Более 90% японцев негативно оценивают отношения с Китаем
Правительство Японии провело опрос и выяснило, что в общей сложности 93% жителей страны негативно оценивают нынешние отношения с Китаем. Это на 6,6 процентного пункта больше прошлогоднего показателя, сообщает Kyodo News.
В ежегодном почтовом опросе, который проводился с 17 сентября по 25 октября, анкеты разослали 3 тыс. граждан Японии старше 18 лет, но учтены были ответы 1424 респондентов (47,5%). Исследование показало, что 57% опрошенных оценивают китайско-японские отношения как «не очень хорошие», еще 36% — как «скорее не очень хорошие». «Хорошими» или «скорее хорошими» их назвали только 6,7% участников (годом ранее таких было 13,4%).
Кроме того, 86,4% респондентов заявили, что «не испытывают» или «скорее не испытывают» дружеских чувств к Китаю (против 83,5% в прошлом году).
Доля тех, кто считает отношения с Пекином плохими, достигла максимума за все время наблюдений, немного превысив показатель 2012 года (92,8%), хотя из-за различий в методике проведения опросов прямое сравнение затруднено. В 2012 году напряженность между странами резко выросла после того, как Токио выкупил у частного владельца значительную часть спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендует Китай.
Нынешнее обострение длится уже год. Его причиной стали заявления премьер-министра Санаэ Такаити, сделанные в ноябре прошлого года: она допустила, что Япония может вмешаться в случае силового сценария вокруг Тайваня. В ответ Пекин ввел политические и экономические меры, включая ограничения на экспорт в Японию редкоземельных металлов и туристические поездки в страну.
Отношения с Россией «хорошими» или «скорее хорошими» назвали только 6% опрошенных — этот показатель остался примерно на уровне прошлого года.