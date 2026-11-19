По данным ЕГАИС, за девять месяцев 2026 года реализация алкогольной продукции в Воронежской области, включая пиво, сократилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж пива и пивной продукции в магазинах региона составляет порядка 4 тыс. литров в месяц. Акцизные поступления от производства пива за этот период, напротив, выросли на 8,7%, до 4,37 млрд руб.

По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи алкоголя в России в целом за десять месяцев 2026 года уменьшились на 0,5%, до 765,5 млн дал. Снижение в сегменте напитков брожения составило также 0,5%, до 601,4 млн дал. В частности, продажи пива уменьшились на 0,5%, а пивных напитков — на 2,7%.