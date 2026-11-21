Доля тех, кто считает отношения с Пекином плохими, достигла максимума за все время наблюдений, немного превысив показатель 2012 года (92,8%), хотя из-за различий в методике проведения опросов прямое сравнение затруднено. В 2012 году напряженность между странами резко выросла после того, как Токио выкупил у частного владельца значительную часть спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, на которые претендует Китай.