбината потребует дополнительной инфраструктуры.
«Сам по себе комбинат будет занимать достаточно большую площадь, потребуется подвести дороги, наладить водоснабжение и протянуть инженерные сети. Основными факторами воздействия станут выбросы от работающей техники, шумовое загрязнение и дополнительная нагрузка на подземные воды».
«Если производство будет работать по замкнутому циклу, потери воды окажутся минимальными»,— отмечает эксперт.
Госпожа Абрамова также обращает внимание на важность контроля за сохранением сельскохозяйственных земель: «К нашим черноземным почвам необходимо относиться очень бережно. Плодородный слой следует складировать, чтобы впоследствии использовать для рекультивации земель. При разработке будут образовываться достаточно большие отвалы и шламохранилища, поэтому необходимо принять все меры, чтобы почва не пострадала».

«Любое недропользование приводит к изменению ландшафта»

Какие риски для природы могут нести такие предприятия и как их минимизировать, «Ъ-Черноземье» рассказала и. о. завкафедрой экологии и природопользования Тамбовского госуниверситета имени Державина Любовь Абрамова

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По данным «Ъ-Черноземье», сразу после брифинга, его участники, за исключением губернатора, уехали убеждать в экологической безопасности проекта взволнованных жителей Рассказовского округа, особенно, местных фермеров, собравших в тот же вечер народный сход.

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Главное. «Ъ-Черноземье»
Добыча полезных ископаемых в Черноземье

Авторы

  • Егор Якимов
  • Сергей Калашников