Над Ленинградской областью сбили 44 беспилотника
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 44 украинских дрона над регионом. По его информации, налет БПЛА на область продолжается. О последствиях ударов беспилотников глава региона не сообщал.
Сейчас аэропорт Пулково работает в ограниченном режиме.Он принимает и отправляет самолеты по «согласованию с соответствующими органами». Эти меры сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в Калининград — в аэропорту Храброво также возможны корректировки в расписании рейсов, сообщали в Росавиации.