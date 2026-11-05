История и современность
В Нововоронеже открылась выставка репродукций картин на тему событий Смутного времени XVII века
4 ноября возле Дворца культуры г. Нововоронежа — города-спутника Нововоронежской АЭС начала работу выставка под открытым небом «Народное единство». Экспозиция реализуется в 26 «атомных» городах и символизирует идеи сплочённости, патриотизма и взаимной поддержки как главных опор общества в переломные моменты. Выставка приурочена ко Дню народного единства и проходит в рамках культурно-просветительского проекта «Территория культуры Росатома».
Главная цель проекта — показать, что только единство народа способно сломить любого врага и сохранить суверенитет страны. На примере драматических событий Смутного времени начала XVII века выставка объясняет сложные события простым языком через художественные образы. Центром повествования становится гражданский подвиг Кузьмы Минина, князя Дмитрия Пожарского, патриарха Гермогена и Ивана Сусанина.
В экспозиции представлены репродукции произведений Константина Маковского, Николая Неврева, Михаила Нестерова, Евгения Кибрика, Максима Фаюстова и других художников. Каждая картина — эмоциональное повествование о том, как представители разных сословий, объединившись вокруг общих ценностей, смогли одолеть внешних и внутренних врагов.
Репродукции сопровождаются аннотациями и аудиогидом, которые делают проект доступным для школьников, студентов, семей и всех, кто интересуется отечественной историей.
«Через художественные образы и сюжеты выставка раскрывает тему единства народа. Для молодого поколения это возможность почувствовать себя частью истории своей страны, понять, что патриотизм — не абстрактное понятие, а готовность объединиться ради общего будущего. Мы хотим, чтобы, проходя вдоль этих картин, люди увидели, что сплочённость и гражданская ответственность всегда были и остаются основой сильной и суверенной России, а трагедии и победы прошлого — фундамент, на котором строится современная страна»,— отметила руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева.