«Война когда-то остановится»
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев провел первую прямую линию
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев 20 ноября провел первую прямую линию. Как он сообщил по окончании эфира в Telegram-канале, поступило около 1,5 тыс. вопросов и обращений — о безопасности, здравоохранении, транспорте, ЖКХ и связи. Под трансляцией было около 2 тыс. комментариев. Одной из наиболее острых тем стала безопасность. По итогам общения глава региона раздавал поручения. Эксперт отмечает, что первому лицу региона удалось привыкнуть к новой роли, однако стоит поработать с медийностью.
Открыл прямой эфир вопрос о выплатах за автомобили, поврежденные в результате атак БПЛА. Жители пожаловались, что не могут получить компенсации за несколько машин в одной семье и повторные повреждения транспортных средств. Одна из белгородок сообщила, что в ее семье пострадали три автомобиля, но «выплат до сих пор нет». Другой житель рассказал, что за поврежденный транспорт ему заплатили 14 тыс. руб. «Было принято решение, что каждый автомобиль будет единожды оцениваться и не более 400 тыс. руб.»,— пояснил Александр Шуваев.
При этом власти проработали возможность расширить выплаты на несколько поврежденных автомобилей в одной семье: «Мы будем выплачивать последующие — не только на один автомобиль, а сколько есть в семье поврежденных, с помощью федерального центра». По его словам, раньше выплаты производились из регионального внебюджетного фонда, но теперь финансирование переводят на федеральный уровень. «Порядок до конца этого года будет проработан»,— сообщил он. Изменения могут принять на следующем заседании облдумы.
Еще один вопрос касался безопасности передвижения в приграничье: сколько километров антидроновых коридоров — маршрутов с защитой от беспилотников — оборудовано и насколько они эффективны. Александр Шуваев сообщил о четырех таких маршрутах, назвав протяженность оборудованных коридоров — 120 км. «Это не результат — мы дальше продолжаем»,— добавил он.
По его словам, при создании коридоров «использовали опыт Донбасса», где подобные решения применялись в ходе боевых действий. «Это очень большой плюс, чтобы можно было организовывать выезд как товарных сетей, так и грузов к агропредприятиям, чтобы жители могли спокойно проезжать по магистралям»,— рассказал господин Шуваев.
Прошлой зимой инфраструктурные объекты Белгорода подвергались массированным атакам, из-за чего возникали перебои с электричеством и водой. Тогда для резервной подачи тепла установили 69 блочно-модульных котельных. «В этом году начиная с мая месяца после моего назначения мы заключили контракт и закупили 70 блочно-модульных котельных. Часть из них уже подключена, часть доставляется, и к 25 декабря мы полный цикл закрываем»,— рассказал губернатор.
Не обошел губернатора вопрос публичности (в прошлом месяце он комментировал отличие своего стиля в соцсетях «от предыдущего руководства», имея в виду экс-главу региона Вячеслава Гладкова). «В первую очередь это безопасность — не только моя, а тех жителей, которые находятся в поврежденных многоквартирных домах. Если я выставлю свой, скажем, "кружочек" или какой-то пост, то может быть второй удар — ракетный удар. А это опять же гибель и ранения жителей, что недопустимо»,— считает Александр Шуваев.— «Если это ночью случилось, то утром я обязательно выезжаю и проверяю, как организована работа».
На прямую линию также поступило обращение жительницы о результатах судебно-медицинской экспертизы ее ребенка, пострадавшего на детской площадке при атаке БПЛА. У него диагностировали сотрясение мозга, ушиб легкого и 11 осколочных ранений, однако причиненный здоровью вред квалифицировали как легкий. «Если необходима помощь ребенку, мы можем с помощью фонда помощи раненым детям отправить на реабилитацию»,— сказал губернатор. Затем он передал слово представителям министерства здравоохранения, которые пояснили, что для повторной судебно-медицинской экспертизы нужно вмешательство Следственного комитета.
Транспортная проблема затронула сразу несколько муниципалитетов. Были претензии к работе автобусного сообщения между Белгородом и Шебекино. Глава администрации Шебекинского округа Руслан Дягтерев сообщил, что рейсы продолжают выполняться, но «возможны временные ограничения и изменения расписания в связи с оперативной обстановкой». В Валуйском округе жители пожаловались на прекращение работы автовокзала с июня этого года. Глава администрации Алексей Дыбов пояснил, что в августе провели торги на размещение нового павильона — до 1 декабря обещают закончить его монтаж.
Отдельно обсуждалось увеличение стоимости проезда в Старом Осколе. Глава муниципалитета Михаил Лобазнов сообщил, что перевозчики обосновали необходимость пересмотра тарифов ростом цен на топливо, запчасти и техническое обслуживание. После проверки расчетов было принято решение повысить стоимость поездки с 24 ноября. На городских маршрутах она составит 45 руб. по нерегулируемому тарифу и 41 руб. по регулируемому. Проезд на трамвае будет стоить 50 руб. в городе и 80 руб. за его пределами. По словам Михаила Лобазнова, губернатор поручил сохранить трамвайное сообщение, и администрация «продолжает выполнять это поручение». В этом году на поддержку перевозчиков выделено 87 млн руб., на следующий год — 101 млн руб.
Жители также подняли вопрос о работе асфальтового завода в поселке Майском. Выяснилось, что на прошлой неделе состоялась встреча с собственником, которому предложили несколько площадок для размещения предприятия. В ходе прямой линии обсудили и возможность освобождения части белгородских школьников от ЕГЭ в 2027 году. Александр Шуваев уточнил, что «как и в этом году», часть школьников будет освобождена от экзамена (какая именно — станет известно только весной).
Завершая разговор, губернатор перешел к строительному проекту «Белый квартал» в облцентре, подчеркнув, что сложная обстановка не должна становиться основанием для отказа от развития региона. «Мы не можем чего-то ждать: война когда-то остановится, а мы все равно будем продолжать развиваться»,— заявил господин Шуваев. По его словам, сейчас под руководством мэра Белгорода готовится мастер-план — общая концепция развития города. Что касается самого квартала, уже построенные объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. «Дальше уже распределены лоты, где что будет строиться, поэтому, как и планировалось, к концу 2029 мы будем стремиться ввести в эксплуатацию в полном объеме»,— сообщил губернатор.
В завершение прямой линии Александр Шуваев поздравил представителей средств массовой информации с наступающим профессиональным праздником и пожелал журналистам «показывать только то, что у нас есть, в хорошем позитивном уклоне». После эфира он сообщил в Telegram-канале: «Те обращения, которые мы не успели обсудить в прямом эфире, также взяты в работу».
Белгородский политолог, преподаватель Белгородского государственного национального исследовательского университета и руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин обратил внимание, что накануне прямой линии появилась официальная информация о назначении на последнюю из ключевых вакантных должностей в структуре региональной власти — заместителя губернатора по внутренней политике. Она оставалась свободной после выборов и ухода с этого поста регионального политического тяжеловеса Ольги Медведевой.
«Отвечать за внутреннюю политику в регионе теперь будет экс-глава областного избиркома Игорь Лазарев, который в свое время руководил этим направлением на уровне города. После этого кадрового решения губернатора можно констатировать, что управленческая команда в целом сформирована и начинается новый этап политической жизни региона, и первая прямая линия Александра Шуваева — тоже своего рода точка отсчета для этого нового этапа».
Он добавил, что господин Шуваев уже в значительной степени освоился в новом для себя качестве и делает некоторые шаги в сторону большей медийной активности. «Это направление, несмотря на то что оно губернатору не очень нравится, нуждается в усилении».