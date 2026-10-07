Капитализируй это

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Власти Воронежа надеются на восстановление инвестиций после падения прошлого года
07.10.2026, 22:40
В Воронеже после снижения инвестиционной активности в 2025 году ожидается возобновление роста инвестиций в основной капитал в 2027–2029 годах, следует из утвержденного прогноза мэрии. К 2029 году объем вложений может увеличиться примерно на 47 млрд руб. относительно 2026-го. Власти также рассчитывают на умеренный рост промышленного производства. Эксперты расходятся в оценке реалистичности прогноза. Среди возможных факторов роста они называют снижение ключевой ставки и модернизацию промышленных площадок.
К 2029 году объем инвестиций в основной капитал Воронежа может увеличиться в номинальном выражении примерно на 47 млрд руб. относительно 2026-го — до 255,5 млрд руб. Рост должен последовать после заметного снижения инвестиционной активности в 2025 году, когда инвестиции в сопоставимых ценах, то есть без учета изменения цен, сократились на 11% к предыдущему году. Это следует из утвержденного мэрией города прогноза социально-экономического развития облцентра на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, который проанализировал «Ъ-Черноземье».
В 2026 году городские власти ожидают сохранения номинального объема инвестиций на уровне предыдущего года — 208,1 млрд руб. В 2027-м показатель в действующих ценах может увеличиться до 221,7 млрд руб., при этом в сопоставимых ценах инвестиции вырастут на 1,4%. В 2028 году объем вложений может достичь 235,9 млрд руб. при росте в сопоставимых ценах на 2,2%, а в 2029-м — 255,5 млрд руб. при увеличении на 4%.
Одновременно, по прогнозу мэрии, в городе будет увеличиваться стоимость основных фондов — зданий, сооружений, оборудования и других объектов, используемых в деятельности. Ожидается, что она вырастет с 1,54 трлн руб. на конец 2026 года до 1,57 трлн руб. в 2027-м, затем — до 1,6 трлн руб. в 2028-м и до 1,63 трлн руб. в 2029 году.
При этом рост инвестиционной активности, как рассчитывают власти, будет сопровождаться более умеренной динамикой промышленного производства.
В 2025 году оно сократилось на 5,7%. В 2026 году власти ожидают роста на 0,7%, а в 2027–2029 годах — на 1,6%, 1,7% и 1,9% соответственно. Отдельно в прогнозе приведен объем отгруженной продукции и услуг в Воронеже: в номинальном выражении он может вырасти с 413,3 млрд руб. в 2026 году до 488 млрд руб. в 2029-м.
Доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета ВГУ, экс-управляющий филиалом банка «Открытие» в Воронеже Валерий Жировов считает, что восстановление инвестиционной активности в облцентре возможно при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ и сохранении господдержки бизнеса. «Рассчитывать на некоторый подъем можно хотя бы исходя из того, что мы все оптимисты, и стоит надеяться на какие-то подвижки в смысле завершения СВО».
«Есть надежда и на то, что дальше снизится ключевая ставка, но в любом случае потребуются новые программы господдержки и льготного кредитования, особенно долгосрочного»,— отмечает эксперт.
По его словам, в России в целом и в Воронеже в частности сложилась экономическая модель, которая требует значительных инвестиций самого государства. «У нас по-другому пока не получается, в том числе в связи с санкциями»,— поясняет экономист.
Снижение стоимости кредитов, по мнению доцента ВГУ, позволит бизнесу больше вкладывать в развитие: «Прибыль благодаря этому увеличится, а прибыль — это всегда один из важнейших факторов и каналов инвестиционных вложений».
Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что прогноз мэрии Воронежа выглядит «умеренно-оптимистичным, но реалистичным»:
«Заложенные показатели не предполагают взрывного роста, но отражают плавный выход из паузы. После падения на 11% в 2025 году просевшая база делает восстановительную динамику вполне достижимой».
«При этом суммарный номинальный рост к 2029 году до 255,5 млрд руб. во многом обусловлен инфляцией. В реальном выражении среднегодовой прирост составит около 2,5% в год»,— отмечает эксперт.
Основными факторами роста, по мнению госпожи Владимировой, могут послужить модернизация площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» и индустриального парка «Масловский», а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиастроения и машиностроения. Также свою роль могут сыграть бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры и привлечение частных инвесторов через концессии к созданию и эксплуатации объектов ЖКХ, дорог и городского транспорта.
Управляющий партнер консалтингового агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, напротив, скептически оценивает прогноз мэрии Воронежа. Она ссылается на падение инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2026 года и сомневается в достижении заложенного в прогнозе годового показателя.
Для этого, по ее мнению, «должен быть резкий экономический рывок, которого не предвидится». «Наиболее реалистично ожидать падения инвестиций на уровне 5–10% по итогам года»,— считает эксперт.
Госпожа Косарева добавляет, что строительство, традиционно привлекающее значительные инвестиции, вероятно, не станет фактором роста. В подтверждение она ссылается на снижение ввода жилья в первом полугодии и более низкий план города по вводу жилья по сравнению с 2025-м. По ее мнению, ужесточение условий ипотечного кредитования не добавляет оптимизма: «Спрос на новостройки снизится соответственно».