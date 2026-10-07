Главы сказали о главном

Глава Белгородской области Александр Шуваев, избранный в прошлом месяце, опубликовал самое раннее из поздравлений черноземных глав: в Telegram — в 7:13, во «ВКонтакте» — в 7:15 (здесь и далее данные о размещении публикаций на в соцсетях приведены на 21:00 среды — «Ъ-Черноземье»). Его поздравление было построено вокруг тем приграничья и ответственности за него. «Вы не отступили под давлением, не изменили своим принципам. В час, когда решалась судьба Отечества, Вы взяли на себя ответственность за миллионы людей и повели страну за собой»,— написал господин Шуваев. Он прямо связал поддержку президента с ситуацией в регионе: «Ваши решения и постоянная поддержка приграничья помогают нам жить и работать в сложнейших условиях. Благодаря ей Белгородчина защищена, развивается».