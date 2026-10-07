Капитализируй это

К 2029 году объем инвестиций в основной капитал Воронежа может увеличиться в номинальном выражении примерно на 47 млрд руб. относительно 2026-го — до 255,5 млрд руб. Рост должен последовать после заметного снижения инвестиционной активности в 2025 году, когда инвестиции в сопоставимых ценах, то есть без учета изменения цен, сократились на 11% к предыдущему году. Это следует из утвержденного мэрией города прогноза социально-экономического развития облцентра на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, который проанализировал «Ъ-Черноземье».