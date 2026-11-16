«Сын за отца не отвечает»
Бенефициар воронежского «Рудгормаша» Анатолий Чекменев оспорит взыскание 2,8 млрд рублей
Суд в Москве взыскал 2,82 млрд руб. с владельца группы производителей горной техники «Рудгормаш» Анатолия Чекменева, его семьи и связанных структур по иску ФНС России о возмещении ущерба бюджету. Бизнесмен указал на абсурдность претензий к другим членам семьи, включая детей. Он намерен обжаловать решение, ссылаясь на необходимость сначала взыскать долги с компаний-банкротов. Эксперты считают, что у ответчиков есть возможность оспорить привлечение к ответственности отдельных лиц.
Хамовнический районный суд Москвы 3 ноября полностью удовлетворил требования ФНС России и солидарно взыскал с Анатолия Чекменева, членов его семьи и связанных с ними структур 2,82 млрд руб. ущерба, причиненного бюджету. Помимо него, указаны шесть физлиц и пять юрлиц: Максим, Кирилл, Ирина и Елена Чекменевы, а также Марина Семикашева, Марина Лымарь, АО «Объединенная промышленная компания», ООО «Техпромлит», ООО «РГМ-центр», а также ООО «Берландгрупп» и ООО «Средмашэкспорт». Мотивированное решение не опубликовано.
В группе компаний «Рудгормаш», конечным бенефициаром которой считается господин Чекменев, с решением категорически не согласны. В беседе с корреспондентом «Ъ-Черноземье» бизнесмен подтвердил намерение оспаривать вердикт и подробно изложил свою позицию.
«Я считаю решение незаконным и несправедливым. Мы намерены обжаловать вердикт в апелляционной инстанции»,— сообщил бизнесмен «Ъ-Черноземье».
По его мнению, позиция ФНС строится на ошибочном смешении ответственности юридического и физического лица. «Налогоплательщиками по всем вменяемым эпизодам выступали компании, каждая из которых выпускала свою продукцию, но под общим брендом “Рудгормаш”. В мировой практике это называется контрактное производство»,— пояснил господин Чекменев, приведя в пример корпорацию Foxconn, которая производит технику для Apple, Sony и Microsoft, но не отвечает по долгам этих брендов.
Бизнесмен также указал на нарушение правовой позиции Конституционного суда (постановление от 8 декабря 2017 года №39-П) и на истечение срока исковой давности по значительной части требований.
«Свыше 1,3 млрд руб. предъявлено по компаниям, исключенным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в 2013–2015 годах. По этим эпизодам судом проигнорирован факт пропуска срока исковой давности»,— отметил он, добавив, что в сумму ущерба незаконно включены штрафы и госпошлины.
Отдельно Анатолий Чекменев обратил внимание на несправедливость требований к его сыновьям. «Когда, по версии ФНС, “закладывалась основа схемы” (2004–2015 годы), они были малолетними детьми и подростками, не занимали никаких должностей и не подписывали финансовых документов. Попытка взыскать миллиарды рублей с человека за действия, якобы совершенные, когда он учился в школе, выходит за рамки не только права, но и здравого смысла»,— заявил он, процитировав строки Александра Твардовского: «Сын за отца не отвечает — пять слов по счету, ровно пять».
«Мы уверены, что апелляционная инстанция детально изучит материалы дела, восстановит законность и отменит это решение, так как большая часть компаний-должников является действующей, находится в процедуре банкротства или ликвидации, и ФНС по закону обязана исчерпать механизмы взыскания недоимки с самих юридических лиц»,— резюмировал господин Чекменев.
В ФНС России, несмотря на три попытки получить комментарий и отведенную на это неделю, «Ъ-Черноземье» так и не ответили.
Старший юрист «ВМ-Право и Консалтинг» Артем Абрамов считает, что шансы добиться полной отмены решения Хамовнического суда невысокие. По его словам, практика по взысканию ущерба с бенефициаров через суды общей юрисдикции в последние годы устойчиво благоприятна для налоговой:
«Апелляция возможна, но для перелома нужны сильные процессуальные нарушения или доказательства отсутствия вины и причинной связи, а не просто несогласие с расчетом ущерба».
«В арбитражных спорах (банкротство, субсидиарная ответственность) шансы также невысоки, если ФНС уже подтвердила размер требований. Итог: вероятность успеха в этом деле — низкая, в сопутствующих производствах — зависит от стадии, но базово ниже средней»,— пояснил юрист.
Арбитражный управляющий ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Виталий Нерезов обращает внимание, что Хамовнический суд рассматривал не банкротство и не спор о доначислении налогов, а гражданский иск о возмещении ущерба бюджету. «Я бы прежде всего смотрел на доказательства в отношении каждого ответчика. Налоговый долг компании не становится автоматически долгом ее собственника или родственников. Для солидарного взыскания нужно доказать совместное причинение вреда: кто управлял расчетами, принимал решения и как его действия повлияли на поступление налогов.
В прежнем банкротстве ЗАО “УГМК-Рудгормаш” суды уже установили, что через счета управляющей компании проводились расчеты в обход требований налогового органа. Этот факт нельзя игнорировать, но он сам по себе не доказывает ответственность каждого участника нынешнего спора».
По его словам, перспективы апелляции зависят от мотивировки решения. «Если же ответственность отдельных членов семьи основана главным образом на родстве либо сумма определена без учета уже поступивших платежей, есть основания добиваться изменения решения в отношении конкретных лиц или размера взыскания».