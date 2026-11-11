АГРОЭКО вошла в число топовых работодателей страны по версии Forbes
ГК АГРОЭКО второй год подряд вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России». В нем представлены крупнейшие российские компании из ключевых секторов российской экономики.
В основе рейтинга – комплексная оценка по целому ряду метрик, разделенных на три группы: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». В зависимости от набранных баллов участники рейтинга распределяются по четырем категориям – «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».
АГРОЭКО, вошедшая в группу «Серебро», стала в рейтинге Forbes единственной компанией из Воронежской области.
«Люди являются нашим главным активом. В АГРОЭКО реализуется целый ряд программ, направленных на развитие корпоративной культуры, обучение команды и в целом создание новых возможностей для сотрудников, – отметила член правления по персоналу и организационной эффективности Екатерина Кирилина. – Мы рады, что эта большая системная работа получила высокую оценку на федеральном уровне. Вместе с тем попадание в рейтинг Forbes – это еще и дополнительный стимул для того, чтобы продолжать внедрение самых прогрессивных HR-практик и делать карьеру в компании еще более привлекательной».