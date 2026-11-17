Благоустройство общественных пространств в Нововоронеже — при поддержке атомщиков
При поддержке НВАЭС полностью обновили городской сквер «30 лет Победы»
В Нововоронеже — городе расположения Нововоронежской АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») завершились работы по благоустройству сквера «30 лет Победы». Одно из любимых мест отдыха горожан получило новое оформление, современное оборудование и обновленную инфраструктуру. Теперь в городе появилась еще одна точка притяжения для жителей и гостей города.
Проект благоустройства сквера «30 лет Победы» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России и получил федеральный грант на реализацию. Дополнительные средства выделил концерн «Росэнергоатом». Они пошли на разработку концепции и проектно-сметной документации, что дало возможность подготовить конкурентную заявку и победить в конкурсе, а также на строительно-монтажные работы.
«Нововоронеж продолжает развиваться как современный, комфортный для жизни город, чтобы у его жителей было больше возможностей для отдыха и досуга. Концерн «Росэнергоатом» помогает нам в этом, спонсируя разработку проектов для участия в конкурсе. Это последовательная работа, результаты которой нововоронежцы видят в повседневной жизни», – подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.
В сквере обновили пешеходный фонтан — подарок Нововоронежу от концерна «Росэнергоатом» к 55-летию города. Его сохранили в формате сухого фонтана, но полностью заменили техническое оснащение: установили новое насосное оборудование, трубопроводы и шкафы управления. Вокруг фонтана появились лавочки с навесами, где в жаркую погоду можно укрыться от солнца, а противоскользящая плитка, уложенная по периметру, сделала прогулочную зону безопаснее и комфортнее. В вечернее время пространство будет подсвечивать интегрированная в навес светодиодная лента тёплого белого света.
В сквере также обновили пешеходные дорожки и покрытия, установили новые фонари, лавочки и урны. Особое внимание уделили озеленению: высадили хвойные и лиственные деревья, можжевельник и цветущие кустарники. Для ухода за зелёными насаждениями предусмотрена система автоматического полива. За безопасностью посетителей будет следить система видеонаблюдения, охватывающая всю территорию без слепых зон.
Благоустройство сквера стало продолжением масштабного преобразования общественных пространств Нововоронежа. Вместе с обновленными набережной, центральной площадью у дворца культуры и городским парком «НОВОпарк» он формирует большую прогулочную зону, где жители могут отдыхать, гулять с детьми и проводить свободное время.
«Для нас было важно создать комфортное и безопасное пространство, которое будет востребовано жителями разных возрастов. Мы постарались сохранить привычный для горожан облик сквера и при этом наполнить его современными решениями. Теперь он стал частью большого прогулочного маршрута», — прокомментировал врип главы городского округа город Нововоронеж Евгений Чирков.
Нововоронеж принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России с 2020 года. За это время город шесть раз становился победителем, а общий объем привлеченных в 2020-2026 годах федеральных и региональных средств составил 859,8 млн рублей.
«Для нас принципиально важно, чтобы «атомные города» становились примером комплексного развития и инновационного подхода к формированию городской среды», — подчеркивал ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
В этом году в конкурсе Минстроя РФ выиграл проект благоустройства нововоронежского сквера по улице Вокзальной. Работы запланированы на 2027 год.