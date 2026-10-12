«Ландшафтное земледелие для нас обременительно»
Воронежский зампред и чиновник Минсельхоза на «Золотой осени» поспорили с бизнесом о деградации почв
12.10.2026, 19:30
На сессии агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве 8 октября представители Воронежской области и Минсельхоза подискутировали с бизнесменами и учеными об эффективности органического производства и ландшафтного земледелия для восстановления плодородия почв. Один из предпринимателей раскритиковал обе модели. Представители бизнеса также пожаловались на трудности с использованием удобрений и регистрацией биопрепаратов. Представитель Минсельхоза отметил, что пока не видит эффективных альтернатив. За обсуждением наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.
Одной из наиболее актуальных сессий агропромышленной выставки «Золотая осень» в столичном «Тимирязев-Центре» в этом году для Воронежской области и Черноземья в целом стал круглый стол, посвященный повышению плодородия сельскохозяйственных земель. Модератором дискуссии выступил директор департамента земельной политики Минсельхоза РФ Вячеслав Леонов, а регион представлял зампред правительства Воронежской области, экс-министр сельского хозяйства региона Алексей Сапронов.
Господин Сапронов начал свое выступление с цифр.
По его данным, 80% территории Воронежской области занимают черноземы, а общая площадь земель сельхозназначения в регионе составляет 4 млн га, из которых 3 млн га — пашни. В прошлом году область стала второй в РФ по объему производства продукции АПК. Однако в последние годы «эксперты отмечают системную деградацию почв, несмотря на высокие результаты по сбору урожая».
Зампред воронежского облправительства обратил внимание на участки со склонами: «Таких участков больше 50%». По его словам, эти земли в первую очередь подвержены деградации.
Также, по словам господина Сапронова, хоть в регионе и фиксируют неплохие объемы внесения минеральных и органических удобрений, естественная убыль гумуса (органической составляющей почвы.— «Ъ-Черноземье») «происходит постоянно, из-за чего воронежские фермеры теряют урожайность». «У нас не такие высокие урожаи в регионе по итогам последних лет, какие могли бы быть с учетом наличия чернозема»,— заметил господин Сапронов. По его данным, потери гумуса приводят к недобору урожая.
Кроме того, 20 районов Воронежской области находятся в зоне недостаточного увлажнения — там часто отмечаются засухи и суховеи, что тоже приводит к эрозии почв и гибели урожаев. Одним из решений этой проблемы может стать переход к системе использования органических удобрений и «более экологичного обращения с землями». Отдельно чиновник отметил развитие органических хозяйств:
«Мы на протяжении нескольких лет являемся лидерами по объему органических хозяйств. Это будущее, в том числе связанное с сохранением почв».
Господин Леонов в продолжение этой мысли заметил, что неслучайно в крупных хозяйствах имеются коровники. Он также привел пример Краснодарского края, где в прошлом году власти увидели сокращение содержания органического вещества в черноземах и «сразу нарастили меры поддержки по молочному животноводству». Далее участникам сессии было предложено задать вопросы.
Руководитель производственного отдела Союза сахаропроизводителей России Лариса Клименко обратила внимание чиновников на то, что сахарным заводам запрещают хранить дефекат — осадок, образующийся при очистке свекловичного сока в производстве сахара,— на полях более одного года.
«Мы бы хотели размещать дефекат больше трех лет, чтобы он дошел до определенной кондиции и мог быть внесен в почву в качестве удобрения. Что нам делать?»— спросила госпожа Клименко.
Господин Сапронов добавил, что сахарозаводы в Воронежской области получили одобрение на использование дефеката как удобрения. Он упомянул программу Минсельхоза по раскислению — снижению кислотности — почв, однако отметил, что не весь объем дефеката удается вывозить в поля из-за ограничений хранения. Господин Леонов на это предложил сахаропроизводителям разработать особые условия хранения, чтобы минимизировать риски, из-за которых не разрешается хранить дефекат больше года (какие именно, он не пояснил).
Гендиректор специализирующейся на производстве биоудобрений ГК «Биоцентр» (имеет представительства в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях) Александр Харченко заметил, что в 2009 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН вывела органическое направление из приоритетов развития международного сельского хозяйства и что на органическое производство приходится до 1% от общего объема продовольствия в мире.
«Его функция в регулировании перепроизводства сельхозпродукции, когда взята архаичная модель — производить в два раза меньше, в два раза больше усилий затрачивать и очень дорого это продавать. Рассматривать органику как способ накормить население — нонсенс»,— сказал господин Харченко.
Представитель Минсельхоза на это ответил, что бизнесмен «во многом прав», и напомнил о задачах ООН в области продовольственной безопасности.
«Я же сказал, что здорово, когда регион поддерживает животноводство, а не органическое земледелие. При этом я не поборник органики и не говорю, что это плохо»,— заявил господин Леонов.
Господин Сапронов добавил, что в Воронежской области «не так много объемов по органике»: «Всего 6,5 тыс. га. То есть это капля в море, и задача накормить всех за счет нее не стоит, это одно из направлений, не более». По словам господина Сапронова, еще одним направлением по борьбе с деградацией почв в регионе и стране в целом является ландшафтное земледелие — использование земель с учетом особенностей рельефа, предполагающее в том числе восстановление лесополос.
Выступавший следом врио директора Почвенного института имени Докучаева Даниил Козлов пояснил, что, несмотря на эффективность, эти мероприятия «дороги и не окупаются в краткосрочной перспективе». «При этом мы видим на примере почв Тамбовской области, что традиционная технология посева ведет к снижению уровня гумуса, в то время как технология прямого посева поддерживает на стабильном уровне запас органического вещества»,— добавил ученый. Речь идет о посеве без предварительной вспашки почвы.
С выводами господина Козлова поспешил согласиться Александр Харченко:
«Система адаптивного ландшафтного земледелия обременительна для бизнеса. Есть другие модели».
«Система адаптивного ландшафтного земледелия обременительна для бизнеса. Есть другие модели».
«Какие именно? Вы так много критикуете, назовите их»,— прервал его господин Леонов.
Бизнесмен пояснил, что имеет в виду технологию направленного повышения активного гумуса — за счет использования специальных биопрепаратов.
«У нас эта технология стоит 660 руб. на один гектар»,— пояснил господин Харченко.
«А мы разве ограничиваем эту технологию?»— уточнил представитель Минсельхоза.
«С нас за экспертизу на регистрацию одного из таких препаратов потребовали 20 млн руб. Возникает вопрос здравого смысла, как вводить в оборот эти технологии. Мы развиваемся по законам бизнеса, и нам с неба не падают миллиарды»,— пожаловался гендиректор ГК «Биоцентр».
Господин Леонов пообещал бизнесмену вернуться к его вопросу через год — после того, как Минсельхоз оценит эффективность продукции «Биоцентра». «Если технология эффективна, она на рынке всегда будет первой, несмотря на все препятствия с нашей стороны. Мы пока таких технологий не видим»,— резюмировал господин Леонов.
После мероприятия господин Сапронов в разговоре с «Ъ-Черноземье» пояснил, что в Воронежской области приоритетным направлением в восстановлении плодородия почв остаются технологии ландшафтного земледелия. Говоря о планах, он упомянул высадку лесополос. «Возможно, на части распаханных склонов аграриям запретят обрабатывать почвы, чтобы там не было эрозии»,— добавил чиновник.