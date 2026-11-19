«Пятно позора есть, власть должна это признавать»
На прямой линии тамбовский глава рассказал о мобилизационном резерве, социальных выплатах и затянувшихся стройках
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов 18 ноября в ходе своей второй прямой линии ответил на вопросы о льготной поддержке, оттоке трудоспособного населения и добыче титана. Формат общения с гражданами остался неизменным: обращения в течение нескольких недель принимались по телефону горячей линии, в социальных сетях и через национальный мессенджер Маx. Как и год назад, на прямую линию поступило порядка 4 тыс. вопросов, глава региона успел ответить более чем на 30 из них в эфире. Самым употребляемым словом в ходе ответов было слово «жители», губернатор использовал его 12 раз.
О боевых действиях и формировании резерва// «Инициатива женщины»
Местная жительница, имеющая удостоверение оператора БПЛА, обратилась к главе региона с просьбой взять ее в «БАРС». Она рассказала, что ее муж — участник СВО. «Инициатива женщины... Я посмотрю, уточню, но мне кажется, есть ограничения по набору непосредственно женщин в "БАРС". Но в любом случае это достойно уважения. Желание само по себе — это достойно уважения, и преклоняюсь перед этим человеком. Честно скажу, иногда, это очень редкие случаи, встречаешь человека, который пышет здоровьем, видно, что идет такой со спортзала здоровенный детина. Задаешь вопрос: "Ну давай вступай в Барс, помоги, здесь послужи", он говорит: "Нет, здоровье не позволяет"», — посетовал губернатор.
Он добавил, что готов найти возможность применить ее навыки. «Все, кто поступают у нас в отряд, будут проходить службу на территории Тамбовской области. Никаких командировок или выездов точно не планируется, это все предусмотрено действующим контрактом»,— заверил господин Первышов, обратившись к мужчинам. — Давайте вместе защищать свои дома, свои предприятия, своих детей».
«Ъ-Черноземье» писал о формировании региональной системы защиты, за участие в резерве платят 50 тыс. руб. в месяц.
О приоритетах в выплатах// «Мы в первую очередь нацелены на помощь нашим ребятам, участвующим в боевых действиях»
Следом поступили жалобы на задержки единовременных выплат в размере 300 тыс. руб. после рождения третьего и последующих детей. Евгений Первышов объяснил паузы в перечислении средств так: «Существует небольшой кассовый разрыв реально между поступлениями тех налогов и сборов, которые идут, и теми выплатами, которые осуществляются. Мы в первую очередь сегодня нацелены на выполнение тех социальных гарантий и обязательств, которые нами приняты в части помощи нашим ребятам, которые участвуют в боевых действиях».
Такие выплаты ввели в регионе в начале 2025 года. Затем власти рассматривали варианты отказа и сохранения пособий. «Для себя сейчас примем ряд поправок по срокам выплат. То есть они будут колебаться у нас по нашим расчетам где-то в пределах квартала, до трех месяцев», — уточнил глава региона.
О трудовой миграции// «Значительная часть уехавших может не вернуться»
«Порядка 150 тыс. трудоспособных людей вынуждены сегодня заниматься трудовой миграцией, выезжать за пределы Тамбовской области в поисках более качественного высокого заработка»,— рассказал Евгений Первышов. По его словам, значительная часть уехавших может не вернуться — и уровень населения будет дальше сокращаться. По его оценке, «в регионе 30% пенсионеров» и «низкий коэффициент рождаемости».
Решение проблемы — в развитии демографической и экономической политики. Для выполнения всех социальных задач доходы облбюджета должны составлять 100 млрд руб. (сейчас это 56 млрд). Прийти к балансу хотят в горизонте до 2036 года. «Необходимо продолжать развивать наш агропромышленный комплекс, добавлять добавочную стоимость в те продукты, которые у нас произрастают, ну и, соответственно, которые далее должны идти на переработку. Безусловно, это промышленный сектор экономики».
О добыче титана// «Все, что находится под землей, — это собственность нашего государства»
Жители также выразили беспокойство о планах разработки месторождения редкоземельных металлов в Рассказовском районе, что может привести к уничтожению чернозема. Евгений Первышов заверил, что вреда не будет, а полезные ископаемые «необходимы нашему государству для сохранения суверенитета». «Все, что находится под землей,— это собственность нашего государства, она принадлежит всему народу»,— подчеркнул он.
Говоря о технологии добычи, глава региона описал процесс восстановления земель: «Сначала снимается чернозем плодородный, отодвигается в сторону. Под черноземом на различной глубине, но не сильно глубоко залегают так называемые пески, в которых содержится и титан, и цирконий. Этот песок извлекается. На горно-обогатительном комбинате с применением современных технологий проходит просеивание. Из этого песка только 5% будет составлять полезное сырье. Весь переработанный обработанный песок в том же виде будет возвращаться на свое место».
Глава региона пообещал контролировать ход работ лично и выезжать на месторождение «не реже одного раза в неделю». В области также создадут экспертный совет.
Площадь Восточного участка месторождения «Центральное», освоением которого займется группа «Ареал», составляет 31,36 кв. км.
О вейпах// «Молодые люди должны повзрослеть»
С 1 сентября 2027 года сроком на пять лет в регионе планируется введение запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина. Соответствующий законопроект готовится к обсуждению в региональном парламенте. Евгений Первышов поддержал инициативу. «Я думаю, что это не сильно по предпринимателям ударит. Это не основной источник дохода»,— сказал губернатор. А молодые люди, по его мнению, должны «повзрослеть».
О долгостроях и президенте// «Наверное, все-таки точку мы поставим»
Отвечая на жалобы жителей о затянувшемся ремонте областной филармонии, Евгений Первышов рассказал, что проект готов, а средства на реализацию найдены при поддержке правительства РФ. «Со следующего года мы к этим работам приступим, — заявил он, признав ответственность нынешней власти за многолетнюю задержку проекта. — Пятно позора есть, власть должна это признавать. Мы должны признавать ту преемственность, которая во власти существует []. Я четвертый губернатор. Наверное, все-таки точку мы поставим».
С ремонтом здания «Тамбовтеатра», по словам губернатора, ситуация разрешится быстрее. Задержка возникла из-за подрядчика, который установил строительные леса, но не справился с объемом работ. Его будут менять. По словам главы региона, по фактам хищений при строительстве школы в селе Бокино, Волжской школы и дома престарелых были направлены обращения в правоохранительные органы, и виновные «должны понести наказание».
В завершение прямого эфира губернатор отреагировал на обращение тамбовчанки, которая пожаловалась, что ее 94-летняя мать, много лет получавшая поздравления от президента Владимира Путина ко Дню Победы, в этом году не дождалась открытки. «В этом году никто ее не поздравил, она очень сильно плакала»,— рассказала она.
Евгений Первышов предположил, что поздравление могло потеряться при доставке: «Я думаю, что президент 100% поздравил. Может быть, открытка не дошла и потерялась». Он пообещал лично подключиться к решению проблемы и поздравить женщину еще раз.