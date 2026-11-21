«Он хочет вернуться. Такова правда. Он глубоко в этом убежден и считает, что его позиция отвечает настроениям общества. Неверно думать, что за этим стоит кто-то еще или что это просто ловкий тактический ход. Он просто сам в это верит»,— сказал собеседник газеты.