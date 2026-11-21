Сейчас аэропорт Пулково работает в ограниченном режиме.Он принимает и отправляет самолеты по «согласованию с соответствующими органами». Эти меры сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в Калининград — в аэропорту Храброво также возможны корректировки в расписании рейсов, сообщали в Росавиации.