Над Ленинградской областью сбили шесть БПЛА
Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. О последствиях ударов не сообщается.
Воздушную опасность в регионе объявили около 3:30 мск. Глава региона тогда предупреждал о возможном ограничении работы мобильного интернета в области.
Сейчас аэропорт Пулково принимает и отправляет самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщали в Росавиации. Ограничения на использование воздушного пространства Ленинградской обалсти также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в Калининград, добавили там.