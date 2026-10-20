Права с прицелом
В Курской области назначили омбудсмена по правам участников СВО
В Курской области назначили уполномоченного по правам участников СВО и членов их семей. По словам губернатора Александра Хинштейна, регион первым в России ввел такую должность на системной основе. Власти рассчитывают, что омбудсмен скоординирует работу ведомств и фондов. Максим Калуцких уверен, что новый институт поможет эффективнее решать проблемы участников СВО и их близких, а опыт региона распространят на другие субъекты. Эксперт видит в инициативе стремление Курской области выделиться.
На должность уполномоченного по правам участников специальной военной операции и членов их семей при губернаторе Курской области назначен полковник запаса Максим Калуцких. Постановление о введении должности глава региона Александр Хинштейн подписал 16 сентября, а о назначении объявил 19 октября. На совещании в облправительстве господин Хинштейн подчеркнул, что Курская область стала первым регионом России, где такая должность вводится на системной основе. Согласно ранее утвержденному положению, омбудсмен работает на общественных началах и подчиняется непосредственно главе региона. «Ъ» направил в администрацию области запрос о задачах нового должностного лица, но там воздержались от дополнительных комментариев, сославшись на исчерпывающую информацию губернатора.
Сам Максим Калуцких в беседе с «Ъ» связал эту инициативу с личным опытом главы региона и ситуацией в приграничье. «Наш губернатор сам столкнулся с этой ситуацией, был назначен в самый сложный период для Курской области. В рамках СВО больше ни на какую нашу историческую исконную землю враг не заходил»,— заявил он. По словам омбудсмена, институт уполномоченных по отдельным категориям граждан уже хорошо зарекомендовал себя в России. «У нас есть уполномоченный по правам человека, но при этом отдельно присутствуют уполномоченные по правам ребенка, по правам предпринимателей. Сейчас назрела ситуация, когда ветеранов СВО и членов их семей стало огромное количество, у этих людей свои проблемы, требующие отдельного решения»,— пояснил господин Калуцких.
Должность, как следует из сентябрьского постановления, введена «в целях обеспечения дополнительных гарантий соблюдения и защиты прав участников СВО и членов их семей». В задачи омбудсмена вошли содействие в восстановлении нарушенных прав участников СВО и членов их семей, мониторинг законодательства, участие в формировании политики соцподдержки и взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Он получил право запрашивать документы у органов власти и организаций, участвовать в совещаниях и вносить губернатору предложения по совершенствованию правовых актов.
«Рассчитываю, что ваши знания, опыт и вовлеченность помогут систематизировать работу с участниками СВО еще более эффективно. Вы, как участник СВО, понимаете, как работать в этом направлении»,— обратился к омбудсмену господин Хинштейн на совещании.
Главной задачей омбудсмен считает координацию работы профильных ведомств и ассоциаций. «Нужна систематизация всех усилий, направленных на работу с ветеранами, участниками, членами их семей. Сейчас буду делать все, что смогу, но в дальнейшем хотелось бы, чтобы появился небольшой аппарат помощников»,— рассказал он «Ъ». Он выразил уверенность, что другие регионы последуют примеру Курской области.
Максиму Калуцких 46 лет. Он родился в Курске, окончил Рязанский институт ВДВ и Курскую академию госслужбы. Служил в 45-м отдельном разведывательном полку ВДВ, входил в группу спецназначения «Вымпел», руководил подразделением спецназначения в Сибири. Участвовал в боевых действиях в рамках СВО в 2022–2023 годах. Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», двумя медалями «За отвагу» и другими наградами. Занимает пост зампреда ассоциации ветеранов СВО Курской области, а в июле 2025 года вошел в состав регионального избиркома.
Идея создания института уполномоченного по правам участников СВО активно обсуждалась в последнее время — и в рамках общественных дискуссий, и в органах власти, отмечает политолог Владимир Слатинов: «Примечательно, что первой в ее реализации стала именно Курская область. Александр Хинштейн пытается демонстрировать, что в решении вопросов, связанных с проблемами участников СВО, а также лиц, которые пострадали от действий украинской стороны, регион является носителем передовых практик».
По его словам, это важный момент с точки зрения имиджа региона. «Объективно, конечно, эта проблема существует, и она увеличивается и нарастает. Хотя понятно, что есть фонд "Защитники Отечества", есть различные фонды и структуры»,— сказал эксперт. По мнению господина Слатинова, для их координации нужен специальный институт или человек, интегрированный в систему власти. «Тем более что количество проблем и обращений, это очевидно, в обозримой перспективе в этой части будет нарастать,— подчеркнул господин Слатинов, отметив, что встречался с Максимом Калуцких на обучающих курсах.— Он был очень-очень заметный и активный на занятиях».