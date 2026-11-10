Билет в один конец
Единственный пригородный орловский перевозчик требует от властей 296 млн за низкие тарифы
Московское ООО «Региональный экспресс» (РЭКС), обслуживающее все пригородные железнодорожные маршруты Орловской области, требует возместить из регионального бюджета около 295,6 млн руб. убытков за 2024 год. Перевозчик считает, что власти установили тарифы на проезд ниже экономически обоснованного уровня, из-за чего компания недополучила доходы. Это уже не первый спор железнодорожных операторов с орловскими властями: ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) заявила об убытках на 380,2 млн руб. Юристы отмечают, что перевозчикам может быть непросто доказать размер убытков и их связь с тарифами.
Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск ООО «РЭКС» к региональному департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в компании в ответ на запрос, перевозчик намерен взыскать 295,6 млн руб. недополученных доходов, возникших из-за государственного регулирования тарифов.
Согласно материалам дела, заявление поступило в суд 22 октября. Третьим лицом к процессу привлечен департамент финансов Орловской области. Предварительное судебное заседание назначено на 27 ноября. Суд предложил ответчику и третьему лицу представить письменные отзывы с мотивированными возражениями и обоснованием своих позиций.
Исполнительный директор ООО «РЭКС» Иван Осташко рассказал «Ъ-Черноземье», что компания является единственным пригородным железнодорожным перевозчиком в Орловской области и обслуживает все маршруты внутри региона.
По его словам, убытки возникли из-за того, что в 2024 году перевозки осуществлялись по тарифам, установленным «с отступлением от метода экономически обоснованных затрат».
Речь идет о порядке расчета тарифа с учетом обоснованных расходов перевозчика.
До обращения в суд компания пыталась урегулировать спор в досудебном порядке. В ноябре 2025 года профильному департаменту направили претензию с требованием возместить потери за 2024 год, однако удовлетворена она не была. При этом прекращать работу «Региональный экспресс» не собирается. «Продолжаем осуществлять пригородные пассажирские перевозки на территории Орловской области»,— подчеркнул господин Осташко.
В 2024 году установленный областным департаментом госрегулирования цен и тарифов пассажирский тариф составлял 3,06 руб. за пассажиро-километр — перевозку одного пассажира на один километр. На 2025 год его повысили до 3,24 руб. Последним приказом дептранса от 29 мая утвержден тариф в 9,60 руб. В ведомстве обещали ответить на запрос «Ъ-Черноземье» позднее.
«РЭКС» работает в регионе с 1 января 2023 года, сменив в этом статусе Центральную пригородную пассажирскую компанию. В декабре 2025 года ЦППК подала иск к облправительству на 380,2 млн руб. Местные власти были готовы возмещать разницу между экономически обоснованной стоимостью проезда и установленным для пассажиров тарифом, но не все расходы. Требования касаются услуг, оказанных в 2022 году. Рассмотрение этого дела приостановлено. С учетом данного требования и других исков ЦППК за более ранний период, поданных 11 и 19 октября 2022 года, общая сумма ее претензий к региону составляет около 1 млрд руб.
Схожие разбирательства «РЭКС» ведет и в других субъектах: в конце октября брянский минтранс получил иск на 741,8 млн руб. Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что споры между региональными властями и пригородными перевозчиками возникают регулярно и вряд ли в ближайшее время станут реже. По ее словам, значительная часть пассажиров пользуется льготами.
При расчете экономически обоснованного тарифа необходимо учитывать расходы на ремонт и обновление подвижного состава, топливо, оплату труда и амортизацию. Недополученные из-за тарифного регулирования доходы могут компенсироваться из бюджета, однако размер возмещения становится предметом споров.
«Но далеко не всегда это происходит своевременно и в полном объеме, поскольку чиновники могут не согласиться с расчетами или вовсе указать на нехватку бюджетных средств»,— поясняет эксперт. При этом перевозчики могут выиграть спор о праве на компенсацию, но получить меньше заявленного. Так, в одном из разбирательств ЦППК требовала 246,9 млн руб. за 2020 год, но суд взыскал только 22,1 млн руб.
«В Оренбургской области перевозчику вовсе отказали, поскольку он не доказал связь заявленных убытков с тарифным регулированием»,— приводит другой пример госпожа Барабаш. По ее словам, при рассмотрении орловского иска суду предстоит проверить обоснованность расходов, объем перевозок и размер уже полученных субсидий.
Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов обратил внимание, что ЦППК требовала с Брянской области 458 млн руб., но три инстанции отказали. Верховный суд, усмотрев отступление от методики, направил дело на новое рассмотрение.
«Нижестоящие суды должны были пересчитать тариф и взыскать разницу. Дело ушло на новое рассмотрение, то есть выигрыша в деньгах пока нет»,— пояснил юрист. Руководитель направления финансово-экономических экспертиз «АльфаПро» Людмила Хапугина считает, что обосновать требования истцу поможет расчет спорных сумм: «Экспертное доказательство позволит усилить позицию истца».