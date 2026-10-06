В бак по чайной ложке

На рубеже сентября и октября в Черноземье сохраняются перебои с поставками топлива, а ситуация в соседних регионах становится все более непохожей. Это заметно не только по запретам, но и по ценам: в Тамбовской области, где действует система «чет-нечет», средняя цена литра бензина за неделю 22–28 сентября составляла 88,28 руб., в Белгородской топливо сразу на 16 руб. дешевле. Меняются и подходы к борьбе с кризисом. Источник «Ъ-Черноземье» на топливном рынке Воронежской области сообщил о начавшихся в регионе продажах бензина не только из Беларуси, но и из Марокко и Индии. Возможную нормализацию рынка эксперты, опрошенные «Ъ-Черноземье», связывают только с восстановлением стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

После того, как отстояли очередь на АЗС в Воронеже, сложности могу не закончится

После того, как отстояли очередь на АЗС в Воронеже, сложности могу не закончится

Судя по официальным данным властей, доступность топлива в Воронежской области существенно зависит от марки. За две недели с 23 сентября по 6 октября доля АЗС с бензином АИ-92 в продаже выросла с более чем 76% до 79%, с дизельным топливом осталась практически на прежнем уровне (почти 90% и 89,5% соответственно), тогда как с бензином АИ-95 заметно сократилась — с более чем 54% до 46%, примерно на 8 процентных пунктов. Об этом сообщили в региональном правительстве со ссылкой на мониторинг. По наблюдениям властей, вечером по-прежнему фиксируется снижение запасов топлива, хотя оно менее выражено, чем летом. Бензин в Воронеже в зависимости от сети автомобилистам отпускают по 30–40 л, на трассе — до 50 л. В тару топливо в основном продают региональные сети.

Источник в топливной рознице рассказал «Ъ-Черноземье», что его компании уже около трех месяцев не отгружают бензин с заводов «Роснефти».

«Сейчас мы работаем по следующей цепочке: на бирже у них закупается бензин, срок его поставки несколько раз переносят и, как следствие, от нас поступает отказ. Затем мы вновь заказываем бензин, и так по кругу»,— описывает он схему работы.

Сумма замороженных средств по этим транзакциям у компании в какой-то момент превышала миллиард рублей. По его словам, деньги «практически на 90%» — банковские. Поэтому компании приходится оплачивать проценты без фактического результата.

«Роснефть», по словам источника, отказывается выплачивать штраф, ссылаясь на форс-мажор. «Самое главное — ни одного документа по форс-мажору у них нет»,— пожаловался он.

Сейчас независимые операторы торгуют тем, что удается купить на внебиржевом рынке, подробности о котором в целях безопасности собеседник отказался рассказывать. Помимо белорусского топлива, приходится завозить бензин из дальнего зарубежья. «Поставки идут в основном из Марокко и Индии»,— уточнил он. Возможную стабилизацию ситуации собеседник связывает с двумя факторами: защитой нефтеперерабатывающих заводов и снижением сезонного спроса.

«В последнее время на некоторых заводах уже выстроена сильная система охраны, в частности, от БПЛА. Хотя, с другой стороны, московский НПЗ был защищен, но там все равно "положили" систему ПВО»,— отметил он. В октябре, по его прогнозу, спрос должен снизиться:

«По трассе мы уже видим, как он снижается. Соответственно, будем надеяться, что ситуация будет нормализоваться хотя бы в наличии продукта. Если будет наличие, то и цены должны пойти вниз».

По данным «Петербургской биржи» (SPIMEX) по Воронежу на 6 октября, объем проданного АИ-92 составил 6,2 тыс. т, количество договоров — 91, а сумма сделок — 428 млн руб. Для АИ-95 показатели составили 4,2 тыс. т, 57 договоров и 300 млн руб. В октябрьских данных по дизельному топливу представлены межсезонное — 10 тыс. т на 671,01 млн руб. (120 договоров) и зимнее — 6,5 тыс. т на 503,30 млн руб. (67 договоров). Летнее дизтопливо, которое в сентябре торговалось в объеме 14,4 тыс. т на 915 млн руб., в октябрьских данных отсутствует.