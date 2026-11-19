Пиво измерили метрами
По данным ЕГАИС, за девять месяцев 2026 года реализация алкогольной продукции в Воронежской области, включая пиво, сократилась на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж пива и пивной продукции в магазинах региона составляет порядка 4 тыс. литров в месяц. Акцизные поступления от производства пива за этот период, напротив, выросли на 8,7%, до 4,37 млрд руб.
По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи алкоголя в России в целом за десять месяцев 2026 года уменьшились на 0,5%, до 765,5 млн дал. Снижение в сегменте напитков брожения составило также 0,5%, до 601,4 млн дал. В частности, продажи пива уменьшились на 0,5%, а пивных напитков — на 2,7%.
«Между магазином разливного пива и расположенным неподалеку "Магнитом" принципиальной разницы нет. Спрос от сокращения количества торговых точек не изменится — люди просто будут покупать пиво в "Пятерочках" и "Магнитах"»,— отмечает эксперт.
«Для жильцов, которые жаловались на шум, результат может быть вполне ощутимым. У них свой критерий — стало ли тише у подъезда»,— замечает господин Московский.
Господин Тарасевич напоминает, что рынок и раньше терял магазины из-за предыдущих ограничений и давления федеральных сетей. По его оценке, их количество в Воронеже сократится еще на 20–25% по сравнению с уровнем нескольких лет назад.