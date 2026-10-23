Полуголый пистолет

На заправках «Роснефти» в Воронеже сняты все ограничения, в том числе на отпуск топлива в канистры, сообщили корреспонденту «Ъ-Черноземье» на АЗС вечером четверга. Также, по данным «Ъ-Черноземье», на АЗС ВТК и «Калина Ойл» в Воронежской области сняты все (недолго действовавшие в этих сетях) ограничения, в том числе на в канистры. На заправках Teboil в регионе полностью отменены лимиты объема, но запрет на канистры сохраняется. Ограничения продолжают действовать на АЗС «Лукойла» и «Татнефти». На городских станциях «Лукойла» в Воронежской области лимит составляет 40 л бензина и 60 л дизельного топлива, на трассах — 50 л бензина, дизель отпускается без ограничений. Заправка в канистры запрещена. На городских и трассовых АЗС «Татнефти» действует лимит до 50 л бензина, дизельное топливо продается без ограничений. Отпуск в тару разрешен в пределах лимита.