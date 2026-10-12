«Ландшафтное земледелие для нас обременительно»

Господин Сапронов добавил, что в Воронежской области «не так много объемов по органике»: «Всего 6,5 тыс. га. То есть это капля в море, и задача накормить всех за счет нее не стоит, это одно из направлений, не более». По словам господина Сапронова, еще одним направлением по борьбе с деградацией почв в регионе и стране в целом является ландшафтное земледелие — использование земель с учетом особенностей рельефа, предполагающее в том числе восстановление лесополос.