«С войны просто так не возвращаются»

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в 2026 году число участников СВО, обратившихся за содействием в трудоустройстве, составило 21 тыс. (54% нашли работу). В Воронежской области нашли работу 1,7 тыс. человек, сообщил 5 ноября на секции «Социальная адаптация и трудоустройство участников СВО на производстве» Воронежского промышленного форума заместитель министра труда и занятости населения региона Игорь Лысенко. В основном бывшие бойцы идут в промышленный и агропромышленный комплексы, «многие изъявляют желание открыть собственное дело». «Люди, которые сейчас приходят с войны, они, по сути дела, просто так не возвращаются. Значит, они имеют какие-то отклонения в здоровье, по какой-то причине уволены. Поэтому мы доводим до работодателей вот эту информацию и пытаемся урегулировать эти все вопросы... Когда закончится СВО, то есть все вернутся, это будет намного сложнее. Поэтому хотелось бы найти как можно быстрее этот контакт между участником, органами исполнительной власти и работодателем»,— резюмировал Игорь Лысенко.