Полуголый пистолет
Топливо возвращается на заправки Черноземья со снятием многих ограничений
В регионах Черноземья постепенно восстанавливается доступность бензина, а власти смягчают правила его продажи. В Воронежской области снимают ограничения на АЗС, в Липецкой отменили систему «чет-нечет», а в Тамбовской ее действие на большинстве заправок двух крупных сетей приостановят с 23 октября. В Курской области этот порядок сохраняется. Независимые операторы по-прежнему сталкиваются с проблемами поставок, а антимонопольные ведомства рассматривают дела в отношении участников рынка. Эксперты отмечают снижение цен и рост защищенности нефтеперерабатывающих заводов.
В Воронежской области ограничения на АЗС смягчаются. По данным регионального правительства, еще две межрегиональные сети отменили ограничения на продажу бензина, ранее сняв их для дизельного топлива. У региональных поставщиков, как утверждают чиновники, лимитов на отпуск любого вида горючего нет.
Об улучшении доступности топлива власти региона сообщали еще в середине октября. По данным облправительства, к утру 13 октября АИ-92 был в наличии на 78% АЗС, АИ-95 — на 71%, дизельное топливо — на 91%. В том же сообщении власти отмечали сокращение к вечеру числа заправок без «наиболее популярного топлива» в среднем на 10–15%, не уточняя его марку. «Продукт, поставляемый на рынок Воронежской области, соответствует стандарту "Евро-5". Исключение — несколько АЗС на территории Воронежа, где есть также "Евро-4" (АИ-92)»,— сообщили в облправительстве.
На заправках «Роснефти» в Воронеже сняты все ограничения, в том числе на отпуск топлива в канистры, сообщили корреспонденту «Ъ-Черноземье» на АЗС вечером четверга. Также, по данным «Ъ-Черноземье», на АЗС ВТК и «Калина Ойл» в Воронежской области сняты все (недолго действовавшие в этих сетях) ограничения, в том числе на в канистры. На заправках Teboil в регионе полностью отменены лимиты объема, но запрет на канистры сохраняется. Ограничения продолжают действовать на АЗС «Лукойла» и «Татнефти». На городских станциях «Лукойла» в Воронежской области лимит составляет 40 л бензина и 60 л дизельного топлива, на трассах — 50 л бензина, дизель отпускается без ограничений. Заправка в канистры запрещена. На городских и трассовых АЗС «Татнефти» действует лимит до 50 л бензина, дизельное топливо продается без ограничений. Отпуск в тару разрешен в пределах лимита.
Цены на бензин в Воронежской области за неделю с 13 по 19 октября немного снизились. По данным Росстата, средняя стоимость литра автомобильного бензина с учетом всех марок уменьшилась с 83 до 82,95 руб. Неделей ранее показатель рос.
Вместе с тем независимые операторы продолжают испытывать трудности с закупками. По словам источника «Ъ-Черноземье», «Роснефть» не поставляет бензин независимым АЗС с апреля. Даже если ситуация выровняется, такие операторы, предположительно, будут продавать АИ-92 примерно по 80 руб. за литр, тогда как на заправках «Лукойла» и «Роснефти» его цена составляет около 67 руб.
Собеседник утверждает, что региональные власти и управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (УФАС) не помогли независимым операторам решить проблему поставок. По его словам, ведомство ограничивается штрафами, хотя компании обращались за содействием. Сейчас независимые АЗС преимущественно торгуют бензином из Беларуси. Поставки из дальнего зарубежья, в частности Марокко и Индии, пока не предлагаются.
Так, Воронежское УФАС оштрафовало ООО «Химстроймонтаж», работающее под брендом «Газпромнефть», на 50 тыс. руб. за несвоевременное предоставление информации. Компания с опозданием ответила на два запроса ведомства о ценах на нефтепродукты и причинах их изменения в первом полугодии 2026 года.
В Липецкой и Курской областях антимонопольные ведомства рассматривают дела в отношении другого оператора — ООО «Сенд», работающего под брендом «Калина Ойл». Они возбуждены по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» (п. 3 ч. 1 ст. 10). Разбирательства с участием компании идут и в судах. Как следует из материалов дела в Арбитражном суде Курской области, «Сенд» утверждает, что самостоятельно не устанавливает цены на своих АЗС: топливо оно реализует от своего имени, но действует исключительно по указаниям собственника товара — ООО «Новоойл» — в рамках договора комиссии. Липецкий арбитраж также рассматривает спор ООО «Сенд» с антимонопольным ведомством. Заседания по двум судебным делам назначены на 9 и 18 ноября.
На заправках Курской области продолжает действовать система «чет-нечет».
В Липецкой области с 21 октября отменили введенную властями систему заправки по госномерам автомобилей. Региональные ограничения на объем отпуска бензина и заправку в канистры также сняты. «Со стороны правительства области больше никаких дополнительных ограничений для автомобилистов не будет»,— заявил губернатор Игорь Артамонов. При этом сети АЗС смогут сами регулировать объемы отпуска топлива на отдельных станциях в зависимости от запасов и графиков поставок. Система «чет-нечет» в регионе впервые действовала с 11 по 31 июля, а затем была повторно введена с 13 августа.
В Тамбовской области с 23 октября приостановят действие правила «чет-нечет» на большинстве АЗС «Роснефти» и «Лукойла». Оперштаб принял это решение после стабилизации поставок бензина и дизельного топлива, сообщил губернатор Евгений Первышов, добавив, что фактически этот порядок уже перестал соблюдаться. Этому предшествовали консультации с поставщиками горючего, сетями АЗС и главами муниципалитетов. На этой неделе вице-губернатор Наталия Макаревич на оперативном совещании в региональном правительстве предложила отменить систему «чет-нечет», сославшись на нормализацию ситуации на рынке и отсутствие очередей.
В начале октября тамбовские власти и местный торговец топливом — ООО «Эко», работающее с сетью АЗС «ТНТ», — подписали соглашение о стабилизации цен. Как тогда пояснили в региональном правительстве, документ предусматривает наценку не более 10% при формировании розничной стоимости литра горючего. К соглашению могут присоединиться и другие участники рынка.
В Орловской области бензин за неделю с 13 по 19 октября, напротив, подорожал. По данным Росстата, средняя цена литра с учетом всех марок увеличилась с 70,81 до 71,01 руб. Дизельное топливо при этом подешевело с 77,12 до 76,96 руб.
Экс-президент Воронежской топливной ассоциации Сергей Шишлаков в беседе с корреспондентом «Ъ-Черноземье» заявил, что ситуация на топливном рынке стабилизируется: «Оптовые цены заметно снижаются, а если оптовые падают, будут, конечно, и розничные»,— сказал он. В качестве примера эксперт привел придорожные АЗС, где цена топлива опустилась со 120 до 90 руб. за литр.
«Буквально за несколько дней все происходит, довольно-таки резко идет снижение цен»,— добавил он.
По его словам, независимые операторы по-прежнему не получают топливо от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и вынуждены устанавливать более высокие цены. «Бизнес этот выживает кое-как,— признал господин Шишлаков. — Но мы надеемся, что когда-то все-таки все это наладится и будет как прежде, а может быть, лучше, чем прежде». Эксперт также считает, что сейчас ПВО срабатывает лучше, заводы более-менее защищены, а многие предприятия практически полностью восстановились.
Комментируя антимонопольные дела против региональных игроков, господин Шишлаков объяснил их избирательностью правоприменения: претензии предъявляют прежде всего к небольшим компаниям, которые не могут сопротивляться.
По его мнению, такие дела нередко служат механизмом сброса общественного давления: «Обывателю все равно, ВИНК это продают или какой-то частник. Они видят в тех, которые продают дорого, врагов и негодяев».
Главный редактор портала «Нефтегаз.ру» Анастасия Никитина отмечает, что топливный рынок постепенно переходит от острого дефицита к поиску баланса: «Что касается защиты НПЗ, то определенный прогресс есть. По заявлениям властей, предприятия усилили пассивную защиту (защитные сооружения и конструкции. — "Ъ-Черноземье"), а также взаимодействие с Минобороны по вопросам противовоздушной обороны. Александр Новак ранее также сообщал о снижении ущерба от атак. Это позволяет рассчитывать на более быстрое восстановление оборудования после повреждений. Однако говорить о том, что проблема безопасности решена, преждевременно: защита снижает риски, но не исключает их полностью»,— говорит госпожа Никитина.
По ее оценке, импорт позволяет компенсировать нехватку топлива отечественного производства, но обходится дороже и ограничен возможностями поставщиков. Еще одним фактором остается государственное регулирование: запрет на экспорт бензина продлен до конца января 2027 года.
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