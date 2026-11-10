Тяжкие печатные

Также Александр Пирогов раскритиковал работу следствия. В своем выступлении он напомнил, что после подачи Андреем Марковым заявления о клевете в июне 2022 года дело дважды возбуждалось и прекращалось по более мягкой части той же статьи. По словам подсудимого, срок давности по этой квалификации истек больше двух лет назад. При этом рассматриваемое в суде дело, по мнению подсудимого, было возбуждено незаконно: постановление о прекращении первоначального дела следователь отменил через 15 месяцев после его вынесения, хотя для отмены через такой срок Уголовно-процессуальный кодекс требует решения суда.