Атомщики повысили эффективность бережливого производства

«На обработку шовной трубы диаметром 1820 мм теперь требуется не 20, а 5 часов. Внедрение каракури позволило сократить время в четыре раза, а ручную слесарную работу исключить полностью. Распорные приспособления используются фактически ежемесячно, а вероятность брака обработанной трубы при сборке и сварке практически сведена к нулю. Это повышает качество ремонтных работ, обеспечивая безопасную и эффективную эксплуатацию оборудования атомной станции»,— отмечает ведущий инженер ЦЦР Алексей Каширин.