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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

«С войны просто так не возвращаются»

На форуме в Воронеже обсудили проблемы трудоустройства ветеранов СВО
Тема социальной адаптации и трудоустройства участников СВО на производстве была подробно разобрана участниками специальной секции Воронежского промышленного форума. Одна из проблем, с которой сталкиваются вернувшиеся с фронта,— трудоустройство при ограничениях по здоровью. Не все ветераны могут вернуться к прежней профессии или работать на обычном производстве. Представители предприятий рассказали о переобучении и сопровождении таких сотрудников, а участник СВО, открывший собственное дело, указал на недостатки существующих средств реабилитации и адаптации.
Участники сессии «Социальная адаптация и трудоустройство участников СВО на производстве» на форуме «Воронежпром-2026» (слева направо): Александр Александров, руководитель протезно-технического предприятия, ветеран СВО, Павел Курилов, ведущий эксперт Юго-Восточной железной дороги, ветеран СВО, и Александр Попов, руководитель центра «Доступная среда» и опытного предприятия «Цех №1»
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Участники сессии «Социальная адаптация и трудоустройство участников СВО на производстве» на форуме «Воронежпром-2026» (слева направо): Александр Александров, руководитель протезно-технического предприятия, ветеран СВО, Павел Курилов, ведущий эксперт Юго-Восточной железной дороги, ветеран СВО, и Александр Попов, руководитель центра «Доступная среда» и опытного предприятия «Цех №1»

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Егор Снетков / Коммерсантъ

XI Воронежский промышленный форум «ВоронежПРОМ-2026». Посетитель в очках виртуальной реальности
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XI Воронежский промышленный форум «ВоронежПРОМ-2026». Посетитель в очках виртуальной реальности

Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники сессии «Механизмы привлечения государственного финансирования. Развитие промышленной кооперации» в рамках XVI Воронежского промышленного форума «Воронежпром — 2026» в Воронеже
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Участники сессии «Механизмы привлечения государственного финансирования. Развитие промышленной кооперации» в рамках XVI Воронежского промышленного форума «Воронежпром — 2026» в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники сессии «Механизмы привлечения государственного финансирования. Развитие промышленной кооперации» в рамках XVI Воронежского промышленного форума «Воронежпром — 2026» в Воронеже
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Участники сессии «Механизмы привлечения государственного финансирования. Развитие промышленной кооперации» в рамках XVI Воронежского промышленного форума «Воронежпром — 2026» в Воронеже

Егор Снетков / Коммерсантъ

Руководитель РУРЦ «Доступная среда», руководитель ЦОПР «Цех № 1» Александр Попов
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Руководитель РУРЦ «Доступная среда», руководитель ЦОПР «Цех № 1» Александр Попов

Егор Снетков / Коммерсантъ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Воронежстальмост» Алексей Греков
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Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Воронежстальмост» Алексей Греков

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в 2026 году число участников СВО, обратившихся за содействием в трудоустройстве, составило 21 тыс. (54% нашли работу). В Воронежской области нашли работу 1,7 тыс. человек, сообщил 5 ноября на секции «Социальная адаптация и трудоустройство участников СВО на производстве» Воронежского промышленного форума заместитель министра труда и занятости населения региона Игорь Лысенко. В основном бывшие бойцы идут в промышленный и агропромышленный комплексы, «многие изъявляют желание открыть собственное дело». «Люди, которые сейчас приходят с войны, они, по сути дела, просто так не возвращаются. Значит, они имеют какие-то отклонения в здоровье, по какой-то причине уволены. Поэтому мы доводим до работодателей вот эту информацию и пытаемся урегулировать эти все вопросы... Когда закончится СВО, то есть все вернутся, это будет намного сложнее. Поэтому хотелось бы найти как можно быстрее этот контакт между участником, органами исполнительной власти и работодателем»,— резюмировал Игорь Лысенко.

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С 1 сентября в регионе введен новый механизм квотирования рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников СВО. Региональный закон предусматривает для работодателей с численностью работников свыше 100 человек квоту в размере 1%. «До конца года выполнением квоты считается резервирование мест, а с 1 января 2027-го — уже фактическое заключение трудового договора»,— пояснил чиновник. Он напомнил, что Госдума рассматривает законопроект, который обяжет работодателей со штатом более 35 человек выделять для ветеранов от 2 до 4% рабочих мест.
Многоуровневой системой поддержки вернувшихся с СВО сотрудников и их семей похвастался представитель Юго-Восточной железной дороги, ветеран Павел Курилов. «Люди, которые приходят, которые прошли какой-то боевой опыт... они уже смотрят на жизнь по-другому. У них есть определенные качества: стрессоустойчивость, дисциплина, целеустремленность. Это очень полезные качества. То, для чего другие работодатели вкладывают в обучение очень много, а тут приходят подготовленные кадры»,— отметил господин Курилов, добавив, что ветераны «не делают ничего "для галочки"». Он перечислял многочисленные меры социальной поддержки, в том числе медицинской, ведь «многие возвращаются с какими-то ограничениями по здоровью» или «огромной психологической травмой».
Ведущий эксперт Юго-Восточной железной дороги, ветеран специальной военной операции Павел Курилов

Ведущий эксперт Юго-Восточной железной дороги, ветеран специальной военной операции Павел Курилов

Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, финансовые гарантии для уходящих на фронт строго соблюдаются. «Я — участник специальной военной операции, который уходил на выполнение задач с РЖД и вернулся туда же. Могу сказать, что все написанное, оно работает. При заключении контракта о прохождении военной службы, когда ты приостанавливаешь трудовой договор, выплачивается сумма 200 тыс. руб. Это гарантированные выплаты»,— рассказал спикер. Трехмесячный срок для возвращения на работу отсчитывается от окончания службы и продлевается на период временной нетрудоспособности.
Если состояние здоровья не позволяет вернуться на прежнее место, компания предлагает переобучение. «Человек приходит, и сразу рисуют карьерный трек»,— заверил господин Курилов. В конце речи он сделал акцент на семьях погибших железнодорожников: «Война — это война, и без потерь быть не может. У нас полное сопровождение семей погибших наших работников и их детей».
В Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО, филиал ПАО «Ил») кандидаты обычно проходят этапы подбора, оформления и обучения последовательно, а для ветеранов все службы работают одновременно. «Тема очень непростая, тем более что мы производственное промышленное предприятие, где основной фронт работ находится в цехах»,— рассказала начальник отдела по связям с общественностью Маргарита Глотова. Она добавила, что ВАСО работает с тремя категориями участников боевых действий: «Это те, кто пришли к нам извне через министерство труда и занятости населения Воронежской области, фонд “Защитники Отечества”. Те, кто был сотрудником ВАСО и вернулся. И те, кто сейчас продолжает службу, но работал у нас: мы сохраняем с ними связь».
Начальник отдела по связям с общественностью филиала АО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» — ВАСО Маргарита Глотова

Начальник отдела по связям с общественностью филиала АО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» — ВАСО Маргарита Глотова

Егор Снетков / Коммерсантъ

Спикер рассказала о принятых на работу ветеранах. Один из них «продолжает заниматься гуманитарной помощью, поддерживает связь с жителями, и, вы знаете, он весьма встроен в жизнь завода»,— отметила госпожа Глотова. В силу ограничений по здоровью он перемещается по ВАСО на квадроцикле. По ее словам, основной запрос на предприятии приходится на инженеров, а в ветеранах видят потенциал «для наставничества».
Воронежская региональная общественная организация «Доступная среда» запустила проект трудовой адаптации людей с инвалидностью, рассказал ее руководитель и единственный инвалид-колясочник, присутствующий на мероприятии, Александр Попов. «Мы увидели потребность в организации на воронежской земле учебного цеха, который бы смог обучать людей с инвалидностью рабочим профессиям. Не все люди заточены под то, чтобы работать в офисе или на удаленке, есть те, кто хочет создавать собственные предприятия по металлообработке и так далее»,— пояснил господин Попов.
В 2020 году мэрия Воронежа выделила организации в безвозмездное пользование помещение бывшей котельной. Проведя реконструкцию, к 2025 году активисты создали полноценный учебный центр, где обучают операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), специалистов по 3D-печати, сварщиков и слесарей. Господин Попов признался, что вкладывал в обновление здания собственные средства, а позднее привлекал займы.
Индивидуальный предприниматель, руководитель протезно-технического предприятия Александр Александров

Индивидуальный предприниматель, руководитель протезно-технического предприятия Александр Александров

Егор Снетков / Коммерсантъ

Предприятие по разработке протезов верхних конечностей и бытовых приспособлений для людей с инвалидностью в Воронеже открыл участник СВО Александр Александров. После тяжелого ранения (у него частично отсутствует одна рука, другая лишена двух пальцев) он столкнулся с тем, что на рынке либо нет нужных средств реабилитации, либо они стоят слишком дорого: «Мой путь связан с моей инвалидностью, и я начал искать какие-то средства реабилитации и адаптации к мирной жизни и трудовой сфере. Так как проблема коснулась меня самого лично, имея определенные технические навыки в области моделирования и опыт работы со станками ЧПУ, в 2025 году, по факту увольнения, я открыл бизнес».
Предприятие он развивает по трем направлениям. Первое — рабочий протез верхней конечности, помогающий человеку после ампутации адаптироваться к социальной среде. «У нас дома много видов работ, где участвуют только руки, и людям с одной рукой сложно уже что-то делать»,— пояснил предприниматель. Второе направление — помощь людям с ампутацией обеих рук, чтобы они могли самостоятельно «принимать пищу, пользоваться средствами гигиены, одеваться-раздеваться и так далее». Третье — средства адаптации на рабочем месте.

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«На фронте я увидел множество обычных трудяг, и мало кого видел там из административного корпуса. Можно сделать вывод, что в основном эти люди-трудяги также и вернутся. И чтобы не подрывать их мужской потенциал, чтобы люди не ковырялись в себе из-за того, что они теперь что-то не могут сделать, мы разрабатываем средства адаптации,— продолжил господин Александров.— Чтобы человек мог пользоваться сваркой, болгаркой — это виды работы, где одна рука активная, другая пассивная, которая придерживает».
В ближайший месяц предприниматель планирует передать свои разработки на апробацию в реабилитационный центр. Кроме того, он проводит соцопросы ветеранов СВО и других людей с инвалидностью. «Насколько сейчас эффективны средства адаптации, которые предоставляет государство?» — приводит спикер один из вопросов. Эти средства он считает устаревшими, относя существующие решения к «началу нулевых». «За это время прогресс сделал огромный скачок, у нас появилось много гаджетов, новых задач, которые мы выполняем руками. И текущие средства адаптации не совсем соответствуют реалиям. Собственно говоря, вот работаем»,— резюмировал господин Александров.
Член Общественной палаты Российской Федерации Маргарита Масленникова

Член Общественной палаты Российской Федерации Маргарита Масленникова

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Мне кажется, это самая лучшая фраза, которой можно закончить, наверное, сегодняшний день. "Работаем!" Работаем, потому что впереди у нас огромный пласт. Мы ждем возвращения наших ребят. И конечно, нет стандартных решений, придется работать индивидуально с каждым»,— с искусственным воодушевлением подытожила модератор, член Общественной палаты РФ Маргарита Масленникова, не дав задать вопросы спикерам в силу жесткого регламента.
Анна Швечикова
Главное. «Ъ-Черноземье»