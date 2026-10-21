«Развитие» поднимется у башни

Проект планировки охватывает 26 га, из которых 4,2 га отведены под развитие застроенной территории (РЗТ). На этом участке предполагается возвести три жилых корпуса переменной этажности — от четырех до 32 этажей. Общая площадь квартир составит 75,3 тыс. кв. м. Расчетное население квартала — около 2,5 тыс. человек. В ГК «Развитие» рассказали «Ъ-Черноземье», что на первых двух этажах предусмотрено более 7 тыс. кв. м коммерческих помещений для магазинов, кафе, салонов красоты и пунктов выдачи заказов. Инвестиции в проект превысят 9 млрд руб., его реализация рассчитана на 2026–2030 годы. Компания уже расселила жильцов более 80 квартир и провела часть работ по сносу старых домов. В подготовку площадки вложено около 500 млн руб.