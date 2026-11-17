В сквере обновили пешеходный фонтан — подарок Нововоронежу от концерна «Росэнергоатом» к 55-летию города. Его сохранили в формате сухого фонтана, но полностью заменили техническое оснащение: установили новое насосное оборудование, трубопроводы и шкафы управления. Вокруг фонтана появились лавочки с навесами, где в жаркую погоду можно укрыться от солнца, а противоскользящая плитка, уложенная по периметру, сделала прогулочную зону безопаснее и комфортнее. В вечернее время пространство будет подсвечивать интегрированная в навес светодиодная лента тёплого белого света.