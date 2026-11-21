Times сообщила об искреннем желании Бернема вернуть Британию в Евросоюз
Премьер-министр Великобритании действительно полон решимости вернуть страну в состав Европейского союза, и его заявления не являются политической игрой. Об этом газете The Times сообщил один из высокопоставленных сторонников главы правительства.
«Он хочет вернуться. Такова правда. Он глубоко в этом убежден и считает, что его позиция отвечает настроениям общества. Неверно думать, что за этим стоит кто-то еще или что это просто ловкий тактический ход. Он просто сам в это верит»,— сказал собеседник газеты.
The Times привела это мнение после того, как Лондон и Брюссель 20 октября объявили о договоренностях, пересматривающих условия «Брексита». Стороны договорились отменить большинство проверок и санитарных сертификатов на продовольствие и сельхозпродукцию, объединить системы торговли квотами на выбросы, запустить программу молодежного обмена и чаще консультироваться по вопросам миграции и безопасности.
В правительстве считают, что прежнее соглашение о «Брексите» было непроработанным, а новая сделка укрепит сотрудничество, принесет пользу обеим сторонам и способна добавить к ВВП Великобритании до 0,5% к 2040 году.