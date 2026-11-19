Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов 18 ноября в ходе своей второй прямой линии ответил на вопросы о льготной поддержке, оттоке трудоспособного населения и добыче титана. Формат общения с гражданами остался неизменным: обращения в течение нескольких недель принимались по телефону горячей линии, в социальных сетях и через национальный мессенджер Маx. Как и год назад, на прямую линию поступило порядка 4 тыс. вопросов, глава региона успел ответить более чем на 30 из них в эфире. Самым употребляемым словом в ходе ответов было слово «жители», губернатор использовал его 12 раз.