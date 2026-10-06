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В бак по чайной ложке

В половине регионов Черноземья сохраняется система «чет-нечет» и дефицит бензина

На рубеже сентября и октября в Черноземье сохраняются перебои с поставками топлива, а ситуация в соседних регионах становится все более непохожей. Это заметно не только по запретам, но и по ценам: в Тамбовской области, где действует система «чет-нечет», средняя цена литра бензина за неделю 22–28 сентября составляла 88,28 руб., в Белгородской топливо сразу на 16 руб. дешевле. Меняются и подходы к борьбе с кризисом. Источник «Ъ-Черноземье» на топливном рынке Воронежской области сообщил о начавшихся в регионе продажах бензина не только из Беларуси, но и из Марокко и Индии. Возможную нормализацию рынка эксперты, опрошенные «Ъ-Черноземье», связывают только с восстановлением стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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Жителям соседних регионов Черноземья приходится искать разные пути сквозь топливный кризис

Жителям соседних регионов Черноземья приходится искать разные пути сквозь топливный кризис

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автомобилисты возле машин в очереди на АЗС

Автомобилисты возле машин в очереди на АЗС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Машины на АЗС

Машины на АЗС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После того, как отстояли очередь на АЗС в Воронеже, сложности могу не закончится

После того, как отстояли очередь на АЗС в Воронеже, сложности могу не закончится

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ  /  купить фото

Очередь на АЗС в Воронеже

Очередь на АЗС в Воронеже

Фото: Олег Мухин

Очередь из автомобилей к автозаправочной станции в Воронеже

Очередь из автомобилей к автозаправочной станции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Жителям соседних регионов Черноземья приходится искать разные пути сквозь топливный кризис

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Автомобилисты возле машин в очереди на АЗС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Машины на АЗС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После того, как отстояли очередь на АЗС в Воронеже, сложности могу не закончится

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ  /  купить фото

Очередь на АЗС в Воронеже

Фото: Олег Мухин

Очередь из автомобилей к автозаправочной станции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Судя по официальным данным властей, доступность топлива в Воронежской области существенно зависит от марки. За две недели с 23 сентября по 6 октября доля АЗС с бензином АИ-92 в продаже выросла с более чем 76% до 79%, с дизельным топливом осталась практически на прежнем уровне (почти 90% и 89,5% соответственно), тогда как с бензином АИ-95 заметно сократилась — с более чем 54% до 46%, примерно на 8 процентных пунктов. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на мониторинг. По наблюдениям властей, вечером по-прежнему фиксируется снижение запасов топлива, хотя оно менее выражено, чем летом. Бензин в Воронеже в зависимости от сети автомобилистам отпускают по 30–40 л, на трассе — до 50 л. В тару топливо в основном продают региональные сети.

Источник в топливной рознице рассказал «Ъ-Черноземье», что его компании уже около трех месяцев не отгружают бензин с заводов «Роснефти».

«Сейчас мы работаем по следующей цепочке: на бирже у них закупается бензин, срок его поставки несколько раз переносят и, как следствие, от нас поступает отказ. Затем мы вновь заказываем бензин, и так по кругу»,— описывает он схему работы.

Сумма замороженных средств по этим транзакциям у компании в какой-то момент превышала миллиард рублей. По его словам, деньги «практически на 90%» — банковские. Поэтому компании приходится оплачивать проценты без фактического результата.

«Роснефть», по словам источника, отказывается выплачивать штраф, ссылаясь на форс-мажор. «Самое главное — ни одного документа по форс-мажору у них нет»,— пожаловался он.

Сейчас независимые операторы торгуют тем, что удается купить на внебиржевом рынке, подробности о котором в целях безопасности собеседник отказался рассказывать. Помимо белорусского топлива, приходится завозить бензин из дальнего зарубежья. «Поставки идут в основном из Марокко и Индии»,— уточнил он. Возможную стабилизацию ситуации собеседник связывает с двумя факторами: защитой нефтеперерабатывающих заводов и снижением сезонного спроса.

«В последнее время на некоторых заводах уже выстроена сильная система охраны, в частности, от БПЛА. Хотя, с другой стороны, московский НПЗ был защищен, но там все равно "положили" систему ПВО»,— отметил он. В октябре, по его прогнозу, спрос должен снизиться:

«По трассе мы уже видим, как он снижается. Соответственно, будем надеяться, что ситуация будет нормализоваться хотя бы в наличии продукта. Если будет наличие, то и цены должны пойти вниз».

По данным «Петербургской биржи» (SPIMEX) по Воронежу на 6 октября, объем проданного АИ-92 составил 6,2 тыс. т, количество договоров — 91, а сумма сделок — 428 млн руб. Для АИ-95 показатели составили 4,2 тыс. т, 57 договоров и 300 млн руб. В октябрьских данных по дизельному топливу представлены межсезонное — 10 тыс. т на 671,01 млн руб. (120 договоров) и зимнее — 6,5 тыс. т на 503,30 млн руб. (67 договоров). Летнее дизтопливо, которое в сентябре торговалось в объеме 14,4 тыс. т на 915 млн руб., в октябрьских данных отсутствует.

По состоянию на утро 5 октября в Тамбовской области на 29 из 214 автозаправочных станций реализация топлива временно не осуществлялась: это примерно каждая седьмая заправка. Бензин марки АИ-92 можно было приобрести на 72,4% АЗС, АИ-95 — на 68,7%, дизельное топливо — на 85%. Такие данные приводит правительство региона. На 44 сетевых АЗС «Роснефти» и восьми заправках «Лукойла» продолжает действовать система «чет-нечет»: автомобили допускают к заправке поочередно, в зависимости от четности первой цифры госномера.

Так, 5 октября заправляться могли владельцы автомобилей с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8. Отпуск ограничен 30 л бензина на один автомобиль.

По данным Росстата за неделю с 22 по 28 сентября, самая высокая в макрорегионе средняя цена бензина с учетом всех марок была в Тамбовской области — 88,28 руб. за литр. Самая низкая — в Орловской области, 70,45 руб. В Белгородской области средняя цена составляла 72,68 руб.

В Белгородской области проблемы с доступностью топлива сохраняются в отдельных муниципалитетах. По наблюдениям корреспондента «Ъ-Черноземье», наиболее напряженная ситуация складывается в крупных городах региона. На въезде в Старый Оскол на АЗС «Газпром» по проспекту Алексея Угарова стояло не менее 40 автомобилей. Ранее глава администрации Губкинского городского округа Василий Голиков признал 8987254 напряженную ситуацию с топливом и сообщил о направлении дополнительных объемов горючего в Губкин и Старый Оскол. В Новом Осколе также сообщали о нехватке топлива на отдельных АЗС.

6 октября в Алексеевском, Вейделевском и Ровеньском округах оперштабом установлены новые правила: ежедневно с 7:30 до 10:30 на АЗС заправлять можно только автомобили с госномерами Белгородской области (коды 31 и 131), а также Республики Крым (код 82). На прошлой неделе в УФАС по Белгородской области заявляли 9005146 о «самых низких ценах» в Черноземье. При этом в приведенных данных Росстата за 22–28 сентября бензин в Орловской области был дешевле: 70,45 руб. за литр против 72,68 руб. в Белгородской.

В Орловской области власти говорили о подготовке резервов топлива для восстановительных работ на объектах ЖКХ и ТЭК при авариях и ЧС. При этом регион был одним из наиболее благополучных в Черноземье по стоимости бензина: в конце сентября средняя цена литра составляла 70,45 руб.

В Липецкой области независимые АЗС привлекли внимание антимонопольного ведомства. УФАС по региону возбудило дело в отношении ООО «НП-Т» и «НП-Оил», операторов заправок под брендом Two-NP. Речь идет о локальном рынке в границах Новоникольского сельсовета Данковского округа и Афанасьевского сельсовета Измалковского округа.

В начале сентября губернатор Александр Хинштейн называл ситуацию с топливом в Курской области непростой. По его словам, нефтяные компании увеличили поставки в регион по запросу областных властей и с учетом его особенностей. Господин Хинштейн также сообщал о договоренности с основными нефтяными компаниями о системной работе и соблюдении согласованных объемов поставок. Более подробных актуальных данных не раскрывалось.

Однако автомобилисты продолжают жаловаться на странице губернатора в соцсетях на очереди на АЗС региона.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов не решается дать точный прогноз развития ситуации: «Главный триггер стабилизации — восстановление стабильной и ритмичной работы НПЗ и, как следствие, наращивание объемов поставок в регионы. Пока идут экстренные ремонты, логистические цепочки будут оставаться уязвимыми. Оптимистичный сценарий заключается в том, что, если удастся нарастить поставки (как это уже произошло в Калужской области), административные ограничения могут быть сняты в течение нескольких недель».

«Но базово ситуация, скорее всего, останется напряженной, с локальными улучшениями и ухудшениями, до конца осени. Полная нормализация рынка, скорее всего, начнется не раньше, чем завершатся ремонтные кампании на НПЗ»,— считает господин Котов.

Редактор портала «Нефтегаз.ру» Анастасия Никитина указывает, что ограничения «чет-нечет» и лимиты на отпуск — показатель того, что участники рынка пока стараются управлять ограниченным предложением: «Что касается стабилизации, многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить регулярные поставки в регионы и нарастить предложение на АЗС. При нормализации логистики сначала должна улучшиться физическая доступность топлива, а цены будут реагировать с некоторым запаздыванием.

Учитывая сохраняющиеся проблемы с логистикой, на АЗС зачастую реализуется топливо, купленное на бирже 1,5 месяца назад, что и дает временной лаг с изменением цен в рознице».

Госпожа Никитина добавила, что предложение на бирже сокращается из-за прямых поставок крупным потребителям, что усложняет закупки топлива независимым АЗС. Она также обратила внимание на новое решение правительства РФ: по ее словам, в биржевой норматив для производителей (обязательную долю произведенного топлива, которую они должны продавать через биржу) могут засчитываться поставки независимым АЗС, заключившим соглашения с регионами об ограничении розничных цен.

Анна Швечикова