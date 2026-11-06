Атомщики повысили эффективность бережливого производства
На Нововоронежской АЭС в 4 раза ускорили обработку шовных труб благодаря каракури
В цехе централизованного ремонта (ЦЦР) Нововоронежской АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») внедрили универсальное решение, позволяющее полностью исключить ручной труд и в 4 раза сократить время обработки шовных труб (имеющих шов и используемых для технологических трубопроводов, где давление и температура не экстремальные).
Ранее подготовка трубы диаметром 1820 мм занимала не менее 20 часов и могла привести к браку: из-за неровностей проката при обработке на станке возникали провалы по окружности, и изделие приходилось дорабатывать вручную. Над одной трубой трудились не менее трех слесарей.
Рационализаторское решение предложил ведущий инженер ЦЦР Алексей Каширин, который изготовил винтовые распорные приспособления. Устройство типа каракури устанавливается внутрь трубы и за счет плавного разжатия выравнивает геометрию, компенсируя отклонения формы. Кроме того, оно универсально — винтовые распорные приспособления подходят для труб диаметром от 1600 до 2000 мм и удобны в транспортировке за счет сборной конструкции.
«На обработку шовной трубы диаметром 1820 мм теперь требуется не 20, а 5 часов. Внедрение каракури позволило сократить время в четыре раза, а ручную слесарную работу исключить полностью. Распорные приспособления используются фактически ежемесячно, а вероятность брака обработанной трубы при сборке и сварке практически сведена к нулю. Это повышает качество ремонтных работ, обеспечивая безопасную и эффективную эксплуатацию оборудования атомной станции»,— отмечает ведущий инженер ЦЦР Алексей Каширин.
Его рационализаторское решение — очередной яркий пример эффективности бережливого производства на НВАЭС. Сегодня каракури активно применяют в атомной отрасли, начиная с 2018 года. Более 500 таких устройств используют свыше 46 организаций госкорпорации «Росатом», что позволяет сократить более 250 000 часов тяжёлой работы при выполнении трудоёмких процессов.