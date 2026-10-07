Главы сказали о главном
Губернаторы Черноземья нашли разные слова и подходы к поздравлению Владимира Путина
07.10.2026, 22:38
Главы шести регионов Черноземья в среду солидарно поздравили президента РФ Владимира Путина с 74-м днем рождения, но выбрали различное время, площадки и тон обращений. Первым стал белгородский губернатор Александр Шуваев — его пост появился в Telegram в 7:13. Курский губернатор Александр Хинштейн не стал использовать заблокированные сервисы, а на российских площадках красочно дополнил поздравление подборкой цитат президента. Воронежский глава Александр Гусев и его липецкий коллега Игорь Артамонов выступили более лаконично, поблагодарив президента за поддержку и развитие страны. Позже всех выступил Андрей Клычков. Эксперт отмечает, что, несмотря на шаблонность и формальность поздравлений, губернаторы все же вложили в них и что-то личное.
Губернаторы шести регионов Черноземья в среду, 7 октября, в течение всего дня рождения президента РФ Владимира Путина публиковали контент, посвященный этому событию.
Глава Белгородской области Александр Шуваев, избранный в прошлом месяце, опубликовал самое раннее из поздравлений черноземных глав: в Telegram — в 7:13, во «ВКонтакте» — в 7:15 (здесь и далее данные о размещении публикаций на в соцсетях приведены на 21:00 среды — «Ъ-Черноземье»). Его поздравление было построено вокруг тем приграничья и ответственности за него. «Вы не отступили под давлением, не изменили своим принципам. В час, когда решалась судьба Отечества, Вы взяли на себя ответственность за миллионы людей и повели страну за собой»,— написал господин Шуваев. Он прямо связал поддержку президента с ситуацией в регионе: «Ваши решения и постоянная поддержка приграничья помогают нам жить и работать в сложнейших условиях. Благодаря ей Белгородчина защищена, развивается».
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал поздравление в 9:02 в Telegram. Он благодарит президента за «уверенность и надежность» в стране. «За эти годы под его руководством приняты решения, которые изменили страну. Мы вернули исконно русские территории. Мы развиваем экономику, строим дороги, школы, больницы. И делаем это несмотря ни на какое давление извне»,— подчеркнул липецкий губернатор.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал поздравление в 9:33 в Max и в 9:41 во «ВКонтакте». А вот в Telegram, где у главы региона весьма активный канал, поздравления к моменту публикации материала так и не появилось, хотя 7 октября вышел пост о совещании по развитию особо охраняемых природных территорий и лесного комплекса. Господин Хинштейн назвал президента «лидером, камертоном, опорой» и подчеркнул, что тот «принял страну, уже стоявшую на краю пропасти» и вернул России «былые мощь и величие». Отдельно он выделил поддержку приграничья: «Курская земля всегда с Вами, Владимир Владимирович. Мы, как никто, каждодневно чувствуем Вашу поддержку и заботу».
К посту прилагалась подборка цитат Владимира Путина. К примеру, в одной из них президент связывает уничтожение памятников времен Второй мировой войны с идеологией неонацизма и иронизирует над теми, кто это делает: «И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты».
Глава Тамбовской области Евгений Первышов поздравил президента во «ВКонтакте» в 9:53, в Telegram и Max — в 10:08. В поздравлении тамбовский глава подчеркнул единство: «Мы все — единая команда президента и всегда будем выполнять все поставленные им задачи».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил президента сначала в 11:36 в Max, затем в Telegram в 11:56, а во «ВКонтакте» продублировал обращение уже в 13:28. Воронежский глава высказался о «политической воле», «стратегическом видении» и «опоре для всей системы государственного управления». «За каждым крупным реализованным проектом, за каждым значимым шагом в развитии нашего региона и всей страны стоит Ваша поддержка»,— отметил господин Гусев. Он также подчеркнул роль нацпроектов и государственных программ в развитии региона: «Инициированные Вами национальные проекты, государственные программы позволяют качественным образом улучшать все сферы жизни». В завершение воронежский губернатор гарантировал: «Будем и в дальнейшем вместе укреплять единство, суверенитет и могущество страны, прилагать все усилия для скорейшей победы».
Глава Орловской области Андрей Клычков опубликовал поздравление во «ВКонтакте» в 16:26 — после всех остальных губернаторов Черноземья. Почти тогда же вышел и пост в Max. В Telegram публикация не дублировалась — губернатор ранее заявлял, что покинул мессенджер, хотя затем бессистемно размещал там публикации о топливном кризисе. Господин Клычков поблагодарил президента за защиту суверенитета и традиционных ценностей: «Сегодня для всех нас это повод сказать спасибо главе государства за твердое отстаивание суверенитета страны, за защиту нашей истории, языка и традиционных ценностей». Завершается обращение словами: «Работаем — за сильную Орловщину и сильную Россию!»
Политолог Владимир Слатинов выделяет две причины единодушия губернаторов в поздравлениях: «Первое — президент выступает общей консолидирующей фигурой для всей политической системы. При этом мы понимаем, что господин Клычков — коммунист. И пусть лаконичное, но четко прозвучавшее поздравление губернатора показывает, что все, независимо от партийной принадлежности, с этим согласны».
Второй фактор, по словам господина Слатинова,— зависимость губернаторов от главы государства: «В нынешней системе управления губернаторы целиком зависят от воли президента. Собственно, он принимает конечное решение об их судьбе».
Эксперт также обратил внимание на стилистические нюансы: «Я бы еще выделил очень ранние поздравления господина Шуваева, которые призваны продемонстрировать, что генерал на губернаторской должности в приграничном регионе начинает бодро управлять, приступая к обязанностям даже раньше установленного рабочего времени,— пояснил он.— Кроме того, нельзя не отметить писательского и журналистского таланта господина Хинштейна. Его поздравление отличается, скажем так, литературно-стилистически от других».