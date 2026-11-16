Отдельно Анатолий Чекменев обратил внимание на несправедливость требований к его сыновьям. «Когда, по версии ФНС, “закладывалась основа схемы” (2004–2015 годы), они были малолетними детьми и подростками, не занимали никаких должностей и не подписывали финансовых документов. Попытка взыскать миллиарды рублей с человека за действия, якобы совершенные, когда он учился в школе, выходит за рамки не только права, но и здравого смысла»,— заявил он, процитировав строки Александра Твардовского: «Сын за отца не отвечает — пять слов по счету, ровно пять».