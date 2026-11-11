АГРОЭКО вошла в число топовых работодателей страны по версии Forbes

«Люди являются нашим главным активом. В АГРОЭКО реализуется целый ряд программ, направленных на развитие корпоративной культуры, обучение команды и в целом создание новых возможностей для сотрудников, – отметила член правления по персоналу и организационной эффективности Екатерина Кирилина. – Мы рады, что эта большая системная работа получила высокую оценку на федеральном уровне. Вместе с тем попадание в рейтинг Forbes – это еще и дополнительный стимул для того, чтобы продолжать внедрение самых прогрессивных HR-практик и делать карьеру в компании еще более привлекательной».