«Такого внимания со времен царей не помним»

Во время визита в Воронежскую область 1 октября зампред Госдумы Алексей Гордеев и первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова поучаствовали в открытии корпуса единственной в России школы наездников в Бобровском районе и обсудили проблемы коневодства. Мероприятия приурочили к 250-летию Хреновского конезавода, при котором расположена школа. Федеральным чиновникам также провели экскурсию по заводу, подарили произведения воронежских ремесленников, показали конный парад и местный музей. За их перемещениями наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зампред Госдумы и замминистра сельского хозяйства РФ считают, что коневодство испытывает проблемы Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Депутат воронежской облдумы Иван Воробьев (слева), основатель ГК «Эконива» Штефан Дюрр (в центре) и зампред облдумы Виктор Логвинов на заседании рабочей группы по празднованию 250-летия Хреновского конного завода Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Глава Бобровского района Анатолий Балбеков и гендиректор ООО УК «Продимекс агро» подписывают соглашение о сотрудничестве Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Участники церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Александр Несяев, мастер-наездник международного класса, на церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 5 Зампред Госдумы и замминистра сельского хозяйства РФ считают, что коневодство испытывает проблемы Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Депутат воронежской облдумы Иван Воробьев (слева), основатель ГК «Эконива» Штефан Дюрр (в центре) и зампред облдумы Виктор Логвинов на заседании рабочей группы по празднованию 250-летия Хреновского конного завода Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Глава Бобровского района Анатолий Балбеков и гендиректор ООО УК «Продимекс агро» подписывают соглашение о сотрудничестве Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Участники церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Александр Несяев, мастер-наездник международного класса, на церемонии открытия нового корпуса Хреновской школы наездников Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первой точкой в маршруте зампреда Госдумы Алексея Гордеева и замминистра сельского хозяйства России Елены Фастовой по региону стал новый корпус «Хреновской школы наездников» в селе Слобода Бобровского района. Здание с белыми стенами и высокими окнами заметно выделялось на фоне старинных построек Хреновского конезавода, отмечающего в конце октября 250-летие. Федеральных чиновников встретили директор школы Юлия Сушкова и зампред воронежского правительства, курирующий вопросы образования, Олег Мосолов. Господин Мосолов сходу отметил, что выпускники школы наездников в будущем смогут работать в туристическом бизнесе, в том числе в сфере конного туризма.

В новом корпусе учебного заведения оборудовали кабинет со стеклянной стеной для чиновников и представителей крупного бизнеса, чтобы обсудить подготовку к юбилею конного завода. Алексей Гордеев заявил, что коневодство в стране сейчас «испытывает проблемы» (какие именно, господин Гордеев не пояснил) и что государству необходимо вкладывать деньги в эту отрасль. Елена Фастова добавила, что на федеральном уровне уже принята стратегия развития, предусматривающая некие решения для развития селекции и строительства ипподромов. И вспомнила о недавном открытии Центрального ипподрома в Москве после реконструкции.

Глава Бобровского района Анатолий Балбеков в связи с приездом чиновников из столицы заметил, что не помнит такого внимания к конезаводу «со времен царей». На совещании также присутствовал основатель ГК «Эконива» Штефан Дюрр, но от выступления воздерживался. Господин Балбеков пояснил, что бизнесмен недавно сам стал владельцем лошади, с чем и связан его интерес к конезаводу. Позднее глава района добавил, что половину средств на строительство нового корпуса школы наездников выделил основатель «Эконивы», еще половину — облправительство. Сумму вложений Анатолий Балбеков не назвал.

После обсуждения глава района подписал соглашения о сотрудничестве с АО «Хреновской конный завод» и агрохолдингом «Продимекс» (управляет конезаводом). Их детали не раскрывались. После этого корпус открыли в ходе торжественной церемонии — приглашенный для этого мастер-наездник Александр Несяев символически сдернул белое полотно с портрета основателя школы графа Иллариона Воронцова-Дашкова, висевшего на стене в холле.

Знакомство федеральных чиновников с конезаводом продолжилось в формате экскурсии. Гостям показали ярмарку, где были представлены изделия воронежских ремесленников: горшки, полотенца и сувенирные подковы. Отовсюду слышалось: «Покупайте платки и шали, чтобы сватов заслали», «На мой товар полюбуйся, только не торгуйся». На одном из прилавков продавались кожаные плетки. Алексей Гордеев поинтересовался: «Они для людей или для лошадей?» Продавец ответил, что плетки «двойного назначения». «Забирайте, Алексей Васильевич, я все оплачу»,— любезно предложил Анатолий Балбеков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация осматривает территорию Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Делегация осматривает территорию Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Плетку господин Гордеев изучил, но не приобрел. Зато купил полотенце на одном из следующих прилавков, заплатив за него 5 тыс. руб. и не взяв сдачи. Здесь же чиновникам показали процесс чеканки монеты и даже предложили самим ударить молотком по наковальне. «Можно и меня если что»,— уточнил кузнец. Никого бить гости не стали, но от подаренных сувенирных монет не отказались.

На входе в музей истории Хреновского конезавода столпились дети, пришедшие с родителями на ярмарку. Мальчик в красной кепке подбежал к Алексею Гордееву и попросил с ним сфотографироваться, в чем ему не было отказано. «Большое начальство приехало»,— послышалось от кого-то из жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники официальной делегации фотографируются с мальчиком во время посещения Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Участники официальной делегации фотографируются с мальчиком во время посещения Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В музее его заведующая и главный экскурсовод конезавода Ольга Физемина рассказала гостям, что выведение орловского рысака началось с коня по кличке Сметанка, купленного графом Алексеем Орловым-Чесменским — основателем Хреновского конезавода — у турецкого султана. Также чиновникам показали макет территории всего предприятия, занимавший большую часть одной из комнат музея. На выходе Алексею Гордееву и Елене Фастовой подарили картины с изображениями коней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гордеев (в центре), Елена Фастова (справа от него) и председатель воронежской облдумы Юрий Матузов (справа от нее) во время посещения музея Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Алексей Гордеев (в центре), Елена Фастова (справа от него) и председатель воронежской облдумы Юрий Матузов (справа от нее) во время посещения музея Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самих лошадей гостям тоже показали. Сначала — на конном параде перед главным зданием конезавода с купольной крышей. Затем чиновников отвели в конюшни, где предложили подкормить орловских рысаков яблоками и кубиками сахара. «Производитель — „Продимекс“?»,— поинтересовался Анатолий Балбеков, принявшись разглядывать упаковку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественное празднование 250-летия Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Торжественное празднование 250-летия Хреновского конного завода

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев охотно кормил с руки коней, содержавшихся как в конюшнях, так и в открытом загоне. Елена Фастова же поначалу не решалась приблизиться к животным. Часть дороги вдоль производственных помещений конезавода была устлана лошадиным пометом, в который гости легко могли наступить. Здания всем своим видом показывали, что им уже 250 лет: некоторые стены потрескались, а штукатурка обвалилась.

В одном из помещений чиновникам продемонстрировали племенных жеребцов — всего их сейчас на конезаводе шесть. Замминистра сельского хозяйства быстро положила морковку в кормушку первого жеребца по кличке Заветный и отступила. «Он у нас ведущий племенной жеребец, у него самый большой гарем из всех, самый большой»,— подчеркнула Ольга Физемина. В конюшне раздался смех.

На обратном пути из конюшен в сторону школы наездников Алексей Гордеев, беседуя с госпожой Фастовой, вспомнил, что в годы Великой Отечественной войны на территории конезавода содержали военнопленных, выступавших на стороне нацистской Германии, в том числе венгров — мадьяров. «Мадьяры были самые жестокие. А немцы иногда даже конфеты раздавали местным»,— поделился знаниями об истории господин Гордеев. Замминистра уточнила: «Зачем они воевали за фашистов?» «Они же воины, выполняли команду от государства»,— пояснил зампред Госдумы.

В конце экскурсии по заводу гостей пригласили в местный ДК, где в просторном актовом зале показали мультипликационный видеоролик, явно сделанный не без помощи нейросетей, в котором еще раз напомнили об истории предприятия. Отдельно чиновников и жителей, также пришедших на празднование 250-летия конезавода, поразило, когда на сцену вывели живого коня. Верхом на нем сидела артистка в наряде, стилизованном под XIX век, и пела оперу.

«Удивили. Я последний раз видел коня в Москве в Большом театре, а до этого — в Риме»,— поделился впечатлениями Алексей Гордеев. Он добавил, что отрасли коневодства «требуется возрождение» и что правительство области и собственники будут выделять деньги на развитие Хреновского конезавода. «В планах посмотреть, какое решение принять на уровне правительства РФ»,— добавил господин Гордеев.