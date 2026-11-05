«С войны просто так не возвращаются»
На форуме в Воронеже обсудили проблемы трудоустройства ветеранов СВО
Тема социальной адаптации и трудоустройства участников СВО на производстве была подробно разобрана участниками специальной секции Воронежского промышленного форума. Одна из проблем, с которой сталкиваются вернувшиеся с фронта,— трудоустройство при ограничениях по здоровью. Не все ветераны могут вернуться к прежней профессии или работать на обычном производстве. Представители предприятий рассказали о переобучении и сопровождении таких сотрудников, а участник СВО, открывший собственное дело, указал на недостатки существующих средств реабилитации и адаптации.
По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в 2026 году число участников СВО, обратившихся за содействием в трудоустройстве, составило 21 тыс. (54% нашли работу). В Воронежской области нашли работу 1,7 тыс. человек, сообщил 5 ноября на секции «Социальная адаптация и трудоустройство участников СВО на производстве» Воронежского промышленного форума заместитель министра труда и занятости населения региона Игорь Лысенко. В основном бывшие бойцы идут в промышленный и агропромышленный комплексы, «многие изъявляют желание открыть собственное дело». «Люди, которые сейчас приходят с войны, они, по сути дела, просто так не возвращаются. Значит, они имеют какие-то отклонения в здоровье, по какой-то причине уволены. Поэтому мы доводим до работодателей вот эту информацию и пытаемся урегулировать эти все вопросы... Когда закончится СВО, то есть все вернутся, это будет намного сложнее. Поэтому хотелось бы найти как можно быстрее этот контакт между участником, органами исполнительной власти и работодателем»,— резюмировал Игорь Лысенко.
С 1 сентября в регионе введен новый механизм квотирования рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников СВО. Региональный закон предусматривает для работодателей с численностью работников свыше 100 человек квоту в размере 1%. «До конца года выполнением квоты считается резервирование мест, а с 1 января 2027-го — уже фактическое заключение трудового договора»,— пояснил чиновник. Он напомнил, что Госдума рассматривает законопроект, который обяжет работодателей со штатом более 35 человек выделять для ветеранов от 2 до 4% рабочих мест.
Многоуровневой системой поддержки вернувшихся с СВО сотрудников и их семей похвастался представитель Юго-Восточной железной дороги, ветеран Павел Курилов. «Люди, которые приходят, которые прошли какой-то боевой опыт... они уже смотрят на жизнь по-другому. У них есть определенные качества: стрессоустойчивость, дисциплина, целеустремленность. Это очень полезные качества. То, для чего другие работодатели вкладывают в обучение очень много, а тут приходят подготовленные кадры»,— отметил господин Курилов, добавив, что ветераны «не делают ничего "для галочки"». Он перечислял многочисленные меры социальной поддержки, в том числе медицинской, ведь «многие возвращаются с какими-то ограничениями по здоровью» или «огромной психологической травмой».
По его словам, финансовые гарантии для уходящих на фронт строго соблюдаются. «Я — участник специальной военной операции, который уходил на выполнение задач с РЖД и вернулся туда же. Могу сказать, что все написанное, оно работает. При заключении контракта о прохождении военной службы, когда ты приостанавливаешь трудовой договор, выплачивается сумма 200 тыс. руб. Это гарантированные выплаты»,— рассказал спикер. Трехмесячный срок для возвращения на работу отсчитывается от окончания службы и продлевается на период временной нетрудоспособности.
Если состояние здоровья не позволяет вернуться на прежнее место, компания предлагает переобучение. «Человек приходит, и сразу рисуют карьерный трек»,— заверил господин Курилов. В конце речи он сделал акцент на семьях погибших железнодорожников: «Война — это война, и без потерь быть не может. У нас полное сопровождение семей погибших наших работников и их детей».
В Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО, филиал ПАО «Ил») кандидаты обычно проходят этапы подбора, оформления и обучения последовательно, а для ветеранов все службы работают одновременно. «Тема очень непростая, тем более что мы производственное промышленное предприятие, где основной фронт работ находится в цехах»,— рассказала начальник отдела по связям с общественностью Маргарита Глотова. Она добавила, что ВАСО работает с тремя категориями участников боевых действий: «Это те, кто пришли к нам извне через министерство труда и занятости населения Воронежской области, фонд “Защитники Отечества”. Те, кто был сотрудником ВАСО и вернулся. И те, кто сейчас продолжает службу, но работал у нас: мы сохраняем с ними связь».
Спикер рассказала о принятых на работу ветеранах. Один из них «продолжает заниматься гуманитарной помощью, поддерживает связь с жителями, и, вы знаете, он весьма встроен в жизнь завода»,— отметила госпожа Глотова. В силу ограничений по здоровью он перемещается по ВАСО на квадроцикле. По ее словам, основной запрос на предприятии приходится на инженеров, а в ветеранах видят потенциал «для наставничества».
Воронежская региональная общественная организация «Доступная среда» запустила проект трудовой адаптации людей с инвалидностью, рассказал ее руководитель и единственный инвалид-колясочник, присутствующий на мероприятии, Александр Попов. «Мы увидели потребность в организации на воронежской земле учебного цеха, который бы смог обучать людей с инвалидностью рабочим профессиям. Не все люди заточены под то, чтобы работать в офисе или на удаленке, есть те, кто хочет создавать собственные предприятия по металлообработке и так далее»,— пояснил господин Попов.
В 2020 году мэрия Воронежа выделила организации в безвозмездное пользование помещение бывшей котельной. Проведя реконструкцию, к 2025 году активисты создали полноценный учебный центр, где обучают операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), специалистов по 3D-печати, сварщиков и слесарей. Господин Попов признался, что вкладывал в обновление здания собственные средства, а позднее привлекал займы.
Предприятие по разработке протезов верхних конечностей и бытовых приспособлений для людей с инвалидностью в Воронеже открыл участник СВО Александр Александров. После тяжелого ранения (у него частично отсутствует одна рука, другая лишена двух пальцев) он столкнулся с тем, что на рынке либо нет нужных средств реабилитации, либо они стоят слишком дорого: «Мой путь связан с моей инвалидностью, и я начал искать какие-то средства реабилитации и адаптации к мирной жизни и трудовой сфере. Так как проблема коснулась меня самого лично, имея определенные технические навыки в области моделирования и опыт работы со станками ЧПУ, в 2025 году, по факту увольнения, я открыл бизнес».
Предприятие он развивает по трем направлениям. Первое — рабочий протез верхней конечности, помогающий человеку после ампутации адаптироваться к социальной среде. «У нас дома много видов работ, где участвуют только руки, и людям с одной рукой сложно уже что-то делать»,— пояснил предприниматель. Второе направление — помощь людям с ампутацией обеих рук, чтобы они могли самостоятельно «принимать пищу, пользоваться средствами гигиены, одеваться-раздеваться и так далее». Третье — средства адаптации на рабочем месте.
«На фронте я увидел множество обычных трудяг, и мало кого видел там из административного корпуса. Можно сделать вывод, что в основном эти люди-трудяги также и вернутся. И чтобы не подрывать их мужской потенциал, чтобы люди не ковырялись в себе из-за того, что они теперь что-то не могут сделать, мы разрабатываем средства адаптации,— продолжил господин Александров.— Чтобы человек мог пользоваться сваркой, болгаркой — это виды работы, где одна рука активная, другая пассивная, которая придерживает».
В ближайший месяц предприниматель планирует передать свои разработки на апробацию в реабилитационный центр. Кроме того, он проводит соцопросы ветеранов СВО и других людей с инвалидностью. «Насколько сейчас эффективны средства адаптации, которые предоставляет государство?» — приводит спикер один из вопросов. Эти средства он считает устаревшими, относя существующие решения к «началу нулевых». «За это время прогресс сделал огромный скачок, у нас появилось много гаджетов, новых задач, которые мы выполняем руками. И текущие средства адаптации не совсем соответствуют реалиям. Собственно говоря, вот работаем»,— резюмировал господин Александров.
«Мне кажется, это самая лучшая фраза, которой можно закончить, наверное, сегодняшний день. "Работаем!" Работаем, потому что впереди у нас огромный пласт. Мы ждем возвращения наших ребят. И конечно, нет стандартных решений, придется работать индивидуально с каждым»,— с искусственным воодушевлением подытожила модератор, член Общественной палаты РФ Маргарита Масленникова, не дав задать вопросы спикерам в силу жесткого регламента.