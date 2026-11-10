Билет в один конец

«РЭКС» работает в регионе с 1 января 2023 года, сменив в этом статусе Центральную пригородную пассажирскую компанию. В декабре 2025 года ЦППК подала иск к облправительству на 380,2 млн руб. Местные власти были готовы возмещать разницу между экономически обоснованной стоимостью проезда и установленным для пассажиров тарифом, но не все расходы. Требования касаются услуг, оказанных в 2022 году. Рассмотрение этого дела приостановлено. С учетом данного требования и других исков ЦППК за более ранний период, поданных 11 и 19 октября 2022 года, общая сумма ее претензий к региону составляет около 1 млрд руб.