Тяжкие печатные
Воронежский журналист не признал вину в клевете на бывшего депутата Госдумы
В Воронеже подходит к концу судебный процесс по делу журналиста Александра Пирогова, обвиняемого в клевете на бывшего депутата Госдумы Андрея Маркова. По версии следствия, в своих статьях автор обвинил политика в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. На последнем заседании с показаниями выступил сам журналист, который отрицает вину и объясняет уголовное преследование местью за свою работу.
Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Александра Пирогова судят за клевету на представлявшего регион в Госдуме Андрея Маркова (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). В местном управлении Следственного комитета России считают, что журналист в 2020–2021 годах в серии публикаций в изданиях «Экономика Черноземья и жизнь регионов» и «Воронежские новости» обвинил тогдашнего парламентария в тяжких и особо тяжких преступлениях.
В статьях журналист утверждал, что политик, занимавший ранее должности в правительстве Воронежской области, курировал местных оппозиционеров, входивших в признанную впоследствии экстремистской организацию, обманывал коллег, за деньги организовывал протесты и контролировал работу большинства местных СМИ. Кроме того, Александр Пирогов писал о том, что господин Марков во время службы в местном управлении ФСБ якобы уклонился от командировки в Чечню в 1990-е годы и не сам написал кандидатскую диссертацию.
Во время выступления в суде журналист заявил о своей невиновности.
По словам господина Пирогова, ни в одной из публикаций он не обвинял Андрея Маркова в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а изложенные сведения о биографии политика либо соответствуют фактам, либо представляют собой авторские суждения.
Он подчеркнул, что тексты готовил по редакционным заданиям и не размещал их лично, так как не имел доступа к администрированию сайтов изданий. Журналист подтвердил авторство шести из семи публикаций, фигурирующих в уголовном деле. Авторство седьмой он отрицает.
Также Александр Пирогов раскритиковал работу следствия. В своем выступлении он напомнил, что после подачи Андреем Марковым заявления о клевете в июне 2022 года дело дважды возбуждалось и прекращалось по более мягкой части той же статьи. По словам подсудимого, срок давности по этой квалификации истек больше двух лет назад. При этом рассматриваемое в суде дело, по мнению подсудимого, было возбуждено незаконно: постановление о прекращении первоначального дела следователь отменил через 15 месяцев после его вынесения, хотя для отмены через такой срок Уголовно-процессуальный кодекс требует решения суда.
По мнению журналиста, обвинение искусственно переквалифицировали на более тяжкую часть статьи, хотя он в принципе не писал о преступлениях депутата. В качестве наиболее яркого примера господин Пирогов привел одно из высказываний, которое следствие трактует как обвинение в уголовном деянии:
«Не могу понять, какой состав преступления описан в приписываемом мне выражении “Марков проявлял на службе свою слабовольность и неуравновешенность характера — плакал после выговора руководства”. Разве плакать в Российской Федерации стало преступлением?»
« В этой части обвинение мне не конкретизировано, что создает правовую неопределенность и лишает меня возможности защищаться. Я не знаю, от чего защищаться. От слез?»— пояснил он. Подачу депутатом заявления о клевете журналист объяснил местью за свою деятельность.
Выступление Александра Пирогова в суде заняло три часа. На следующем заседании 13 ноября прокурор и адвокат будут задавать ему вопросы. В дальнейшем стороны могут начать подготовку к прениям.
В ходе разбирательства показания дали региональные чиновники и политики. Помимо самого Андрея Маркова на вопросы обвинения и защиты отвечали вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов, бывший глава управления региональной политики Александр Холод, экс-глава УФСБ Александр Андреев, депутаты облдумы и руководители местного обкома КПРФ Андрей Рогатнев и Денис Рослик. Для участия в заседаниях по видеосвязи из колонии в Кировской области подключали экс-вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина, отбывающего 10-летний срок за мошенничество на выборах в 2020 году.
Кроме того, в суд для дачи показаний приехал политтехнолог и бывший глава воронежского отделения «Справедливой России» Сергей Борисов, который сейчас проходит военную службу в зоне специальной военной операции. Также в процессе были оглашены показания политика Галины Кудрявцевой, которые она дала в ноябре 2022 года — за две недели до своей смерти.
Вопросы к свидетелям в основном касались обстоятельств работы Андрея Маркова в УФСБ и его взаимодействия с политическими игроками региона. Бывшие коллеги экс-депутата подтверждали, что он не ездил в командировки в Чечню и общался с представителями оппозиции, но отрицали, что он делал это из неблаговидных побуждений. Сейчас господин Марков является доцентом кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.