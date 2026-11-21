Завершая разговор, губернатор перешел к строительному проекту «Белый квартал» в облцентре, подчеркнув, что сложная обстановка не должна становиться основанием для отказа от развития региона. «Мы не можем чего-то ждать: война когда-то остановится, а мы все равно будем продолжать развиваться»,— заявил господин Шуваев. По его словам, сейчас под руководством мэра Белгорода готовится мастер-план — общая концепция развития города. Что касается самого квартала, уже построенные объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. «Дальше уже распределены лоты, где что будет строиться, поэтому, как и планировалось, к концу 2029 мы будем стремиться ввести в эксплуатацию в полном объеме»,— сообщил губернатор.