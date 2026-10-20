Права с прицелом

Сам Максим Калуцких в беседе с «Ъ» связал эту инициативу с личным опытом главы региона и ситуацией в приграничье. «Наш губернатор сам столкнулся с этой ситуацией, был назначен в самый сложный период для Курской области. В рамках СВО больше ни на какую нашу историческую исконную землю враг не заходил»,— заявил он. По словам омбудсмена, институт уполномоченных по отдельным категориям граждан уже хорошо зарекомендовал себя в России. «У нас есть уполномоченный по правам человека, но при этом отдельно присутствуют уполномоченные по правам ребенка, по правам предпринимателей. Сейчас назрела ситуация, когда ветеранов СВО и членов их семей стало огромное количество, у этих людей свои проблемы, требующие отдельного решения»,— пояснил господин Калуцких.