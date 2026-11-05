История и современность

«Через художественные образы и сюжеты выставка раскрывает тему единства народа. Для молодого поколения это возможность почувствовать себя частью истории своей страны, понять, что патриотизм — не абстрактное понятие, а готовность объединиться ради общего будущего. Мы хотим, чтобы, проходя вдоль этих картин, люди увидели, что сплочённость и гражданская ответственность всегда были и остаются основой сильной и суверенной России, а трагедии и победы прошлого — фундамент, на котором строится современная страна»,— отметила руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева.