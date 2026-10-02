Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Такого внимания со времен царей не помним»

Зампред Госдумы открыл корпус школы наездников под Воронежем к 250-летию местного конезавода

Во время визита в Воронежскую область 1 октября зампред Госдумы Алексей Гордеев и первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова поучаствовали в открытии корпуса единственной в России школы наездников в Бобровском районе и обсудили проблемы коневодства. Мероприятия приурочили к 250-летию Хреновского конезавода, при котором расположена школа. Федеральным чиновникам также провели экскурсию по заводу, подарили произведения воронежских ремесленников, показали конный парад и местный музей. За их перемещениями наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Предыдущая фотография
Зампред Госдумы и замминистра сельского хозяйства РФ считают, что коневодство испытывает проблемы

Зампред Госдумы и замминистра сельского хозяйства РФ считают, что коневодство испытывает проблемы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Депутат воронежской облдумы Иван Воробьев (слева), основатель ГК «Эконива» Штефан Дюрр (в центре) и зампред облдумы Виктор Логвинов на заседании рабочей группы по празднованию 250-летия Хреновского конного завода

Депутат воронежской облдумы Иван Воробьев (слева), основатель ГК «Эконива» Штефан Дюрр (в центре) и зампред облдумы Виктор Логвинов на заседании рабочей группы по празднованию 250-летия Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава Бобровского района Анатолий Балбеков и гендиректор ООО УК «Продимекс агро» подписывают соглашение о сотрудничестве

Глава Бобровского района Анатолий Балбеков и гендиректор ООО УК «Продимекс агро» подписывают соглашение о сотрудничестве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников

Участники церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Александр Несяев, мастер-наездник международного класса, на церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников

Александр Несяев, мастер-наездник международного класса, на церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 5

Зампред Госдумы и замминистра сельского хозяйства РФ считают, что коневодство испытывает проблемы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Депутат воронежской облдумы Иван Воробьев (слева), основатель ГК «Эконива» Штефан Дюрр (в центре) и зампред облдумы Виктор Логвинов на заседании рабочей группы по празднованию 250-летия Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава Бобровского района Анатолий Балбеков и гендиректор ООО УК «Продимекс агро» подписывают соглашение о сотрудничестве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Александр Несяев, мастер-наездник международного класса, на церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первой точкой в маршруте зампреда Госдумы Алексея Гордеева и замминистра сельского хозяйства России Елены Фастовой по региону стал новый корпус «Хреновской школы наездников» в селе Слобода Бобровского района. Здание с белыми стенами и высокими окнами заметно выделялось на фоне старинных построек Хреновского конезавода, отмечающего в конце октября 250-летие. Федеральных чиновников встретили директор школы Юлия Сушкова и зампред воронежского правительства, курирующий вопросы образования, Олег Мосолов. Господин Мосолов сходу отметил, что выпускники школы наездников в будущем смогут работать в туристическом бизнесе, в том числе в сфере конного туризма.

В новом корпусе учебного заведения оборудовали кабинет со стеклянной стеной для чиновников и представителей крупного бизнеса, чтобы обсудить подготовку к юбилею конного завода. Алексей Гордеев заявил, что коневодство в стране сейчас «испытывает проблемы» (какие именно, господин Гордеев не пояснил) и что государству необходимо вкладывать деньги в эту отрасль. Елена Фастова добавила, что на федеральном уровне уже принята стратегия развития, предусматривающая некие решения для развития селекции и строительства ипподромов. И вспомнила о недавном открытии Центрального ипподрома в Москве после реконструкции.

Глава Бобровского района Анатолий Балбеков в связи с приездом чиновников из столицы заметил, что не помнит такого внимания к конезаводу «со времен царей». На совещании также присутствовал основатель ГК «Эконива» Штефан Дюрр, но от выступления воздерживался. Господин Балбеков пояснил, что бизнесмен недавно сам стал владельцем лошади, с чем и связан его интерес к конезаводу. Позднее глава района добавил, что половину средств на строительство нового корпуса школы наездников выделил основатель «Эконивы», еще половину — облправительство. Сумму вложений Анатолий Балбеков не назвал.

После обсуждения глава района подписал соглашения о сотрудничестве с АО «Хреновской конный завод» и агрохолдингом «Продимекс» (управляет конезаводом). Их детали не раскрывались. После этого корпус открыли в ходе торжественной церемонии — приглашенный для этого мастер-наездник Александр Несяев символически сдернул белое полотно с портрета основателя школы графа Иллариона Воронцова-Дашкова, висевшего на стене в холле.

Знакомство федеральных чиновников с конезаводом продолжилось в формате экскурсии. Гостям показали ярмарку, где были представлены изделия воронежских ремесленников: горшки, полотенца и сувенирные подковы. Отовсюду слышалось: «Покупайте платки и шали, чтобы сватов заслали», «На мой товар полюбуйся, только не торгуйся». На одном из прилавков продавались кожаные плетки. Алексей Гордеев поинтересовался: «Они для людей или для лошадей?» Продавец ответил, что плетки «двойного назначения». «Забирайте, Алексей Васильевич, я все оплачу»,— любезно предложил Анатолий Балбеков.

Делегация осматривает территорию Хреновского конного завода

Делегация осматривает территорию Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Делегация осматривает территорию Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Плетку господин Гордеев изучил, но не приобрел. Зато купил полотенце на одном из следующих прилавков, заплатив за него 5 тыс. руб. и не взяв сдачи. Здесь же чиновникам показали процесс чеканки монеты и даже предложили самим ударить молотком по наковальне. «Можно и меня если что»,— уточнил кузнец. Никого бить гости не стали, но от подаренных сувенирных монет не отказались.

На входе в музей истории Хреновского конезавода столпились дети, пришедшие с родителями на ярмарку. Мальчик в красной кепке подбежал к Алексею Гордееву и попросил с ним сфотографироваться, в чем ему не было отказано. «Большое начальство приехало»,— послышалось от кого-то из жителей.

Участники официальной делегации фотографируются с мальчиком во время посещения Хреновского конного завода

Участники официальной делегации фотографируются с мальчиком во время посещения Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники официальной делегации фотографируются с мальчиком во время посещения Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В музее его заведующая и главный экскурсовод конезавода Ольга Физемина рассказала гостям, что выведение орловского рысака началось с коня по кличке Сметанка, купленного графом Алексеем Орловым-Чесменским — основателем Хреновского конезавода — у турецкого султана. Также чиновникам показали макет территории всего предприятия, занимавший большую часть одной из комнат музея. На выходе Алексею Гордееву и Елене Фастовой подарили картины с изображениями коней.

Алексей Гордеев (в центре), Елена Фастова (справа от него) и председатель воронежской облдумы Юрий Матузов (справа от нее) во время посещения музея Хреновского конного завода

Алексей Гордеев (в центре), Елена Фастова (справа от него) и председатель воронежской облдумы Юрий Матузов (справа от нее) во время посещения музея Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев (в центре), Елена Фастова (справа от него) и председатель воронежской облдумы Юрий Матузов (справа от нее) во время посещения музея Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самих лошадей гостям тоже показали. Сначала — на конном параде перед главным зданием конезавода с купольной крышей. Затем чиновников отвели в конюшни, где предложили подкормить орловских рысаков яблоками и кубиками сахара. «Производитель — „Продимекс“?»,— поинтересовался Анатолий Балбеков, принявшись разглядывать упаковку.

Торжественное празднование 250-летия Хреновского конного завода

Торжественное празднование 250-летия Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Торжественное празднование 250-летия Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев охотно кормил с руки коней, содержавшихся как в конюшнях, так и в открытом загоне. Елена Фастова же поначалу не решалась приблизиться к животным. Часть дороги вдоль производственных помещений конезавода была устлана лошадиным пометом, в который гости легко могли наступить. Здания всем своим видом показывали, что им уже 250 лет: некоторые стены потрескались, а штукатурка обвалилась.

В одном из помещений чиновникам продемонстрировали племенных жеребцов — всего их сейчас на конезаводе шесть. Замминистра сельского хозяйства быстро положила морковку в кормушку первого жеребца по кличке Заветный и отступила. «Он у нас ведущий племенной жеребец, у него самый большой гарем из всех, самый большой»,— подчеркнула Ольга Физемина. В конюшне раздался смех.

На обратном пути из конюшен в сторону школы наездников Алексей Гордеев, беседуя с госпожой Фастовой, вспомнил, что в годы Великой Отечественной войны на территории конезавода содержали военнопленных, выступавших на стороне нацистской Германии, в том числе венгров — мадьяров. «Мадьяры были самые жестокие. А немцы иногда даже конфеты раздавали местным»,— поделился знаниями об истории господин Гордеев. Замминистра уточнила: «Зачем они воевали за фашистов?» «Они же воины, выполняли команду от государства»,— пояснил зампред Госдумы.

В конце экскурсии по заводу гостей пригласили в местный ДК, где в просторном актовом зале показали мультипликационный видеоролик, явно сделанный не без помощи нейросетей, в котором еще раз напомнили об истории предприятия. Отдельно чиновников и жителей, также пришедших на празднование 250-летия конезавода, поразило, когда на сцену вывели живого коня. Верхом на нем сидела артистка в наряде, стилизованном под XIX век, и пела оперу.

«Удивили. Я последний раз видел коня в Москве в Большом театре, а до этого — в Риме»,— поделился впечатлениями Алексей Гордеев. Он добавил, что отрасли коневодства «требуется возрождение» и что правительство области и собственники будут выделять деньги на развитие Хреновского конезавода. «В планах посмотреть, какое решение принять на уровне правительства РФ»,— добавил господин Гордеев.

Фотогалерея

На коне истории

Предыдущая фотография
Юбилей Хреновского конного завода отпраздновали 1 октября — за несколько недель до даты его основания. Одним из событий программы стал конный парад на малом ипподроме

Юбилей Хреновского конного завода отпраздновали 1 октября — за несколько недель до даты его основания. Одним из событий программы стал конный парад на малом ипподроме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вместе с юбилеем предприятия отмечали 250-летие орловской рысистой породы, история которой связана с Хреновским заводом. На фото — конная упряжка со знаменем во время парада

Вместе с юбилеем предприятия отмечали 250-летие орловской рысистой породы, история которой связана с Хреновским заводом. На фото — конная упряжка со знаменем во время парада

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Архитектурный ансамбль завода складывался в начале XIX века по проекту Доменико Жилярди. В комплекс вошли манежи, конюшни, ветеринарный лазарет и жилые здания. На фото — наездница с рысаком перед зданием завода

Архитектурный ансамбль завода складывался в начале XIX века по проекту Доменико Жилярди. В комплекс вошли манежи, конюшни, ветеринарный лазарет и жилые здания. На фото — наездница с рысаком перед зданием завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным, представленным на юбилейном совещании, племенное поголовье орловских рысаков на предприятии насчитывает 256 лошадей, в том числе шесть жеребцов-производителей и 77 конематок

По данным, представленным на юбилейном совещании, племенное поголовье орловских рысаков на предприятии насчитывает 256 лошадей, в том числе шесть жеребцов-производителей и 77 конематок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев назвал Хреновской конный завод «национальным достоянием нашей страны». Во время экскурсии вице-спикер Госдумы покормил лошадей

Алексей Гордеев назвал Хреновской конный завод «национальным достоянием нашей страны». Во время экскурсии вице-спикер Госдумы покормил лошадей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо орловских рысаков, в хозяйстве содержат русских тяжеловозов и лошадей других пород для производственных нужд и конноспортивной школы. На фото — Елена Фастова и Алексей Гордеев во время осмотра конюшни

Помимо орловских рысаков, в хозяйстве содержат русских тяжеловозов и лошадей других пород для производственных нужд и конноспортивной школы. На фото — Елена Фастова и Алексей Гордеев во время осмотра конюшни

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Музей истории завода открылся в 1951 году. Его экспозиция рассказывает о развитии предприятия и людях, занимавшихся разведением лошадей. На фото — Елена Фастова и участники официальной делегации на экскурсии

Музей истории завода открылся в 1951 году. Его экспозиция рассказывает о развитии предприятия и людях, занимавшихся разведением лошадей. На фото — Елена Фастова и участники официальной делегации на экскурсии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За свою историю завод принимал императора Александра I, писателей Антона Чехова и Алексея Суворина, военачальника Семена Буденного. На юбилее к разным эпохам отсылали костюмы участников театрализованной программы

За свою историю завод принимал императора Александра I, писателей Антона Чехова и Алексея Суворина, военачальника Семена Буденного. На юбилее к разным эпохам отсылали костюмы участников театрализованной программы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исторические костюмы стали частью оформления праздника: рядом с официальной делегацией по территории проходили участники в бальных платьях и стилизованных мундирах

Исторические костюмы стали частью оформления праздника: рядом с официальной делегацией по территории проходили участники в бальных платьях и стилизованных мундирах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К юбилею приурочили открытие нового корпуса Хреновской школы наездников — учебного заведения, где готовят специалистов по тренировке рысистых лошадей. На фото — музыкант и участники делегации на праздничной площадке

К юбилею приурочили открытие нового корпуса Хреновской школы наездников — учебного заведения, где готовят специалистов по тренировке рысистых лошадей. На фото — музыкант и участники делегации на праздничной площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гости останавливались у ремесленных площадок, рассматривали изделия и общались с участниками праздника. На фото — Алексей Гордеев во время осмотра одного из стендов

Гости останавливались у ремесленных площадок, рассматривали изделия и общались с участниками праздника. На фото — Алексей Гордеев во время осмотра одного из стендов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основатель завода Алексей Орлов-Чесменский задумывал хозяйство, в котором впоследствии были выведены орловская рысистая и орловская верховая породы. На фото — участники праздника в исторических костюмах

Основатель завода Алексей Орлов-Чесменский задумывал хозяйство, в котором впоследствии были выведены орловская рысистая и орловская верховая породы. На фото — участники праздника в исторических костюмах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К танцам на территории комплекса присоединялись зрители: пары в исторических костюмах кружились рядом с гостями в повседневной одежде

К танцам на территории комплекса присоединялись зрители: пары в исторических костюмах кружились рядом с гостями в повседневной одежде

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для посетителей подготовили исторические реконструкции, интерактивные площадки и фотозоны. Одну из театрализованных сцен дополняли граммофон и сервированный стол

Для посетителей подготовили исторические реконструкции, интерактивные площадки и фотозоны. Одну из театрализованных сцен дополняли граммофон и сервированный стол

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ремесленной площадке показывали работу на ручном ткацком станке

На ремесленной площадке показывали работу на ручном ткацком станке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На праздничных площадках были представлены изделия ручной работы и народные ремесла

На праздничных площадках были представлены изделия ручной работы и народные ремесла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гончарная площадка позволяла проследить изготовление посуды: мастерица формировала сосуд на вращающемся круге и обрабатывала его поверхность

Гончарная площадка позволяла проследить изготовление посуды: мастерица формировала сосуд на вращающемся круге и обрабатывала его поверхность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Руки мастера за работой на гончарном круге

Руки мастера за работой на гончарном круге

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лошади и здания конного завода стали сюжетами детских рисунков, представленных на мольбертах

Лошади и здания конного завода стали сюжетами детских рисунков, представленных на мольбертах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

У Слободского сельского дома культуры гостей встречал показательный взвод барабанщиц Воронежского института ФСИН

У Слободского сельского дома культуры гостей встречал показательный взвод барабанщиц Воронежского института ФСИН

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В музыкальной программе участвовал духовой оркестр. На фото — один из музыкантов перед выступлением у Дома культуры

В музыкальной программе участвовал духовой оркестр. На фото — один из музыкантов перед выступлением у Дома культуры

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Для Бобровского района это своеобразный бренд. Для Воронежской области — гордость», — сказал председатель облдумы Юрий Матузов, говоря о сохранении орловского рысака

«Для Бобровского района это своеобразный бренд. Для Воронежской области — гордость», — сказал председатель облдумы Юрий Матузов, говоря о сохранении орловского рысака

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торжественной церемонии отметили работников Хреновского и Чесменского конных заводов. На фото — первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова во время награждения

На торжественной церемонии отметили работников Хреновского и Чесменского конных заводов. На фото — первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова во время награждения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Награды участникам церемонии вручали представители федеральной и региональной власти. На фото — Алексей Гордеев помогает награжденной спуститься со сцены

Награды участникам церемонии вручали представители федеральной и региональной власти. На фото — Алексей Гордеев помогает награжденной спуститься со сцены

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Праздничная программа продолжилась в Слободском сельском доме культуры. Во время театрализованного представления лошадь появилась прямо на сцене

Праздничная программа продолжилась в Слободском сельском доме культуры. Во время театрализованного представления лошадь появилась прямо на сцене

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 25

Юбилей Хреновского конного завода отпраздновали 1 октября — за несколько недель до даты его основания. Одним из событий программы стал конный парад на малом ипподроме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вместе с юбилеем предприятия отмечали 250-летие орловской рысистой породы, история которой связана с Хреновским заводом. На фото — конная упряжка со знаменем во время парада

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Архитектурный ансамбль завода складывался в начале XIX века по проекту Доменико Жилярди. В комплекс вошли манежи, конюшни, ветеринарный лазарет и жилые здания. На фото — наездница с рысаком перед зданием завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным, представленным на юбилейном совещании, племенное поголовье орловских рысаков на предприятии насчитывает 256 лошадей, в том числе шесть жеребцов-производителей и 77 конематок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев назвал Хреновской конный завод «национальным достоянием нашей страны». Во время экскурсии вице-спикер Госдумы покормил лошадей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо орловских рысаков, в хозяйстве содержат русских тяжеловозов и лошадей других пород для производственных нужд и конноспортивной школы. На фото — Елена Фастова и Алексей Гордеев во время осмотра конюшни

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Музей истории завода открылся в 1951 году. Его экспозиция рассказывает о развитии предприятия и людях, занимавшихся разведением лошадей. На фото — Елена Фастова и участники официальной делегации на экскурсии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За свою историю завод принимал императора Александра I, писателей Антона Чехова и Алексея Суворина, военачальника Семена Буденного. На юбилее к разным эпохам отсылали костюмы участников театрализованной программы

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исторические костюмы стали частью оформления праздника: рядом с официальной делегацией по территории проходили участники в бальных платьях и стилизованных мундирах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К юбилею приурочили открытие нового корпуса Хреновской школы наездников — учебного заведения, где готовят специалистов по тренировке рысистых лошадей. На фото — музыкант и участники делегации на праздничной площадке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гости останавливались у ремесленных площадок, рассматривали изделия и общались с участниками праздника. На фото — Алексей Гордеев во время осмотра одного из стендов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основатель завода Алексей Орлов-Чесменский задумывал хозяйство, в котором впоследствии были выведены орловская рысистая и орловская верховая породы. На фото — участники праздника в исторических костюмах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К танцам на территории комплекса присоединялись зрители: пары в исторических костюмах кружились рядом с гостями в повседневной одежде

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для посетителей подготовили исторические реконструкции, интерактивные площадки и фотозоны. Одну из театрализованных сцен дополняли граммофон и сервированный стол

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ремесленной площадке показывали работу на ручном ткацком станке

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На праздничных площадках были представлены изделия ручной работы и народные ремесла

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гончарная площадка позволяла проследить изготовление посуды: мастерица формировала сосуд на вращающемся круге и обрабатывала его поверхность

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Руки мастера за работой на гончарном круге

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лошади и здания конного завода стали сюжетами детских рисунков, представленных на мольбертах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

У Слободского сельского дома культуры гостей встречал показательный взвод барабанщиц Воронежского института ФСИН

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В музыкальной программе участвовал духовой оркестр. На фото — один из музыкантов перед выступлением у Дома культуры

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Для Бобровского района это своеобразный бренд. Для Воронежской области — гордость», — сказал председатель облдумы Юрий Матузов, говоря о сохранении орловского рысака

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торжественной церемонии отметили работников Хреновского и Чесменского конных заводов. На фото — первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова во время награждения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Награды участникам церемонии вручали представители федеральной и региональной власти. На фото — Алексей Гордеев помогает награжденной спуститься со сцены

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Праздничная программа продолжилась в Слободском сельском доме культуры. Во время театрализованного представления лошадь появилась прямо на сцене

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Смотреть